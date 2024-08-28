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منظمة التعاون الاسلامي تدين بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

8/28/2024 3:26:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 28 - 8 (كونا) -- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الأربعاء الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن جنين وطوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية التي أسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا وإصابة العشرات من المواطنين وتدمير كبير في الطرق والبنى التحتية والمنشآت المدنية.
وأكدت المنظمة في بيان لها ان ذلك يعد امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء التي تستدعي المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا استهدفت مناطق في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة هو الأوسع منذ عام 2002.
وأطلقت طائرات الاحتلال الصواريخ باتجاه مخيم الفارعة وجنين فيما تقوم الجرافات العسكرية بتدمير البنية التحتية خاصة في مخيم نور شمس قرب طولكرم. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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