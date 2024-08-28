منظمة التعاون الاسلامي تدين بشدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 28 - 8 (كونا) -- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الأربعاء الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن جنين وطوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية التي أسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا وإصابة العشرات من المواطنين وتدمير كبير في الطرق والبنى التحتية والمنشآت المدنية.
وأكدت المنظمة في بيان لها ان ذلك يعد امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجرائم النكراء التي تستدعي المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا استهدفت مناطق في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة هو الأوسع منذ عام 2002.
وأطلقت طائرات الاحتلال الصواريخ باتجاه مخيم الفارعة وجنين فيما تقوم الجرافات العسكرية بتدمير البنية التحتية خاصة في مخيم نور شمس قرب طولكرم. (النهاية)
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