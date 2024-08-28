وفاة غواص من البحرية الماليزية أثناء عمليات إنقاذ سفينة بحرية محطمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 28 - 8 (كونا) -- أعلنت البحرية الملكية الماليزية اليوم الأربعاء أن غواص إزالة ألغام ماليزيا توفي أثناء تنفيذ عمليات إنقاذ سفينة بحرية محطمة موضحة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحديد سبب الحادث.
وأفادت البحرية الماليزية في بيان أن البحار الرائد أرمان سان هيرمانسا توفي أثناء عمليات إنقاذ سفينة (كي.دي بانديكار) التي غرقت نهاية الأسبوع الماضي على بعد ميلين بحريين جنوب شرق مدينة (كوتا تينجي) على ساحل ولاية جوهور الجنوبية.
وأوضح البيان أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 39 تم إنقاذهم قبل أن تغمر السفينة بالكامل ولم ترد أنباء عن إصابات مضيفة أن السفينة اصطدمت بجسم مجهول تحت الماء ما تسبب في تسرب الماء الى داخلها.
من جهته قال وزير الدفاع الماليزي خالد نور الدين في تصريح إن الوزارة ستجري عمليات تحقيق وتفتيش على السفن القديمة في أسطول البحرية وذلك بعد غرق السفينة مشيرا الى أن عمليات التحقيق ستتم على ثلث أسطول البحرية أي من 10 إلى 15 سفينة يزيد عمرها على 40 عاما للتأكد من بقائها في حالة جيدة موضحا أن السفينة التي غرقت كانت في الخدمة منذ عام 1979.
وأضاف نور الدين "أن السفينة كانت في الخدمة منذ عام 1979 ما يعني أن عمرها يقارب 45 عاما لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء الحادث" لافتا الى أن السفينة اصطدمت بجسم.
وأكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها لضمان اكتمال بناء السفن الجديدة للأسطول في الموعد المحدد حيث ستكون أول سفينة قتال ساحلية ماليزية الصنع جاهزة للعمل بحلول عام 2026 مضيفا أنه بالنسبة لسفن المهام الساحلية تركية الصنع فمن المتوقع استلامها في أواخر 2027. (النهاية)
ع أ ب / ر ج
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