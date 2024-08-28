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ايران وتركمنستان تؤكدان توسيع التعاون بينهما في شتى المجالات

8/28/2024 3:26:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 28 – 8 (كونا) -- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والزعيم الوطني التركمنستاني القائم بأعمال الرئيس قربان قلي بردي محمدوف اليوم الأربعاء تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون بين بلديهما في شتى المجالات.
وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي عقب استقباله بردي محمدوف بطهران "أجرينا محادثات جيدة ومؤثرة وتوصلنا إلى اتفاقيات استراتيجية بين البلدين نأمل أن تثمر عن توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات".
وأكد الرئيس الإيراني التزام طهران بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتذليل العقبات التي تعترض مسار تنفيذها وتوسيع العلاقات الثنائية.
من جانبه دعا بردي محمدوف إلى تعزيز التعاون بين البلدين مؤكدا في الوقت نفسه حرص بلاده على تمتين العلاقات والتعاون مع إيران على مختلف المستويات.
وأضاف "ناقشنا عدة ملفات منها مشاريع الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والنقل ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية" مؤكدا أن بلاده "حريصة أيضا على تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران واستمرار العمل على إرساء الأمن والإستقرار في المنطقة".
وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على أربع وثائق للتعاون المشترك في مجال تطوير التعاون الغازي وتوسيع التعاون الجمركي والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين إضافة إلى التوقيع على اتفاقية التوأمة بين ميناء امير أباد الإيراني وميناء تركمن باشي التركمنستاني. (النهاية)

م و / ر ج



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