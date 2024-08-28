مبلغ ضخم للغاية.. مكاسب رونالدو من يوتيوب في أسبوع واحد



وحققت قناة رونالدو نجاحًا كبيرًا، لتصبح الأسرع نموًّا في تاريخ المنصة، إذ اكتسبت مليون مشترك في 90 دقيقة الأولى فقط.



ولم يتوقف عداد قناة مهاجم النصر السعودي على يوتيوب عن الارتفاع بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، وتخطى عدد المشتركين فعلًا ما يزيد على 50 مليونًا.



وفي قناته الجديدة يتفوق رونالدو على كثير من قنوات يوتيوب الرئيسة المرتبطة بكرة القدم، بما في ذلك قناة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكثير من عمالقة الأندية الأوروبية.



ولكن يوتيوب ليس المنصة الوحيدة التي يهيمن عليها الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، فهو يمتلك أكبر عدد من المتابعين على "إنستغرام"، إذ يصل عددهم إلى 637 مليونًا، وكان أول شخص يتجاوز حاجز 500 مليون متابع على المنصة، وذلك في نوفمبر 2022.



بالإضافة إلى ذلك، لدى رونالدو 170 مليون متابع على فيسبوك و112 مليونًا على منصة "إكس"، وهذا يجعل إجمالي عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى نحو مليار حساب.



ووفقًا لمنصة "Social Blade" المتخصصة في تقديم الإحصائيات عن قنوات يوتيوب، يبلغ متوسط الأجر الحالي على المنصة نحو 6 دولارات لكل 1000 مشاهدة، وحتى الآن، نشر كريستيانو 21 مقطع فيديو تجاوزت الـ 300 مليون مشاهدة.



وبحسب المقاييس، فإن الأرباح يمكن أن تتغير بناءً على عوامل مثل مدى تفاعل الأشخاص مع الإعلانات، ومكان وجود المشاهدين، ونوع المحتوى، ومع حصول رونالدو فعلًا على ملايين المشاهدات على مقاطع الفيديو فمن المحتمل أن تكون قناته قد حققت ما بين 1.2 مليون دولار و6 ملايين دولار من أموال الإعلانات فقط.



ولعب كريستيانو رونالدو دورًا كبيرًا، أمس الثلاثاء، في فوز فريقه أمام الفيحاء بنتيجة (4-1) في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بعد تسجيله هدفًا واحدًا وتقديمه تمريرة حاسمة واحدة أيضًا.









