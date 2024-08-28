ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن الطلب العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة، أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ تسود حالة من الحيرة بين المستثمرين وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من الشرق الأوسط، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا لتصل إلى 79.80 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتَا لتصل إلى 75.70 دولار.
وفي سياق متصل، قالت مصادر في سوق النفط إن أرقام معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أن أرقام المعهد تظهر أن مخزونات الخام انخفضت 3.407 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات البنزين 1.863 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.405 مليون برميل.
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