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اصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري الدرجة الثالثة

8/28/2024 3:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري الدرجة الثالثة لموسم 2024-2025.
وتقام المباريات بدءا من يوم الجمعة ، وتستمر حتى الخميس 5 أيلول
(سبتمبر) المقبل، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
وحسب تعليمات البطولة، في حال انتهاء المباريات بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لتحديد الفريق الفائز.
للاطلاع على جدول مباريات دور الـ32 من دوري الدرجة الثالثة (اضغط هنا ).

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