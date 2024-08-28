تركيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 28 - 8 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العدوان العسكري الأخير على الضفة الغربية المحتلة وتصريح سلطات الاحتلال بأنها ستنقل ممارساتها في غزة إلى الضفة.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان لها أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العقابية والملزمة ضد هذه التصرفات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي تتجاهل القانون الدولي تماما.
وأضاف البيان أن "سياسات الإبادة الجماعية" التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الدولي.
وفجر الأربعاء بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة الغربية هو الأوسع منذ عام 2002 ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. (النهاية)
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