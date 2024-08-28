ايران وتركمنستان تؤكدان توسيع التعاون بينهما في شتى المجالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 28 – 8 (كونا) -- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والزعيم الوطني التركمنستاني القائم بأعمال الرئيس قربان قلي بردي محمدوف اليوم الأربعاء تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون بين بلديهما في شتى المجالات.
وقال بزشكيان في مؤتمر صحفي عقب استقباله بردي محمدوف بطهران "أجرينا محادثات جيدة ومؤثرة وتوصلنا إلى اتفاقيات استراتيجية بين البلدين نأمل أن تثمر عن توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات".
وأكد الرئيس الإيراني التزام طهران بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتذليل العقبات التي تعترض مسار تنفيذها وتوسيع العلاقات الثنائية.
من جانبه دعا بردي محمدوف إلى تعزيز التعاون بين البلدين مؤكدا في الوقت نفسه حرص بلاده على تمتين العلاقات والتعاون مع إيران على مختلف المستويات.
وأضاف "ناقشنا عدة ملفات منها مشاريع الغاز والطاقة والكهرباء والطرق والنقل ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية" مؤكدا أن بلاده "حريصة أيضا على تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران واستمرار العمل على إرساء الأمن والإستقرار في المنطقة".
وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على أربع وثائق للتعاون المشترك في مجال تطوير التعاون الغازي وتوسيع التعاون الجمركي والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين إضافة إلى التوقيع على اتفاقية التوأمة بين ميناء امير أباد الإيراني وميناء تركمن باشي التركمنستاني. (النهاية)
م و / ر ج
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