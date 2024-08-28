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%68 درجة الرضا عن خدمات النقل العام

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – استقرت درجة الرضا عن خدمات النقل العام في الأردن في نهاية النصف الأول من العام الحالي عند 68 % وهي النسبة نفسها لنهاية العام الماضي، بحسب تقرير مؤشرات أداء النقل البري الصادر عن وزارة النقل.
وارتفع عدد المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية إلى 2.370 مليون مسافر في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.901 مليون في الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 25 %.
وانخفض إجمالي حركة البضائع إلى (7,627,128) طن في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ(8,644,598) طن في الربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة تراجع 12 %.
وفي قطاع الركاب، أظهر التقرير انخفاض عدد سيارات سرفيس عمومي ضمن اختصاص هيئة النقل البري إلى 1002 سيارة، بعد ان كان 1004 سيارات بنسبة ( 0.2 %)، فيما ارتفع للمتوسط عمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 3662 بعد أن كان 3644 بنسبة ( 0.5 %) ، وارتفع عدد حافلات عمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 799 وكان 744 حافلة بنسبة ( 7 %).
وزاد عدد سيارات التأجير السياحية إلى 13739 بعد أن كان 12751 سيارة بنسبة 8 %، كما زاد عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي إلى 249، بعد كان 244 مكتبا بنسبة (2 %).
ووصل عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 11950 من 11233 مركبة بنسبة (6.4 %)، وعدد الحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية بلغ 10973، وكان 10364 حافلة بنسبة ( 5.9 %).
وارتفع عدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 977 من 869 حافلة (%12.4)، وعدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 1283 بعد كان 836 مركبة بنسبة (53.5 %).
وشهد عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي ارتفاعا، إذ وصل إلى 559 من 387 حافلة بنسبة (44.4 %)، وعدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 724 من 449 حافلة (61.25 %)، كما زاد عدد شركات النقل السياحي إلى 25 بعد أن كان 16 شركة بنسبة ( 56.25 %).
وضمن اختصاص الهيئة (جميع المحافظات باستثناء العاصمة)، زاد عدد سيارات تكسي أصفر إلى 5384 من 5345 سيارة ويزيد عدد السيارات في المملكة على 17 ألف سيارة تكسي أصفر، نحو 11800 منها في العاصمة عمان، وعدد مكاتب تكسي أصفر إلى 130 من 127 مكتبا.
وبقي عدد سيارات تكسي مطار 288 سيارة، كما بقي عدد مكاتب تكسي مطار مكتبا واحدا، وكذلك حافظت سيارات تكسي المعبر على العدد نفسه ( 30) سيارة، وكذلك بقي عدد مكاتب تكسي المعبر مكتبا واحدا.
وارتفع عدد سيارات تكسي السيارات الفخمة (الليموزين)، إلى 632 من 594 سيارة، فيما بقي عدد مكاتب تكسي السيارات الفخمة 25 مكتبا.
وزاد عدد سيارات مكتب تكسي فندقي إلى 116 من 113 سيارة، وعدد مكاتب تكسي فندقي إلى 15 من 14 مكتبا.
ووصل أسطول النقل الدولي إلى 266 من 239 أسطولا، فيما انخفض عدد مشغلي النقل الدولي إلى 28 من 30 مشغلا.
وزاد أسطول شركات التأجير 1123، بعد أن كان 977، وعدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة تأجير إلى 673 من 635 حافلة، وعدد الحافلات المسجلة بصفة تأجير إلى 450 بعد أن كان 342 حافلة.
أما عدد شركات التأجير، فانخفض إلى 18 شركة بعد أن كان 21 شركة، فيما زاد عدد سيارات سفريات خارجية إلى 1160 من 1092 سيارة.
وفي الوقت الذي انخفض عدد شركات التطبيقات الذكية إلى 4، بعد أن كان 7 شركات، ارتفع أسطول التطبيقات الذكية إلى 11787، بعد أن كان 11024 سيارة.
وزاد عدد شركات النقل المدرسي إلى 28 من 24 شركة، كما زاد أسطول شركات النقل المدرسي إلى 1780 من 1359.
وفي قطاع نقل البضائع على الطرق، انخفض معدل عمر أسطول الشحن نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 19 سنة من 19.2 سنة نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات، ارتفاعا ملحوظا في عدد الرؤوس القاطرة نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 28575 بعد أن كان نهاية الربع نفسه من العام الماضي (21009) رؤوس.
كما ارتفع عدد المقطورات إلى 23064 بعد أن كان عددها 21974 مقطورة.
وبلغ إجمالي عدد الشاحنات حتى نهاية العام الماضي 28568 شاحنة، يمتلك الأفراد منها 23663 شاحنة بنسبة 74.4 %، فيما تمتلك الشركات 4912 بنسبة 25.6 %.
وبلغ عدد شركات النقل المتخصص على الطرق حسب نمط النقل لشركات نقل الحاويات 117، وكان نهاية الربع الثاني من العام الماضي 118 شركة، وارتفع عدد شركات نقل البضائع العامة إلى 148 من 145 شركة.
وانخفض عدد شركات نقل السيارات إلى 9 من 10 شركات، فيما ارتفع للمثقلات إلى 10، بعد أن كان 9 شركات، فيما انخفض للمبرد إلى 9 وكان 8 شركات، وارتفع عدد شركات نقل الأغنام والمواشي إلى 4، وكان 3 شركات.
وانخفض عدد شركات نقل الزيوت النباتية إلى 3 من 4 شركات، كما انخفض عدد شركات نقل النفط الخام ومشتقاته إلى 30 من 33 شركة، وانخفض للباطون الجاهز إلى 3 بعد أن كان 4 شركات.
وانخفض المجموع العام للشركات بمقدار شركة واحدة، إذ بلغ نهاية الربع الثاني من العام الحالي 333 شركة، فيما كان نهاية الربع نفسه من العام الماضي 334 شركة.

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