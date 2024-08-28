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الجولة الأولى من بطولة درع اتحاد كرة القدم تنطلق غدا

8/28/2024 3:19:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تنطلق غدا منافسات بطولة درع الاتحاد لموسم 2024-2025 بمشاركة أندية المحترفين، حيث تقام جميع مباريات البطولة على ستاد الأمير محمد.
وتشهد الجولة الأولى غدا لقاء الأهلي مع السلط عند السادسة ، يليها مباراة الحسين والوحدات عند الساعة 9:30 مساء.
وتستمر المنافسات يوم الجمعة ، حيث يلتقي معان مع شباب الأردن عند الساعة السادسة مساء، قبل أن يواجه الفيصلي نظيره الرمثا عند الساعة 9:30 مساء.
وتختتم الجولة الأولى يوم الأحد عندما يواجه مغير السرحان نظيره الصريح عند الساعة السادسة مساء، ويلعب شباب العقبة مع الجزيرة عند الساعة 9:30 مساء.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد والتي تلعب أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، بحيث ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى (الحسين، الوحدات، الجزيرة، شباب الأردن، معان، وشباب العقبة)
في المقابل، استقرت فرق (الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي، ومغير السرحان) في المجموعة الثانية.
ويخوض كل فريق خمس مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
في الدور نصف النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الأولى من درع الاتحاد:
مباراة الأهلي والسلط:
الحكام: محمد أسامة للساحة، الحكام المساعدين اسلام العبادي، إبراهيم البلوي، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة الحسين والوحدات:
الحكام: مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدين محمد محرم، يوسف الشمايلة، واحمد راضي رابعا.
مباراة معان وشباب الأردن:
الحكام: إبراهيم الشرفات للساحة، الحكام المساعدين عماد عاكف، معتصم النجداوي، وبكر هباهبه رابعا.
مباراة الفيصلي والرمثا:
الحكام: قيس غوانمة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، علي هنداوي، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة مغير السرحان والصريح:
الحكام: عمر حرزالله للساحة، الحكام المساعدين عبدالكريم الشرفات، محمد الجبور، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة شباب العقبة والجزيرة:
الحكام: معاذ عبدالسلام للساحة، الحكام المساعدين محمد حمادة، حمزة عديلي، وبهاء الدين الزيود رابعا.

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