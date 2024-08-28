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السعودية تستضيف قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة في منتدى حوكمة الإنترنت Igf

8/28/2024 3:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ (19) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024، الذي يجتمع فيه خبراء العالم بأكثر من 10,000 مشارك من 160 دولة، وبما يزيد عن 1,000 متحدث دولي، وأكثر من 300 جلسة وورشة عمل، لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. ويهدف المنتدى الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، إلى مناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي في التنمية المستدامة للإنترنت.
ويأتي اختيار المملكة لاستضافة المنتدى العالمي تأكيدًا على الإمكانيات العظيمة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية، وتعكس رؤيتها في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية التقنية، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع رقمي مزدهر، من خلال حرصها على قيادة المنطقة نحو إيجاد حلول تقنية مستدامة ومبتكرة، مما يعزز من مكانتها المحورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويدعو المنتدى جميع الشركات التقنية والمهتمين ورواد الأعمال الرقمية من مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام والتسجيل، كما يمكن للراغبين في المشاركة معرفة المزيد من التفاصيل عبر زيارة الموقع الرسمي لمنتدى حوكمة الإنترنت من خلال الرابط .

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