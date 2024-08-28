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التجارة تُشهِّر بمنشأة ارتكبت الغش التجاري ببيعها إطارات سيارات منتهية الصلاحية

8/28/2024 3:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) شهَّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية والمسؤول عن المحل من جنسية سعودية والعامل من جنسية سودانية وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، حيث ينص النظام أن حيازة أو عرض أو بيع أي سلعة أو منتج منتهي الصلاحية ضمن ممارسات الغش التجاري.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان ضد المنشأة الواقعة بمحافظة أبو عريش متضمنًا فرض غرامة مالية 60 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة نظرًا لخطورتها على سلامة المستهلك، ونشر الحُكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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