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امين مجلس التعاون يشيد بدور مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية

8/28/2024 3:26:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 8 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء بالدور الفعال والبارز لمجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تعزيز التعاون والتكامل الصحي بين دول المجلس.
وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال زيارة البديوي الى مقر المجلس والمركز المذكورين حيث ثمن الجهود التي يبذلها العاملون فيهما للمساهمة بالنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول المجلس من خلال تقديم المبادرات والبرامج والتوعية البناءة والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية لدول المجلس.
وأشاد بكافة الجهود التي يبذلها المجلس والمركز في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتوعية الصحية تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة في المجال الصحي والرعاية لشعوب دولهم.
واطلع البديوي خلال الزيارة على جهود مجلس الصحة والمركز الوقائي والتعاون القائم بينهما وبين الدول الأعضاء وأهم ما تم تحقيقه من أعمال وإنجازات مختلفة في المجلس والمركز على السواء. (النهاية)

ع ش / ر ج



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