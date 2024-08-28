استقبال فاتر للإيطالي سينر بعد جدل المنشطات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اعترف الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، بأنه تلقى استقبالا فاترا من زملائه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد الجدل الدائر حاليا بسبب سقوطه في اختبارات الكشف عن المنشطات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن اللاعب الإيطالي كان يخوض أول مباراة
له، بعدما تفادى عقوبة الإيقاف عقب سقوطه في اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.
ودافع سينر، الذي تمت تبرئته من ارتكاب الخطأ أو الإهمال من قبل محكمة مستقلة، عن نفسه بقوة وسط الانتقادات التي تشير بأنه تلقى معاملة خاصة فيما يتعلق بالسرعة التي انتهت فيها القضية.
في البداية كان يبدو أن ما حدث أثر عليه، حيث فاز ماكينزي ماكدونالد بالمجموعة الأولى في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول، ولكن سينر استعاد السيطرة وفاز في اللقاء بنتيجة 2 / 6 و6 / 2 و6 / 1 و6 / 2.
وقال سينر: "إنه كان سعيدا من ردة فعل الجمهور، ولكن أجواء غرف خلع الملابس كانت فاترة نوعا ما"، مضيفا: "كنت أشعر بالفضول لمعرفة رد فعل الجماهير، ولكن كان الأمر إيجابيا للغاية". وأردف: "كنت سعيدا جدا بالدعم الذي حصلت عليه، حتى أثناء مواجهة لاعب أميركي، كانت الأمور مختلفة قليلا، لذلك أنا سعيد بالطريقة التي تعاملت بها مع تلك الأوضاع، لم تكن سهلة على الإطلاق. لذلك أعتقد أن هناك العديد من الأمور الإيجابية التي شهدناها اليوم، لذلك دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث في الجولة التالية".
وأضاف: "كانت هناك بعض ردود الأفعال من لاعبين آخرين. لا يمكنني التحكم فيما يفكرون به وفيما يتحدثون عنه، لا يمكنني التحكم في ردود أفعال اللاعبين، وإذا كان لدي شيء ما لأقوله، أقوله على انفراد، لأنني من هذه النوعية من الأشخاص. ولكن بشكل عام لم تكن الأمور سيئة للغاية، لذلك أنا سعيد بهذا".
من جانبه، مزح الإسباني كارلوس ألكاراز بشأن كونه ثاني لاعب في العصر المفتوح في تاريخ رياضة التنس الذي يحتاج إلى عدد أقل من المباريات (70) للوصول إلى 60 انتصارا في البطولات الأربع الكبرى.
ويأتي ألكاراز مباشرة خلف جون ماكنرو، لكنه يشعر بالأسف لأن اللاعب الأميركي السابق يتفوق عليه بمباراة أقل (69).
وعقب فوزه على الأسترالي لي تو في أول أدوار بطولة أميركا المفتوحة، استكمل المصنف الثالث عالميا 60 انتصارا في 70 مباراة ببطولات الجراند سلام، ليصبح ثاني لاعب يحقق ذلك بعد ماكنرو الذي وصل للعدد نفسه من الانتصارات ولكن في 69 مباراة.
وتعقيبا على هذه الأرقام، قال ألكاراز: "لم أعلن بشأن هذه الإحصائية وأنا سعيد، نحاول أن نكون أفضل للفوز بالمباريات، وأن نمنح أنفسنا الفرصة للوصول إلى النهائي في كل بطولة، خاصة في البطولات الأربع الكبرى".
وأضاف: "يا لها من خسارة أن يتفوق علي ماكنرو بفارق مباراة واحدة، بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أتمكن من مشاركة هذه الأنواع من الإحصائيات مع أساطير الرياضة العظماء".
واستهل الإسباني صاحب الـ21 عاما، مشواره في بطولة أميركا المفتوحة الكبرى بالفوز في الدور الأول على الأسترالي لي تو بنتيجة 6-2 و4-6 و6-3 و6-1 في لقاء استغرق ساعتين و42 دقيقة.
ويطمح ألكاراز للفوز باللقب الكبير الخامس له في مشواره، ليكون أيضا اللاعب الثالث في تاريخ اللعبة خلال الحقبة المفتوحة الذي يفوز برولان جاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة في عام واحد، بعد رود ليفر (1969) ورافائيل نادال (2010).
وسبق لألكاراز الفوز بلقب فلاشينج ميدوز في العام ،2022 على حساب النرويجي كاسبر رود. إلى ذلك، أطاح البريطاني دانييل إيفانز بالروسي كارين خاشانوف في مباراة ماراثونية استمرت خمس ساعات و35 دقيقة في أول أدوار أميركا المفتوحة، لتصبح بذلك أطول مباراة في تاريخ البطولة الكبرى.
وشهدت البطولة يوما لا ينسى بمباراة دور أول مبهرة وماراثونية فاز بها إيفانز، المصنف الـ 184 عالميا، على خاشانوف (22)، بنتيجة 6-7 (6-8)، 7-6 (7-2)، 7-6 (7-4)، 4-6 و6-4. وما جعل انتصار البريطاني أكثر ملحمية حقيقة، أنه كان متأخرا بـ4 أشواط في المجموعة الأخيرة، قبل أن يفوز بـ6 أشواط متتالية ليحقق فوزا لا ينسى.
وبذلك تأهل إيفانز إلى ثاني أدوار البطولة الكبرى، حيث سيواجه الأرجنتيني ماريانو نافوني، المصنف الـ36 عالميا والذي فاز على الألماني دانييل ألتماير (89) بواقع 1-6 و6-2 و6-4 و6-1.
وكان الرقم القياسي السابق يعود إلى مباراة نصف نهائي العام 1992، بين ستيفان إدبيرج ومايكل تشانج، والتي استمرت خمس ساعات و26 دقيقة. -(وكالات)
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