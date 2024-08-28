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(هيئة الشباب) تختتم برنامج (رواد التنمية الخضراء) بمشاركة شبابية واسعة

8/28/2024 3:26:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 8 (كونا) -- اختتمت الهيئة العامة للشباب اليوم الاربعاء برنامج (رواد التنمية الخضراء) بمركز شباب الدعية بمشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة من 6 إلى 35 سنة وتضمن سلسلة ورش عمل تفاعلية ومحاضرات نظرية وعملية لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة المجتمعية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري في تصريح صحفي إن هذا البرنامج الذي استمر شهرا كاملا بالتعاون مع أكاديمية (سيدز) قام بتعريف المشاركين على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الدائري ليكونوا قادة الاستدامة بالبلاد في المستقبل القريب.
وأضافت الأنصاري أن الهيئة سعت بهذا التعاون إلى تزويد الشباب بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة خطر التلوث البيئي الذي بات أمرا ملحا مؤكدة أن الهيئة ملتزمة بتنمية جيل يتسم بالوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت أنه بعد "النجاح اللافت" الذي حققه البرنامج وتفاعل الشباب الكبير مع محتوياته تعتزم الهيئة توسيع نطاقه ليشمل سلسلة من الفعاليات على مدار العام لدمج الاستدامة بشكل أكبر في مبادرات تنمية الشباب بالكويت.
واعتبرت الأنصاري أن البرنامج مثال طيب للشراكة والتعاون التي تعتمده الهيئة مع كافة جهات الدولة لرعاية الشباب وتمكينهم وتنميتهم.
ومن جانبها أشادت المدير التنفيذي لأكاديمية (سيدز) غنيمة المطوع بالشراكة البناءة بين القطاع الحكومي المتمثل بهيئة (الشباب) والجهات الخاصة غير الربحية.
وقالت المطوع إن تلك الشراكة تتيح للشباب فرصة الاستفادة بالورش في محاور مهمة مثل الاستهلاك والإنتاج والمسؤولية الاجتماعية واستدامة المدن والمجتمعات والطاقة النظيفة والمتجددة والتغير المناخي إضافة إلى الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وأفادت أنه تم خلال البرنامج التركيز على الجانب العملي والتفاعلي مما أتاح للمشاركين فرصة لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع منوهة بمساهمة فريق التطوير التطوعي ومنظمة المناخ ما أدى إلى إثراء بعض الورش.(النهاية)

ف ش ا / ع س




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