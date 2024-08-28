اصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري الدرجة الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول
مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري الدرجة الثالثة لموسم 2024-2025.
وتقام المباريات بدءا من
يوم الجمعة ، وتستمر حتى الخميس 5 أيلول
(سبتمبر) المقبل، بنظام خروج المغلوب من مباراة
واحدة.
وحسب تعليمات البطولة، في
حال انتهاء المباريات بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لتحديد
الفريق الفائز.
للاطلاع على جدول مباريات
دور الـ32 من دوري الدرجة الثالثة (اضغط هنا ).
MENAFN28082024000072011014ID1108612352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.