امين مجلس التعاون يشيد بدور مجلس الصحة والمركز الخليجي للوقاية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 8 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء بالدور الفعال والبارز لمجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في تعزيز التعاون والتكامل الصحي بين دول المجلس.
وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال زيارة البديوي الى مقر المجلس والمركز المذكورين حيث ثمن الجهود التي يبذلها العاملون فيهما للمساهمة بالنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول المجلس من خلال تقديم المبادرات والبرامج والتوعية البناءة والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية لدول المجلس.
وأشاد بكافة الجهود التي يبذلها المجلس والمركز في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتوعية الصحية تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة في المجال الصحي والرعاية لشعوب دولهم.
واطلع البديوي خلال الزيارة على جهود مجلس الصحة والمركز الوقائي والتعاون القائم بينهما وبين الدول الأعضاء وأهم ما تم تحقيقه من أعمال وإنجازات مختلفة في المجلس والمركز على السواء. (النهاية)
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