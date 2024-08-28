الرياض تحتضن مهرجان المسرح الخليجي من 10 الى 17 سبتمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 8 (كونا) -- تحتضن العاصمة السعودية النسخة ال14 من مهرجان المسرح الخليجي خلال الفترة من 10 الى 17 سبتمبر المقبل.
واكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي في مؤتمر صحفي عناية المملكة باحتضان المبدعين والمبتكرين في مختلف نواحي الثقافة وتقديم المنصات المناسبة لهم منوها بأهمية المهرجان في إعادة البريق لمجال المسرح في مختلف دول الخليج وتعزيز العلاقات والجهود المشتركة بين الدول الشقيقة ومبدعيها في هذا المجال.
من جهته أوضح مدير مهرجان المسرح الخليجي خالد الباز أنه يمثل نتاج عمل جماعي وجهود كبيرة على مدى شهور طويلة مبينا أن المهرجان يتضمن ستة عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي مسرحية (بحر) التي تقدمها المملكة العربية السعودية ومسرحية (أشوفك) من دولة الإمارات العربية المتحدة ومسرحية (عند الضفة الأخرى) من مملكة البحرين ومسرحية (الروع) من سلطنة عمان ومسرحية (الخيمة) من دولة قطر اضافة الى مسرحية (غصة عبور) من دولة الكويت.
وأشار الى أن المهرجان يتضمن حزمة من الورش التدريبية والندوات الحوارية بعناوين ثرية مثل الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية والبنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تخصيص برنامج للمسامرات الخليجية.
واشاد الباز بالتنوع الكبير في المهرجان سواء بالحضور الثقافي والفني الخليجي والعربي أو بالعروض والنقاشات الثقافية لافتا إلى أن المهرجان سيكرم سبعة من أبرز الأسماء المسرحية في دول مجلس التعاون تقديرا لما قدموه لإثراء الحراك المسرحي الخليجي. (النهاية)
خ ن ش / ر ج
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