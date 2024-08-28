(هيئة الشباب) تختتم برنامج (رواد التنمية الخضراء) بمشاركة شبابية واسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 8 (كونا) -- اختتمت الهيئة العامة للشباب اليوم الاربعاء برنامج (رواد التنمية الخضراء) بمركز شباب الدعية بمشاركة أكثر من 200 مشارك ومشاركة من 6 إلى 35 سنة وتضمن سلسلة ورش عمل تفاعلية ومحاضرات نظرية وعملية لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة المجتمعية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري في تصريح صحفي
إن هذا البرنامج الذي استمر شهرا كاملا بالتعاون مع أكاديمية (سيدز) قام بتعريف المشاركين على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الدائري ليكونوا قادة الاستدامة بالبلاد في المستقبل القريب.
وأضافت الأنصاري أن الهيئة سعت بهذا التعاون إلى تزويد الشباب بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة خطر التلوث البيئي الذي بات أمرا ملحا مؤكدة أن الهيئة ملتزمة بتنمية جيل يتسم بالوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت أنه بعد "النجاح اللافت" الذي حققه البرنامج وتفاعل الشباب الكبير مع محتوياته تعتزم الهيئة توسيع نطاقه ليشمل سلسلة من الفعاليات على مدار العام لدمج الاستدامة بشكل أكبر في مبادرات تنمية الشباب بالكويت.
واعتبرت الأنصاري أن البرنامج مثال طيب للشراكة والتعاون التي تعتمده الهيئة مع كافة جهات الدولة لرعاية الشباب وتمكينهم وتنميتهم.
ومن جانبها أشادت المدير التنفيذي لأكاديمية (سيدز) غنيمة المطوع بالشراكة البناءة بين القطاع الحكومي المتمثل بهيئة (الشباب) والجهات الخاصة غير الربحية.
وقالت المطوع إن تلك الشراكة تتيح للشباب فرصة الاستفادة بالورش في محاور مهمة مثل الاستهلاك والإنتاج والمسؤولية الاجتماعية واستدامة المدن والمجتمعات والطاقة النظيفة والمتجددة والتغير المناخي إضافة إلى الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وأفادت أنه تم خلال البرنامج التركيز على الجانب العملي والتفاعلي مما أتاح للمشاركين فرصة لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع منوهة بمساهمة فريق التطوير التطوعي ومنظمة المناخ ما أدى إلى إثراء بعض الورش.(النهاية)
ف ش ا / ع س
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