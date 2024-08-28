«بتكوين» تهبط 6.5% إلى ما دون 60 ألف دولار



وتراجعت بتكوين 6.5 بالمئة إلى 58777 دولاراً خلال التداولات، وبذلك تكون أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت 20.3 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 73794 دولاراً والذي سجلته في 14 مارس.



كما تراجعت عملة إيثروم بنسبة 8% إلى 2461 دولاراً.



وتخلت العملات الرئيسية عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي في طريقه لخفض أسعار الفائدة القياسية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.



يأتي التراجع في بتكوين على الرغم من سلسلة التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية للعملة المشفرة. وتعتبر المخاوف من إمكانية قيام الحكومة الأمريكية ببيع رموز مشفرة تمت مصادرتها من بين العقبات التي تواجه السوق.- وكالات