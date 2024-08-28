100 مليون دينار تكلفة مشاريع صندوق الطاقة المتجددة خلال 8 أعوام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت تكلفة البرامج والمشاريع التي نفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال الفترة من 2015-2023، والتي شملت القطاعات كافة في محافظات المملكة 100مليون دينار.
وبحسب بيان للصندوق، اليوم الأربعاء، فأنه تم تركيب ما يزيد على 35 ألف سخان شمسي لمنازل في مناطق المملكة كافة، عبر النوافذ التمويلية المختلفة، وأن الصندوق يستهدف إنجاز تركيب 90 ألف سخان شمسي خلال 5 سنوات المقبلة.
ووصل عدد الأسر الفقيرة والعفيفة المشمولة في برنامج السخانات الشمسية للقطاع المنزلي ما يقارب 5000 أسرة, حيث تم تركيب 1265 سخانا شمسيا وبمنحة كاملة 100بالمئة، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف دينار بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون والشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، إن الصندوق مستمر في تنفيذ المشروع الوطني الشامل لتركيب أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي ضمن نوافذ تمويلية متعددة، تشمل الأسر الفقيرة وكذلك منازل المكرمة الملكية السامية للأسر العفيفة وبمنحة 100 بالمئة من الصندوق، ومن خلال البنوك والجمعيات المحلية الشريكة مع الصندوق وبنسبة دعم 30 بالمئة من التكلفة.
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