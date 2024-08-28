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ولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء مملكة تونغا

8/28/2024 3:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، لدولة السيد هواكافامايليكو رئيس وزراء مملكة تونغا.
وسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال استقبال دولته له اليوم. ونقل معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب تونغا المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التغير المناخي. حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.

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