%68 درجة الرضا عن خدمات النقل العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – استقرت درجة الرضا عن خدمات النقل العام في الأردن في نهاية النصف الأول من العام الحالي عند 68 % وهي النسبة نفسها لنهاية العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات أداء النقل البري الصادر عن وزارة النقل.
وارتفع عدد المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية إلى 2.370 مليون مسافر في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.901 مليون في الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 25 %.
وانخفض إجمالي حركة البضائع إلى (7,627,128) طن في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ(8,644,598) طن في الربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة تراجع 12 %.
وفي قطاع الركاب، أظهر التقرير انخفاض عدد سيارات سرفيس عمومي ضمن اختصاص هيئة النقل البري إلى 1002 سيارة، بعد ان كان 1004 سيارات بنسبة ( 0.2 %)، فيما ارتفع للمتوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 3662 بعد أن كان 3644 بنسبة ( 0.5 %) ، وارتفع عدد حافلات عمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 799 وكان 744 حافلة بنسبة ( 7 %).
وزاد عدد سيارات التأجير السياحية إلى 13739 بعد أن كان 12751 سيارة بنسبة 8 %، كما زاد عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي إلى 249، بعد كان 244 مكتبا بنسبة (2 %).
ووصل عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 11950 من 11233 مركبة بنسبة (6.4 %)، وعدد الحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية بلغ 10973، وكان 10364 حافلة بنسبة ( 5.9 %).
وارتفع عدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 977 من 869 حافلة (%12.4)، وعدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 1283 بعد كان 836 مركبة بنسبة (53.5 %).
وشهد عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي ارتفاعا، إذ وصل إلى 559 من 387 حافلة بنسبة (44.4 %)، وعدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 724 من 449 حافلة (61.25 %)، كما زاد عدد شركات النقل السياحي إلى 25 بعد أن كان 16 شركة بنسبة ( 56.25 %).
وضمن اختصاص الهيئة (جميع المحافظات باستثناء العاصمة)، زاد عدد سيارات تكسي أصفر إلى 5384 من 5345 سيارة ويزيد عدد السيارات في المملكة على 17 ألف سيارة تكسي أصفر، نحو 11800 منها في العاصمة عمان، وعدد مكاتب تكسي أصفر إلى 130 من 127 مكتبا.
وبقي عدد سيارات تكسي مطار 288 سيارة، كما بقي عدد مكاتب تكسي مطار مكتبا واحدا، وكذلك حافظت سيارات تكسي المعبر على العدد نفسه ( 30) سيارة، وكذلك بقي عدد مكاتب تكسي المعبر مكتبا واحدا.
وارتفع عدد سيارات تكسي السيارات الفخمة (الليموزين)، إلى 632 من 594 سيارة، فيما بقي عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة 25 مكتبا.
وزاد عدد سيارات مكتب تكسي فندقي إلى 116 من 113 سيارة، وعدد مكاتب تكسي فندقي إلى 15 من 14 مكتبا.
ووصل أسطول النقل الدولي إلى 266 من 239 أسطولا، فيما انخفض عدد مشغلي النقل الدولي إلى 28 من 30 مشغلا.
وزاد أسطول شركات التأجير 1123، بعد أن كان 977، وعدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة تأجير إلى 673 من 635 حافلة، وعدد الحافلات المسجلة بصفة تأجير إلى 450 بعد أن كان 342 حافلة.
أما عدد شركات التأجير، فانخفض إلى 18 شركة بعد أن كان 21 شركة، فيما زاد عدد سيارات سفريات خارجية إلى 1160 من 1092 سيارة.
وفي الوقت الذي انخفض عدد شركات التطبيقات الذكية إلى 4، بعد أن كان 7 شركات، ارتفع أسطول التطبيقات الذكية إلى 11787، بعد أن كان 11024 سيارة.
وزاد عدد شركات النقل المدرسي إلى 28 من 24 شركة، كما زاد أسطول شركات النقل المدرسي إلى 1780 من 1359.
وفي قطاع نقل البضائع على الطرق، انخفض معدل عمر أسطول الشحن نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 19 سنة من 19.2 سنة نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات، ارتفاعا ملحوظا في عدد الرؤوس القاطرة نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 28575 بعد أن كان نهاية الربع نفسه من العام الماضي (21009) رؤوس.
كما ارتفع عدد المقطورات إلى 23064 بعد أن كان عددها 21974 مقطورة.
وبلغ إجمالي عدد الشاحنات حتى نهاية العام الماضي 28568 شاحنة، يمتلك الأفراد منها 23663 شاحنة بنسبة 74.4 %، فيما تمتلك الشركات 4912 بنسبة 25.6 %.
وبلغ عدد شركات النقل المتخصص على الطرق حسب نمط النقل لشركات نقل الحاويات 117، وكان نهاية الربع الثاني من العام الماضي 118 شركة، وارتفع عدد شركات نقل البضائع العامة إلى 148 من 145 شركة.
وانخفض عدد شركات نقل السيارات إلى 9 من 10 شركات، فيما ارتفع للمثقلات إلى 10، بعد أن كان 9 شركات، فيما انخفض للمبرد إلى 9 وكان 8 شركات، وارتفع عدد شركات نقل الأغنام والمواشي إلى 4، وكان 3 شركات.
وانخفض عدد شركات نقل الزيوت النباتية إلى 3 من 4 شركات، كما انخفض عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته إلى 30 من 33 شركة، وانخفض للباطون الجاهز إلى 3 بعد أن كان 4 شركات.
وانخفض المجموع العام للشركات بمقدار شركة واحدة، إذ بلغ نهاية الربع الثاني من العام الحالي 333 شركة، فيما كان نهاية الربع نفسه من العام الماضي 334 شركة.
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