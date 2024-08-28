نجم باريس سان جيرمان على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد



ووفقًا لما ذكره موقع "ذا أتليتك"، اليوم الأربعاء، فإن يونايتد توصل لاتفاق مع سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوغارتي.



وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قد ذكر أن أوغارتي وممثليه وافقوا على توقيع عقد مدته 5 سنوات مع مانشستر يونايتد.



وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.

وذكر رومانو أن الرغبة الوحيدة للاعب هي الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية نحو مانشستر يونايتد.



وكان أوغارتي انضم لصفوف سان جيرمان في صيف العام الماضي 2023 قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.



وخسر أوغارتي مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الباريسي تدريجيًا، بعدما كان ركيزة مهمة في حسابات المدرب لويس إنريكي في أوائل الموسم الماضي.



وشارك أوغارتي خلال الموسم الماضي، مع باريس سان جيرمان في 37 مباراة، ضمن جميع المسابقات، وصنع هدفين.