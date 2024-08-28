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كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك بإدارة النقد في الأردن

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - حصد كابيتال بنك مؤخراً جائزة "أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن" وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في المعاملات المصرفية العالمية 2024 الذي نظمته مجلة "ذا ديجيتال بانكر".
وتعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على تميز خدمات ومنتجات إدارة النقد التي يقدمها كابيتال بنك لعملائه من قطاع الشركات، حيث تم تصميم هذه الحلول لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، وضمان أفضل إدارة للسيولة ورأس المال العامل بطرق مبتكرة، سهلة وآمنة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال رئيس قطاع الشركات في مجموعة كابيتال بنك، ياسر كليب: "سعداء بهذا التقدير الذي يعكس مكانة البنك الرائدة والتزامه المستمر بتوفير حلول مبتكرة في إدارة النقد من خلال تقديم خدمات ومنتجات تتجاوز توقعات عملائنا من الشركات لتعزيز أعمالهم وأن نكون جزءاً من رحلة نجاحهم".
من جانبه، أعرب مدير إدارة المعاملات المصرفية في مجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي عن شكره وتقديره لمجلة "ذا ديجيتال بانكر"، موضحاً أن هذه الجائزة تؤكد نهج البنك الدؤوب لتحقيق التميز والابتكار في المعاملات المصرفية وإدارة النقد، وتقديم منتجات وخدمات متميزة تتجاوز توقعات العملاء.
وأضاف الكردي: "إن مجموعة كابيتال بنك تتبنى مجموعة شاملة من حلول ومنتجات إدارة النقد تعزز علاقاتنا مع العملاء وتعزز الصحة المالية والكفاءة التشغيلية. هذه الحلول المبتكرة تبرهن على التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير منتجات متطورة وفعالة."
بدورها، أشادت مجلة "ذا ديجيتال بانكر" بـ "كابيتال بنك" لريادته في تقديم حلول مبتكرة لإدارة النقد، والتزامه بتطوير منتجات وخدمات مصرفية متطورة، مؤكدة أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة بعملائه من الشركات، لا سيما في مجالات إدارة السيولة، وتعزيز التدفق النقدي، وتيسير المعاملات الدولية.
يقوم نهج كابيتال بنك على فلسفة تتمحور حول العميل، حيث يسعى لفهم احتياجات عملائه من الشركات وتحدياتهم بشكل عميق. ومن خلال الاستماع الفعال لهم وسعيه المستمر للابتكار، يضمن البنك أن حلوله تلبي احتياجاتهم الحالية وتستبق متطلباتهم المستقبلية. هذه الفلسفة هي الأساس الذي قامت عليه علاقات قوية وطويلة الأمد بين البنك وعملائه مبنية على الثقة والنجاح المتبادل.
ومن الجدير ذكره أن جوائز مجلة (ذا ديجيتال بانكر) تعمل على تكريم وتقدير المؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها، تحظى بشهرة عالمية، ويشارك في عملية اختيارها مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين على الصعيد الدولي؛ حيث يقومون بمراجعة الطلبات المقدمة ويختارون الفائزين بالجوائز وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير.

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