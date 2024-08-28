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خالد بن حمد يرعى بطولة الخليج لكرة السلة للرجال

8/28/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬لغاية‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬منتخبات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬لمختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬العجمي‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬وسيكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المنشود‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬تعد‭ ‬امتداداً‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬والارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تمثل‭ ‬تشريفاً‭ ‬كبيرا‭ ‬لأسرة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬وأنها‭ ‬تمثل‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬للعمل‭ ‬بصورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬لإظهار‭ ‬البطولة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يليق‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬والمكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬وبالأخص‭ ‬بطولات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

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