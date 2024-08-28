خالد بن حمد يرعى بطولة الخليج لكرة السلة للرجال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تحتضن مملكة البحرين منافسات بطولة الخليج السابعة عشرة للرجال لكرة السلة التي ستقام من 2 لغاية 7 سبتمبر المقبل بتنظيم من الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وبهذه المناسبة أعرب محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس لجنة منتخبات كرة السلة عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية منافسات بطولة الخليج السابعة عشرة للرجال لكرة السلة، الأمر الذي يعكس دعم سموه المتواصل لمختلف الأحداث الرياضية التي تقام على أرض المملكة.
وأكد العجمي أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تشكل إضافة كبيرة للبطولة الخليجية وسيكون لها أثر بالغ في تحقيق النجاح المنشود وأن تلك الرعاية تعد امتداداً لدعم سموه المتواصل للاتحادات الرياضية، وتأكيداً لجهود سموه في النهوض بمسيرة العمل الشبابي والرياضي والارتقاء برياضة كرة السلة على وجه التحديد.
وأشار إلى أن هذه الرعاية تمثل تشريفاً كبيرا لأسرة كرة السلة البحرينية والخليجية وأنها تمثل مسؤولية كبيرة للعمل بصورة مضاعفة لإظهار البطولة بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة من سموه والمكانة المرموقة التي وصلت إليها مملكة البحرين في استضافة مختلف الأحداث الرياضية وبالأخص بطولات كرة السلة.
MENAFN28082024000055011008ID1108612892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.