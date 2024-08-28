مبلغ ضخم للغاية.. مكاسب رونالدو من يوتيوب في أسبوع واحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية عن المبالغ الضخمة التي حصدها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في أسبوع واحد بعدما أطلق قناته الرسمية على منصة "يوتيوب".
وحققت قناة رونالدو نجاحًا كبيرًا، لتصبح الأسرع نموًّا في تاريخ المنصة، إذ اكتسبت مليون مشترك في 90 دقيقة الأولى فقط.
ولم يتوقف عداد قناة مهاجم النصر السعودي على يوتيوب عن الارتفاع بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، وتخطى عدد المشتركين فعلًا ما يزيد على 50 مليونًا.
وفي قناته الجديدة يتفوق رونالدو على كثير من قنوات يوتيوب الرئيسة المرتبطة بكرة القدم، بما في ذلك قناة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكثير من عمالقة الأندية الأوروبية.
ولكن يوتيوب ليس المنصة الوحيدة التي يهيمن عليها الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، فهو يمتلك أكبر عدد من المتابعين على "إنستغرام"، إذ يصل عددهم إلى 637 مليونًا، وكان أول شخص يتجاوز حاجز 500 مليون متابع على المنصة، وذلك في نوفمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، لدى رونالدو 170 مليون متابع على فيسبوك و112 مليونًا على منصة "إكس"، وهذا يجعل إجمالي عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو مليار حساب.
ووفقًا لمنصة "Social Blade" المتخصصة في تقديم الإحصائيات عن قنوات يوتيوب، يبلغ متوسط الأجر الحالي على المنصة نحو 6 دولارات لكل 1000 مشاهدة، وحتى الآن، نشر كريستيانو 21 مقطع فيديو تجاوزت الـ 300 مليون مشاهدة.
وبحسب المقاييس، فإن الأرباح يمكن أن تتغير بناءً على عوامل مثل مدى تفاعل الأشخاص مع الإعلانات، ومكان وجود المشاهدين، ونوع المحتوى، ومع حصول رونالدو فعلًا على ملايين المشاهدات على مقاطع الفيديو فمن المحتمل أن تكون قناته قد حققت ما بين 1.2 مليون دولار و6 ملايين دولار من أموال الإعلانات فقط.
ولعب كريستيانو رونالدو دورًا كبيرًا، أمس الثلاثاء، في فوز فريقه أمام الفيحاء بنتيجة (4-1) في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بعد تسجيله هدفًا واحدًا وتقديمه تمريرة حاسمة واحدة أيضًا.
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