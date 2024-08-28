بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



وبلغت الأسهم المتداولة نحو 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2228 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة.