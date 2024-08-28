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ترامب وهاريس يتفقان رسميا على اجراء مناظرة رئاسية في 10 سبتمبر

8/28/2024 3:26:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- قالت وسائل اعلام أمريكية اليوم الأربعاء ان المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على اجراء مناظرتهما الأولى في 10 سبتمبر المقبل.
وتقرر أن تستضيف شبكة (ايه بي سي) الإخبارية الامريكية المناظرة التي تعقد قبل اقل من 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر وذلك عند الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش) في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا التي تعتبر إحدى الولايات الرئيسية في المعركة الانتخابية الحالية.
ووفقا لشبكة (يو اس ايه توداي) من غير المرجح أن ينضم إلى ترامب وهاريس مرشحون من أطراف ثالثة.
كما أفادت الشبكة بأن المرشحين اتفقا على قواعد المناظرة ومن ضمنها عدم وجود جمهور وكتم ميكروفون المرشح خلال دور مناظره في الكلام وهما نفس القاعدتين اللتين تم اتباعهما خلال مناظرة يونيو الماضي التي جمعت بين ترامب والرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ان يقرر الأخير سحب ترشيحه. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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