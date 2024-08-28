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تركيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

8/28/2024 3:26:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 28 - 8 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة العدوان العسكري الأخير على الضفة الغربية المحتلة وتصريح سلطات الاحتلال بأنها ستنقل ممارساتها في غزة إلى الضفة.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان لها أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العقابية والملزمة ضد هذه التصرفات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني التي تتجاهل القانون الدولي تماما.
وأضاف البيان أن "سياسات الإبادة الجماعية" التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الدولي.
وفجر الأربعاء بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمال الضفة الغربية هو الأوسع منذ عام 2002 ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. (النهاية)

أ ع س / ه س ص



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