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74 محطة ترصد هطول أمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى كمية بـ 36.4 في أبها

8/28/2024 3:20:38 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار، بـ (36.4) ملم في مطار أبها، ضمن (7) مناطق شهدت هطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجّلت منصبة في بيشة (11.8) ملم، وكل من الغائل بظهران الجنوب، وسراة عبيدة (9.6) ملم، وخاط بالمجاردة (8.0) ملم. ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (74) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 27 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الأربعاء 28 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة).
وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.8) ملم في جازان، و (18.2) ملم في سرب الطيران البحري، و (14.6) ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و (14.0) ملم في مطار جازان. فيما سجّلت منطقة نجران (18.1) ملم في بدر الجنوب، و (8.0) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و (7.8) ملم في الحضن بنجران. وأشار التقرير إلى تسجيل الرصيفة في مكة المكرمة (13.6) ملم، ومطار الطائف (10.7) ملم، والشفا بالطائف (10.0) ملم، والشرائع بمكة (9.0) ملم. وسجّلت شقراء في منطقة الرياض (9.5) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (2.8) ملم في بئر الساهبة، و (2.4) ملم في اليتمة بوادي الفرع، و (1.0) ملم في مطار ينبع.
وسجّلت منطقة الباحة (1.5) ملم في حي النزهة، و (1.4) ملم في كلٍ من المخواة، والباحة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط .

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