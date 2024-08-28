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أنشيلوتي يفصح عن رأيه في مبابي.. والبداية الصعبة

8/28/2024 3:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن "الوقت ليس مناسباً للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال بشأن البداية الصعبة للاعبه خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وتعرّض مبابي، الذي سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، لكنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني لكرة القدم على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين، إلى انتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية على أدائه.


وقال أنشيلوتي: "آخر هدف سجله كان في 14 أغسطس في نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي. نحن في 28 أغسطس وقد مرّ أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت المناسب للقلق. إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل في المباراة المقبلة".

وتابع: "إنه يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا".

وأقر المدرب الإيطالي أن فريقه لا يزال في مرحلة تأقلم خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، لكنه أكد أن الفريق يمتلك "الكثير من القدرات الهجومية" مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.


وأكمل: "صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا في الوقت الحالي، لكننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات. لن يكون تسجيل الأهداف مشكلة أبدا هنا، ولم يكن كذلك أبدا".

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