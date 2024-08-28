الجولة الأولى من بطولة درع اتحاد كرة القدم تنطلق غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
تنطلق غدا منافسات بطولة درع
الاتحاد لموسم 2024-2025
بمشاركة أندية المحترفين، حيث تقام جميع مباريات
البطولة على ستاد الأمير محمد.
وتشهد الجولة الأولى غدا لقاء الأهلي مع السلط عند السادسة ، يليها
مباراة الحسين والوحدات عند الساعة 9:30 مساء.
وتستمر المنافسات يوم الجمعة ، حيث يلتقي معان
مع شباب الأردن عند الساعة السادسة مساء، قبل أن يواجه الفيصلي نظيره الرمثا عند
الساعة 9:30 مساء.
وتختتم الجولة الأولى يوم الأحد عندما يواجه
مغير السرحان نظيره الصريح عند الساعة السادسة مساء، ويلعب شباب العقبة مع الجزيرة
عند الساعة 9:30 مساء.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد والتي
تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ
12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، بحيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام
الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
وضمت المجموعة الأولى (الحسين، الوحدات،
الجزيرة، شباب الأردن، معان، وشباب العقبة)
في المقابل، استقرت فرق (الفيصلي، الرمثا،
الصريح، السلط، الأهلي، ومغير السرحان) في المجموعة الثانية.
ويخوض كل فريق خمس مباريات بالدور الأول من
البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
في الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة
الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل
الفائزان إلى المباراة النهائية.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة
الأولى من درع الاتحاد:
مباراة الأهلي والسلط:
الحكام: محمد أسامة للساحة، الحكام المساعدين
اسلام العبادي، إبراهيم البلوي، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة الحسين والوحدات:
الحكام: مروان إسماعيل للساحة، الحكام
المساعدين محمد محرم، يوسف الشمايلة، واحمد راضي رابعا.
مباراة معان وشباب الأردن:
الحكام: إبراهيم الشرفات للساحة، الحكام
المساعدين عماد عاكف، معتصم النجداوي، وبكر هباهبه رابعا.
مباراة الفيصلي والرمثا:
الحكام: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدين
حمزة سعادة، علي هنداوي، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة مغير السرحان والصريح:
الحكام: عمر حرزالله للساحة، الحكام المساعدين
عبدالكريم الشرفات، محمد الجبور، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة شباب العقبة والجزيرة:
الحكام: معاذ عبدالسلام للساحة، الحكام
المساعدين محمد حمادة، حمزة عديلي، وبهاء الدين الزيود رابعا.
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