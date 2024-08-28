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شراكة أردنية سعودية في مجال تصدير وتصنيع البطاطا

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت في عمان اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين شركة "الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية" الأردنية وشركة“وفرة للصناعة والتنمية" السعودية بهدف تزويد السوق السعودي ببطاطا تصنيعية اردنية المنشأ، ودراسة إنشاء مصنع لإنتاج منتجات البطاطا نصف المقلية المجمدة في الأردن ، وبما يعزز العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية.
وعلى هامش حفل التوقيع، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات ان توقيع مذكرة التفاهم يمثل نقلة نوعية هامة للشركة التي باشرت اعمالها منذ ثلاث سنوات، واستطاعت خلال فترة قصيرة من وضع بصمتها في المشهد الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية وإنتاج محاصيل زراعية استراتيجية، والوصول لأسواق عربية مستهدفة لهذه المحاصيل.

وقال انه بموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة الضمان بتزويد شركة الوفرة ابتداء من العام القادم ولمدة خمس سنوات بحوالي 30 ألف طن من البطاطا لغايات تصنيعية لتلبية حاجة السوق السعودي. كما سيقوم الطرفان بدراسة انشاء مصنع في الأردن لإنتاج البطاطا المجمدة نصف المقلية. كما ستقوم شركة الضمان بدراسة انشاء مخازن تبريد في منطقة المدورة – محافظة معان خاصة بمنتجات الشركة.

وأضاف ان هذا التوجه يأتي تلبية للرؤى الملكية السامية بالاستثمار في القطاعات التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني، و تطوير القطاع الزراعي والاستثمار في مجال التصنيع الغذائي، ودور هذه المشاريع في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والوصول الى اعلى قيمة اقتصادية ممكنة لوحدة المساحة والمياه وكذلك تحقيق اعلى عائد مالي لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بالإضافة الى دورها في تفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. هذا وستستفيد شركة الضمان من الخبرات الفنية لشركة الوفرة في مختلف المجالات.

من جهته قال المهندس ريان المنصور الرئيس التنفيذي لشركة الوفرة السعودية ان مذكرة التفاهم مع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية هي باكورة تعاون مشترك بين الشركتين نأمل ان يتطور ويزداد مستقبلا، مشيرا الى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن الشقيق والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.

واكد ان شركة وفرة للصناعة والتنمية السعودية شركة كبيرة واسم مهم في السوق السعودي، وتمتلك عددا من المصانع ذات العلامات التجارية المتميزة في مجال تصنيع الخضراوات والمعكرونة واللحوم وحبوب الافطار.

ومن الجدير ذكره ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية هي الذراع الاستثماري لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والتي تأسست عام 2020 لإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي في منطقة المدورة جنوب المملكة على مساحة 30 ‏ألف دونم لإنتاج محاصيل استراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبدون منافسة لصغار المزارعين.

وشركة وفرة للصناعة والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية، متخصصة في مجال التصنيع الغذائي وإنتاج وتسويق المواد الغذائية، وتملك عددا من الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي.

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