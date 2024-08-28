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الرياض تحتضن مهرجان المسرح الخليجي من 10 الى 17 سبتمبر

8/28/2024 3:26:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 8 (كونا) -- تحتضن العاصمة السعودية النسخة ال14 من مهرجان المسرح الخليجي خلال الفترة من 10 الى 17 سبتمبر المقبل.
واكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي في مؤتمر صحفي عناية المملكة باحتضان المبدعين والمبتكرين في مختلف نواحي الثقافة وتقديم المنصات المناسبة لهم منوها بأهمية المهرجان في إعادة البريق لمجال المسرح في مختلف دول الخليج وتعزيز العلاقات والجهود المشتركة بين الدول الشقيقة ومبدعيها في هذا المجال.
من جهته أوضح مدير مهرجان المسرح الخليجي خالد الباز أنه يمثل نتاج عمل جماعي وجهود كبيرة على مدى شهور طويلة مبينا أن المهرجان يتضمن ستة عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي مسرحية (بحر) التي تقدمها المملكة العربية السعودية ومسرحية (أشوفك) من دولة الإمارات العربية المتحدة ومسرحية (عند الضفة الأخرى) من مملكة البحرين ومسرحية (الروع) من سلطنة عمان ومسرحية (الخيمة) من دولة قطر اضافة الى مسرحية (غصة عبور) من دولة الكويت.
وأشار الى أن المهرجان يتضمن حزمة من الورش التدريبية والندوات الحوارية بعناوين ثرية مثل الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية والبنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تخصيص برنامج للمسامرات الخليجية.
واشاد الباز بالتنوع الكبير في المهرجان سواء بالحضور الثقافي والفني الخليجي والعربي أو بالعروض والنقاشات الثقافية لافتا إلى أن المهرجان سيكرم سبعة من أبرز الأسماء المسرحية في دول مجلس التعاون تقديرا لما قدموه لإثراء الحراك المسرحي الخليجي. (النهاية)

خ ن ش / ر ج



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