في إنجاز دولي.. الصحة العالمية تعين د. جميلة السلمان رئيسا للمجموعة الاستشارية لمقاومة المضادات الحيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)STAGAMRWHO

وتتولى‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمكافحة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬مهمة‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬إلى‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وشعبة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العالمية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمعالجة‭ ‬ظاهرة‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان،‭ ‬مع‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬ومقررات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رفعت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭ ‬تعد‭ ‬تتويجًا‭ ‬لجهود‭ ‬المملكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بجميع‭ ‬كوادره‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

كما‭ ‬رفعت‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬منوهة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬تبوء‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬والدولية،‭ ‬مثمنةً‭ ‬الدعم‭ ‬والتحفيز‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الاختصاصات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬وتوجيه‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬للدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬المملكة‭ ‬الإنسانية‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭.‬

ونوهت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتزام‭ ‬المملكة‭ ‬المستمر‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬للجميع،‭ ‬معززة‭ ‬بذلك‭ ‬تاريخها‭ ‬الصحي‭ ‬العريق‭ ‬والمتميز‭ ‬وسجلها‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استجابة‭ ‬المملكة‭ ‬الشاملة‭ ‬للتصدي‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بتقدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬السرعة‭ ‬والمبادرة‭ ‬وتخصيص‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬المهم‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة،‭ ‬وأنها‭ ‬ستعمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتقنية‭ ‬لمقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬للخروج‭ ‬بالقرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬المتناسبة‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭.‬