في إنجاز دولي.. الصحة العالمية تعين د. جميلة السلمان رئيسا للمجموعة الاستشارية لمقاومة المضادات الحيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عيّنت منظمة الصحة العالمية الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى رئيسًا للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية (
STAG -
AMR )، وهي المجموعة الاستشارية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية (
WHO ) المعنية بموضوع مقاومة المضادات الحيوية، حيث تم اختيار د. السلمان بوصفها واحدة من الخبراء العالميين المتميزين، وتقديرًا لخبراتها المتراكمة وجهودها وإسهاماتها في مكافحة الأمراض المعدية.
وتتولى المجموعة الاستشارية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية مهمة تقديم المشورة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وشعبة مقاومة المضادات الحيوية، وذلك بشأن السياسات والاستراتيجيات العالمية الشاملة لمعالجة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية في سياق صحة الإنسان، مع النظر في قرارات ومقررات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
وبهذه المناسبة، رفعت د. جميلة السلمان أطيب التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن رئاسة هذه اللجنة الدولية المهمة تعد تتويجًا لجهود المملكة المتواصلة على صعيد تطوير جودة الرعاية الصحية، معربةً عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يحظى به القطاع الصحي بجميع كوادره من دعم ورعاية كبيرين من القيادة الحكيمة بما مكنها من النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتحقيق الإنجازات المتتالية على صعيد الصحة والسلامة محليًا ودوليًا.
كما رفعت أطيب التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، منوهة بالدور البارز الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع في مختلف مجالات العمل الوطني، الذي أسهم في تشجيع المرأة البحرينية على تبوء مختلف المناصب القيادية والدولية، مثمنةً الدعم والتحفيز المستمر من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مواصلة تحقيق الاستثمار الأمثل في الاختصاصات والخبرات التي يتمتع بها أعضاء المجلس، وتوجيه عطاءاتهم للدفع بعجلة التنمية وتعزيز إسهامات المملكة الإنسانية محليًا ودوليًا، وبما ينعكس على كفاءة مخرجات العمل التشريعي.
ونوهت د. جميلة السلمان بالمنجزات الصحية التي حققتها مملكة البحرين والتزام المملكة المستمر بتوفير بيئة صحية مستدامة ومتكاملة للجميع، معززة بذلك تاريخها الصحي العريق والمتميز وسجلها الحافل بالإنجازات، بما في ذلك استجابة المملكة الشاملة للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي حظيت بتقدير منظمة الصحة العالمية ومختلف دول العالم من حيث السرعة والمبادرة وتخصيص الموارد اللازمة لمواجهة التحديات الصحية.
وأعربت عن عميق شكرها وتقديرها لمنظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس المدير العام، وكافة أعضاء المنظمة، مؤكدةً أن هذا المنصب المهم يُضاف إلى سجل منجزات المملكة، وأنها ستعمل بالتعاون مع الجميع على المضي قدمًا في تحقيق أهداف المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمقاومة المضادات الحيوية وتعزيز التعاون الدولي، للخروج بالقرارات والتوصيات اللازمة المتناسبة مع المتغيرات الصحية العالمية.
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