الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: تطوير 50 خدمة لقطاعات أصحاب الأعمال والعمالة المنزلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬500‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬استكملت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تطوير‭ ‬50‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬26‭ ‬خدمة‭ ‬مقدمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬و16‭ ‬خدمة‭ ‬خاصة‭ ‬بالعمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬و8‭ ‬خدمات‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬المطورة‭ ‬تشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتراخيص‭ ‬لمكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬والتجديد،‭ ‬وتطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتصالح‭ (‬التصالح‭ ‬الإلكتروني‭)‬،‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتصاريح‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ (‬للقطاع‭ ‬التجاري‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتقدير‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الخطوات‭ ‬والمستندات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬المطلوبين‭ ‬لإتمامها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬وتمريرها‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬‮«‬المعاملة‭ ‬الواحدة‮»‬‭.‬

وبيّن‭ ‬طالب‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬لخدمات‭ ‬الهيئة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬في‭ ‬عددٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬مدة‭ ‬إصدارة‭ ‬التراخيص‭ ‬لمكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬ووكالات‭ ‬التوريد‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬يومًا‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يومًا،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بنحو‭ ‬50‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬فترة‭ ‬إخطار‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬يومًا،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬100‭%. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تحسين‭ ‬خدمة‭ ‬تقدير‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬للمنشأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬فترة‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يومًا‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬عبر‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬الخطوات‭ ‬وعدد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحسين‭ ‬خدمة‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬تصاريح‭ ‬العمال‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستغرق‭ ‬13‭ ‬يومًا‭ ‬وباتت‭ ‬تُنجز‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭.‬

وجدد‭ ‬الرئيس‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬بصورة‭ ‬حثيثة‭ ‬ومستمرة‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيزها‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬إنجازها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويدعم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬للمملكة،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رئيسي‭ ‬للأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬