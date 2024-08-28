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لولوة الفيصل: الوطن أسس على الدين والإخلاص والأخلاق والعلم

8/28/2024 3:20:37 PM
(MENAFN- Al Watan) خاطبت نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الطلبة المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض، وقالت: "إنَ كُلَ واحدٍ منا لبنة في بناءِ الوطن، الذي أسس على أربع ركائز هي الدين، والإخلاص، والأخلاق والعلم".
وأضافت: اعلموا أنكُم الآن تقفونَ على بناءٍ بنيناهُ نحنُ رجالاً ونساءً أربع وتسعونَ عاماً، جيلاً بعد جيل، حجراً على حجر، صفاً على صف، ميزاننا الإيمان بالله والإيمان بالوطن والإيمان بقُدرتِنا على بناءِ الوطن.
وقالت في كلمة لها خلال رعايتها حفل استقبال الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2024 – 2025م، الذي أقيم على مسرح الأميرة هيا بنت تركي بمقر جامعة الفيصل بالرياض:" أنا ومن هذا القصرِ الكامِن في قلبِ جامِعتكُم، عاصرتُ وِلادة َالدولةِ الحديثة بِكُلِ ما تَحمِلهُ هذه العبارة من مشاق وانتصارات، أنتٌم بإذن الله وبما ستحمِلوُنَه من علمٍ ومهارات ستشهدون مولِدَ الدولةِ الحديثةِ العالمية أيضاً بمشاقٍ وانتصارات فهنيئاً لكم".
ولخصت الأميرة لولوة الفيصل تجربة 67 سنة من حياتها المليئة بالتجارب، مبينة أنها وبعد طولِ تفكيرٍ وتَأمُل وصلتُ إلى أنَ غايةَ الإنسان ِالعُظمى في كل زمانٍ ومكان - بعد َعبادةِ الله والتوكُلِ عليه - هي الحياةُ الكريمة، وأضافت قائلة: "ثُم وجدتُ أنَ الحياةَ الكريمة تكمُنُ بين شيئين، الشجاعة والانضباط، قد يظهَرُ لكم لأولِ وهلة أنهُما لا يجتمِعان لكني أُؤكِدُ لكم أنَكم إن بحثتُم ستَجدونَهُما في حياةِ كُل شخصيةٍ متفردةٍ في تاريخ الإنسانية، أما الشجاعة فهي أصلُ كُلِ فضيلة، والكرمُ شجاعة، و الصدقُ شجاعة، و الإخلاص شجاعة، ومن هذا المِنبَر أدعوكم للشجاعة في حياتِكم الجامعية، وما بَعدها"..
ودعت الطلاب المستجدين أن يمسكوا برماحهم هوناً، وأن يجربوا الركزة بعد الأخرى، بشجاعة، وأن يخطئوا أيضاً بشجاعة، وأن الجامعة ستقف إلى جوارهم حتى ينجحوا، ناصحة إياهم بالالتزام والانضباط في العلاقات ِالشخصية والمِهنية، فثَمرَة ذلك الاحترام، الحرية، والتقدم، الاحترام.
وواصلت كلمتها بالقول: "ثُم اشهدوا أنتٌم يا أبناءَ وبنات سلمان ويا حمَلة رُؤية ولي عهدِه الأمين في هذا المكان و في هذا الوقت بما رأيتُم وبما سمِعتُم، أكمِلوا البناء وكونوا حجرَ أساسِ ثابت لِمن يأتي بعدَكم وامسِكوا الصف، فالجدارُ الأعوج يطيح".
واختتمت بأن الملك فيصل – يرحمه الله – تحققت أحلامه في هذا الوطن، وبما تحقق فيه من إنجازات، أهمها الأمن والأمان، والعلم والجامعات.
بدوره رحب رئيس جامعة الفيصل بالرياض د. محمد آل هيازع، بالطلاب المستجدين، مشيراً أن المتقدمين للجامعة هذا العام، كانوا ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية للجامعة، من المملكة وخارجها، وذكر، أن من بين الطلاب المستجدين في كلية إدارة الأعمال ابن وزير دولة من الشيشان اختار جامعة الفيصل لما تتمتع به من سمعة عالمية ، واضاف انه تم قبول قرابة 1500 طالب للعام الجامعي الجديد، وأن الجامعة بها أكثر من 60 جنسية، مرجعاً ذلك لما تتمتع به جامعة الفيصل من سمعة طيبة على الصعيدين المحلي والعالمي، وما تضمه من تخصصات نوعية، ومواكبة حاجة سوق العمل وتقديم تخصصات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والعلاقات الدولية، والسياسات العامة، لتقديم مخرجات نوعية منافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشدداً على أن خريجي كلية الطب يحققون اعلى قبول من خارج امريكا في برامج الزمالة الأمريكية، حيث يتم قبول 50 طالباً من الجامعة هذا العام ، وأعرب عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الاميرة لولوة الفيصل على رعايتها لحفل استقبال الطلبة المستجدين في الجامعة هذا

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