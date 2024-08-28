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100 مليون دينار تكلفة مشاريع صندوق الطاقة المتجددة خلال 8 أعوام

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت تكلفة البرامج والمشاريع التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال الفترة من 2015-2023، والتي شملت القطاعات كافة في محافظات المملكة 100مليون دينار.


وبحسب بيان للصندوق، اليوم الأربعاء، فأنه تم تركيب ما يزيد على 35 ألف سخان شمسي لمنازل في مناطق المملكة كافة، عبر النوافذ التمويلية المختلفة، وأن الصندوق يستهدف إنجاز تركيب 90 ألف سخان شمسي خلال 5 سنوات المقبلة.


ووصل عدد الأسر الفقيرة والعفيفة المشمولة في برنامج السخانات الشمسية للقطاع المنزلي ما يقارب 5000 أسرة, حيث تم تركيب 1265 سخانا شمسيا وبمنحة كاملة 100بالمئة، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف دينار بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون والشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.


وقال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، إن الصندوق مستمر في تنفيذ المشروع الوطني الشامل لتركيب أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي ضمن نوافذ تمويلية متعددة، تشمل الأسر الفقيرة وكذلك منازل المكرمة الملكية السامية للأسر العفيفة وبمنحة 100 بالمئة من الصندوق، ومن خلال البنوك والجمعيات المحلية الشريكة مع الصندوق وبنسبة دعم 30 بالمئة من التكلفة.

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