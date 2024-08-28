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تمت.. أول تعليق من كييزا حول انتقاله إلى ليفربول

8/28/2024 3:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة ضم الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب فريق يوفنتوس، خلال الميركاتو الحالي.


ويعدُّ كييزا خارج حسابات مدربه تياغو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، وهو ما جعل إدارة "السيدة العجوز" تقرر عرض اللاعب للبيع.


ومن المقرر أن ينتهي عقد كييزا، البالغ 26 عامًا، مع اليوفي في صيف 2025، ما يعني إمكانية التوقيع لأي نادٍ في يناير 2025.

وقال الصحفي الرياضي، فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن "صفقة انتقال فيديريكو كييزا إلى ليفربول، تمت، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لرسوم أولية قدرها 13 مليون يورو مع إضافات".


وأضاف: "بعقد مدته 4 سنوات، كييزا أصبح لاعبًا جديدًا في ليفربول، ومن المقرر أن يسافر لاحقًا اليوم".

والتقطت عدسات المصورين فيديو لكييزا وهو في المطار، وفي طريقه للسفر إلى ليفربول لإتمام صفقة انتقاله.


وقال كييزا في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنا سعد جدًّا لهذه المغامرة، أنا سعيد حقًّا ولا نطيق الانتظار أنا وعائلتي".


وكان نادي ليفربول أعلن، أمس الثلاثاء، التعاقد مع الحارس جيورجي مامارداشفيلي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، إذ اتُّفِق على قضاء اللاعب الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع فالنسيا والانتقال في صيف 2025 لـ"الريدز".
وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادمًا من فيورنتينا.
وشارك صاحب الـ 26 عامًا بقميص "اليوفي" في 131 مباراة، سجل 32 هدفًا وصنع 23.

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