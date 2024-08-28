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ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن الطلب العالمي

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة، أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ تسود حالة من الحيرة بين المستثمرين وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من الشرق الأوسط، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا لتصل إلى 79.80 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتَا لتصل إلى 75.70 دولار.


وفي سياق متصل، قالت مصادر في سوق النفط إن أرقام معهد البترول الأميركي أظهرت أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.


وأضافت المصادر أن أرقام المعهد تظهر أن مخزونات الخام انخفضت 3.407 مليون برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات البنزين 1.863 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.405 مليون برميل.

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