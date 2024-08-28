ولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء مملكة تونغا

(MENAFN
- Al Watan)
بعث ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، لدولة السيد هواكافامايليكو رئيس وزراء مملكة تونغا.
وسلم الرسالة وزير
الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال استقبال دولته له اليوم. ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب تونغا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التغير المناخي. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.
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