شراكة أردنية سعودية في مجال تصدير وتصنيع البطاطا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت في عمان اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين شركة "الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية" الأردنية وشركة“وفرة للصناعة والتنمية" السعودية بهدف تزويد السوق السعودي ببطاطا تصنيعية اردنية المنشأ، ودراسة إنشاء مصنع لإنتاج منتجات البطاطا نصف المقلية المجمدة في الأردن ، وبما يعزز العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية.
وعلى هامش حفل التوقيع، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات ان توقيع مذكرة التفاهم يمثل نقلة نوعية هامة للشركة التي باشرت اعمالها منذ ثلاث سنوات، واستطاعت خلال فترة قصيرة من وضع بصمتها في المشهد الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية وإنتاج محاصيل زراعية استراتيجية، والوصول لأسواق عربية مستهدفة لهذه المحاصيل.
وقال انه بموجب هذه المذكرة، ستقوم شركة الضمان بتزويد شركة الوفرة ابتداء من العام القادم ولمدة خمس سنوات بحوالي 30 ألف طن من البطاطا لغايات تصنيعية لتلبية حاجة السوق السعودي. كما سيقوم الطرفان بدراسة انشاء مصنع في الأردن لإنتاج البطاطا المجمدة نصف المقلية. كما ستقوم شركة الضمان بدراسة انشاء مخازن تبريد في منطقة المدورة – محافظة معان خاصة بمنتجات الشركة.
وأضاف ان هذا التوجه يأتي تلبية للرؤى الملكية السامية بالاستثمار في القطاعات التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي الوطني، و تطوير القطاع الزراعي والاستثمار في مجال التصنيع الغذائي، ودور هذه المشاريع في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والوصول الى اعلى قيمة اقتصادية ممكنة لوحدة المساحة والمياه وكذلك تحقيق اعلى عائد مالي لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بالإضافة الى دورها في تفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. هذا وستستفيد شركة الضمان من الخبرات الفنية لشركة الوفرة في مختلف المجالات.
من جهته قال المهندس ريان المنصور الرئيس التنفيذي لشركة الوفرة السعودية ان مذكرة التفاهم مع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية هي باكورة تعاون مشترك بين الشركتين نأمل ان يتطور ويزداد مستقبلا، مشيرا الى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن الشقيق والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.
واكد ان شركة وفرة للصناعة والتنمية السعودية شركة كبيرة واسم مهم في السوق السعودي، وتمتلك عددا من المصانع ذات العلامات التجارية المتميزة في مجال تصنيع الخضراوات والمعكرونة واللحوم وحبوب الافطار.
ومن الجدير ذكره ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية هي الذراع الاستثماري لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والتي تأسست عام 2020 لإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي في منطقة المدورة جنوب المملكة على مساحة 30 ألف دونم لإنتاج محاصيل استراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبدون منافسة لصغار المزارعين.
وشركة وفرة للصناعة والتنمية هي شركة مساهمة عامة سعودية، متخصصة في مجال التصنيع الغذائي وإنتاج وتسويق المواد الغذائية، وتملك عددا من الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي.
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