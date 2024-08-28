تمت.. أول تعليق من كييزا حول انتقاله إلى ليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة ضم الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الحالي.
ويعدُّ كييزا خارج حسابات مدربه تياغو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، وهو ما جعل إدارة "السيدة العجوز" تقرر عرض اللاعب للبيع.
ومن المقرر أن ينتهي عقد كييزا، البالغ 26 عامًا، مع اليوفي في صيف 2025، ما يعني إمكانية التوقيع لأي نادٍ في يناير 2025.
وقال الصحفي الرياضي، فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن "صفقة انتقال فيديريكو كييزا إلى ليفربول، تمت، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لرسوم أولية قدرها 13 مليون يورو مع إضافات".
وأضاف: "بعقد مدته 4 سنوات، كييزا أصبح لاعبًا جديدًا في ليفربول، ومن المقرر أن يسافر لاحقًا اليوم".
والتقطت عدسات المصورين فيديو لكييزا وهو في المطار، وفي طريقه للسفر إلى ليفربول لإتمام صفقة انتقاله.
وقال كييزا في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا سعد جدًّا لهذه المغامرة، أنا سعيد حقًّا ولا نطيق الانتظار أنا وعائلتي".
وكان نادي ليفربول أعلن، أمس الثلاثاء، التعاقد مع الحارس جيورجي مامارداشفيلي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، إذ اتُّفِق على قضاء اللاعب الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع فالنسيا والانتقال في صيف 2025 لـ"الريدز".
وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادمًا من فيورنتينا.
وشارك صاحب الـ 26 عامًا بقميص "اليوفي" في 131 مباراة، سجل 32 هدفًا وصنع 23.
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