مرسوم ملكي بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُنشأ‭ ‬مجلس‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬يتبع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويخضع‭ ‬لإشراف‭ ‬ورقابة‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬بتسميته‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويُشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬بكلمة‭ (‬المجلس‭).‬

المادة‭ ‬الثانية

يهدف‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

1-‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية،‭ ‬واقتراح‭ ‬السياسات‭ ‬وتحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذها‭.‬

2-‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الخبرات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭.‬

3-‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

4-‭ ‬تعزيز‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬واعتماد‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكارات‭.‬

5-‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬أو‭ ‬اختصاصات‭ ‬أخرى‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

يجوز‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للمجلس‭ ‬هيئة‭ ‬استشارية،‭ ‬يصدر‭ ‬بتشكيلها‭ ‬ومدتها‭ ‬وتحديد‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬ونظام‭ ‬عملها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

يجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمن‭ ‬يراه‭ ‬ملائمًا‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬معها‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

يكون‭ ‬للمجلس‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬يصدر‭ ‬بتعيينه‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬السادسة

يكون‭ ‬للمجلس‭ ‬لائحة‭ ‬داخلية‭ ‬تصدر‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تتضمن‭ ‬كافة‭ ‬المسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكينه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬وممارسة‭ ‬اختصاصاته‭.‬

المادة‭ ‬السابعة

على‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والرسمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزويد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬بما‭ ‬يطلبه‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬ودراسات‭ ‬تكون‭ ‬لازمة‭ ‬لمباشرة‭ ‬أعماله‭.‬

المادة‭ ‬الثامنة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬