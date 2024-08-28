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عقوبات أمريكية جديدة لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

8/28/2024 3:26:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على منظمة "هاشومير يوش" المتطرفة والمنسق الأمني لمستوطنة يتسهار لتورطهم بالعنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثو ميلر في بيان له إن "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية يتسبب في معاناة إنسانية شديدة ويضر بأمن إسرائيل ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأكد "من الأهمية بمكان أن تحاسب حكومة إسرائيل أي أفراد أو كيانات مسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
وأوضح ان العقوبات الجديدة "جزء من جهود الولايات المتحدة لمعالجة المستويات المتطرفة من عدم الاستقرار والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".
وأشار على أن "منظمة هاشومير يوش وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم الدعم المادي لبؤرة ميتاريم المدرجة على لائحة عقوبات الولايات المتحدة والأفراد المدرجين كذلك وهم ينون ليفي ونيريا بن بازي وزفي بار يوسف".
ولفت على أنه "بعد أن أجبر جميع سكان خربة زانوتا الفلسطينيين البالغ عددهم 250 على المغادرة في أواخر يناير الماضي قام متطوعو هاشومير يوش بتسييج القرية لمنع السكان من العودة. كما قدم المتطوعون الدعم من خلال رعي القطعان والتظاهر بـ "حراسة" البؤر الاستيطانية للأفراد الذين حددتهم الولايات المتحدة".
وأضاف أن الخارجية الامريكية فرضت كذلك عقوبات على "منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية إسحاق ليفي فيلانت".
وأكد على أنه "على الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته" مضيفا أنه "قاد في فبراير الماضي مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وإجراء دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم بالقوة من أراضيهم".
وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة "ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في شهر فبراير الماضي الماضي أمرا تنفيذيا منح من خلاله "سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وتلا ذلك فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات طالت منظمات وافراد متورطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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