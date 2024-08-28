نجم باريس سان جيرمان على أعتاب الانضمام لمانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية أن مانويل أوغارتي، نجم باريس سان جيرمان، سيتوجه إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكره موقع "ذا أتليتك"، اليوم الأربعاء، فإن يونايتد توصل لاتفاق مع سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوغارتي.
وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قد ذكر أن أوغارتي وممثليه وافقوا على توقيع عقد مدته 5 سنوات مع مانشستر يونايتد.
وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الاتفاق يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.
وذكر رومانو أن الرغبة الوحيدة للاعب هي الرحيل من نادي العاصمة الفرنسية نحو مانشستر يونايتد.
وكان أوغارتي انضم لصفوف سان جيرمان في صيف العام الماضي 2023 قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.
وخسر أوغارتي مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الباريسي تدريجيًا، بعدما كان ركيزة مهمة في حسابات المدرب لويس إنريكي في أوائل الموسم الماضي.
وشارك أوغارتي خلال الموسم الماضي، مع باريس سان جيرمان في 37 مباراة، ضمن جميع المسابقات، وصنع هدفين.
MENAFN28082024000072011014ID1108612350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.