ترامب وهاريس يتفقان رسميا على اجراء مناظرة رئاسية في 10 سبتمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 28 - 8 (كونا) -- قالت وسائل اعلام
أمريكية اليوم الأربعاء ان المرشحين الرئاسيين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب اتفقا رسميا على اجراء مناظرتهما الأولى في 10 سبتمبر المقبل.
وتقرر أن تستضيف شبكة (ايه بي سي) الإخبارية الامريكية المناظرة التي تعقد قبل اقل من 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر وذلك عند الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباحا بتوقيت غرينيتش) في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا التي تعتبر إحدى الولايات الرئيسية في المعركة الانتخابية الحالية.
ووفقا لشبكة (يو اس ايه توداي) من غير المرجح أن ينضم إلى ترامب وهاريس مرشحون من أطراف ثالثة.
كما أفادت الشبكة بأن المرشحين اتفقا على قواعد المناظرة ومن ضمنها عدم وجود جمهور وكتم ميكروفون المرشح خلال دور مناظره في الكلام وهما نفس القاعدتين اللتين تم اتباعهما خلال مناظرة يونيو الماضي التي جمعت بين ترامب والرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ان يقرر الأخير سحب ترشيحه. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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