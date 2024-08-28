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وفاة غواص من البحرية الماليزية أثناء عمليات إنقاذ سفينة بحرية محطمة

8/28/2024 3:26:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 28 - 8 (كونا) -- أعلنت البحرية الملكية الماليزية اليوم الأربعاء أن غواص إزالة ألغام ماليزيا توفي أثناء تنفيذ عمليات إنقاذ سفينة بحرية محطمة موضحة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحديد سبب الحادث.
وأفادت البحرية الماليزية في بيان أن البحار الرائد أرمان سان هيرمانسا توفي أثناء عمليات إنقاذ سفينة (كي.دي بانديكار) التي غرقت نهاية الأسبوع الماضي على بعد ميلين بحريين جنوب شرق مدينة (كوتا تينجي) على ساحل ولاية جوهور الجنوبية.
وأوضح البيان أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 39 تم إنقاذهم قبل أن تغمر السفينة بالكامل ولم ترد أنباء عن إصابات مضيفة أن السفينة اصطدمت بجسم مجهول تحت الماء ما تسبب في تسرب الماء الى داخلها.
من جهته قال وزير الدفاع الماليزي خالد نور الدين في تصريح إن الوزارة ستجري عمليات تحقيق وتفتيش على السفن القديمة في أسطول البحرية وذلك بعد غرق السفينة مشيرا الى أن عمليات التحقيق ستتم على ثلث أسطول البحرية أي من 10 إلى 15 سفينة يزيد عمرها على 40 عاما للتأكد من بقائها في حالة جيدة موضحا أن السفينة التي غرقت كانت في الخدمة منذ عام 1979.
وأضاف نور الدين "أن السفينة كانت في الخدمة منذ عام 1979 ما يعني أن عمرها يقارب 45 عاما لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء الحادث" لافتا الى أن السفينة اصطدمت بجسم.
وأكد أن حكومته تبذل قصارى جهدها لضمان اكتمال بناء السفن الجديدة للأسطول في الموعد المحدد حيث ستكون أول سفينة قتال ساحلية ماليزية الصنع جاهزة للعمل بحلول عام 2026 مضيفا أنه بالنسبة لسفن المهام الساحلية تركية الصنع فمن المتوقع استلامها في أواخر 2027. (النهاية)

ع أ ب / ر ج



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