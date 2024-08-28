عقوبات أمريكية جديدة لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على منظمة "هاشومير يوش" المتطرفة والمنسق الأمني لمستوطنة يتسهار لتورطهم بالعنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثو ميلر في بيان له إن "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة ويضر بأمن إسرائيل ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد "من الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
وأوضح ان العقوبات الجديدة "جزء من جهود الولايات المتحدة لمعالجة المستويات المتطرفة من عدم الاستقرار والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
وأشار على أن "منظمة هاشومير يوش وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم المدرجة على لائحة عقوبات الولايات المتحدة والأفراد المدرجين كذلك وهم ينون ليفي ونيريا بن بازي وزفي بار يوسف".
ولفت على أنه "بعد أن أجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير الماضي قام متطوعو هاشومير يوش بتسييج القرية لمنع السكان من العودة. كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ "حراسة" البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة".
وأضاف أن الخارجية الامريكية فرضت كذلك عقوبات على "منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية إسحاق ليفي فيلانت".
وأكد على أنه "على الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته" مضيفا أنه "قاد في فبراير الماضي مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم".
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في شهر فبراير الماضي الماضي أمرا تنفيذيا منح من خلاله "سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وتلا ذلك فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات طالت منظمات وافراد متورطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. (النهاية)
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