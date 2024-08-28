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استقبال فاتر للإيطالي سينر بعد جدل المنشطات

8/28/2024 3:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اعترف الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، بأنه تلقى استقبالا فاترا من زملائه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد الجدل الدائر حاليا بسبب سقوطه في اختبارات الكشف عن المنشطات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن اللاعب الإيطالي كان يخوض أول مباراة له، بعدما تفادى عقوبة الإيقاف عقب سقوطه في اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات في وقت سابق من العام الحالي.
ودافع سينر، الذي تمت تبرئته من ارتكاب الخطأ أو الإهمال من قبل محكمة مستقلة، عن نفسه بقوة وسط الانتقادات التي تشير بأنه تلقى معاملة خاصة فيما يتعلق بالسرعة التي انتهت فيها القضية.
في البداية كان يبدو أن ما حدث أثر عليه، حيث فاز ماكينزي ماكدونالد بالمجموعة الأولى في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول، ولكن سينر استعاد السيطرة وفاز في اللقاء بنتيجة 2 / 6 و6 / 2 و6 / 1 و6 / 2.
وقال سينر: "إنه كان سعيدا من ردة فعل الجمهور، ولكن أجواء غرف خلع الملابس كانت فاترة نوعا ما"، مضيفا: "كنت أشعر بالفضول لمعرفة رد فعل الجماهير، ولكن كان الأمر إيجابيا للغاية". وأردف: "كنت سعيدا جدا بالدعم الذي حصلت عليه، حتى أثناء مواجهة لاعب أميركي، كانت الأمور مختلفة قليلا، لذلك أنا سعيد بالطريقة التي تعاملت بها مع تلك الأوضاع، لم تكن سهلة على الإطلاق. لذلك أعتقد أن هناك العديد من الأمور الإيجابية التي شهدناها اليوم، لذلك دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث في الجولة التالية".
وأضاف: "كانت هناك بعض ردود الأفعال من لاعبين آخرين. لا يمكنني التحكم فيما يفكرون به وفيما يتحدثون عنه، لا يمكنني التحكم في ردود أفعال اللاعبين، وإذا كان لدي شيء ما لأقوله، أقوله على انفراد، لأنني من هذه النوعية من الأشخاص. ولكن بشكل عام لم تكن الأمور سيئة للغاية، لذلك أنا سعيد بهذا".
من جانبه، مزح الإسباني كارلوس ألكاراز بشأن كونه ثاني لاعب في العصر المفتوح في تاريخ رياضة التنس الذي يحتاج إلى عدد أقل من المباريات (70) للوصول إلى 60 انتصارا في البطولات الأربع الكبرى.
ويأتي ألكاراز مباشرة خلف جون ماكنرو، لكنه يشعر بالأسف لأن اللاعب الأميركي السابق يتفوق عليه بمباراة أقل (69).
وعقب فوزه على الأسترالي لي تو في أول أدوار بطولة أميركا المفتوحة، استكمل المصنف الثالث عالميا 60 انتصارا في 70 مباراة ببطولات الجراند سلام، ليصبح ثاني لاعب يحقق ذلك بعد ماكنرو الذي وصل للعدد نفسه من الانتصارات ولكن في 69 مباراة.
وتعقيبا على هذه الأرقام، قال ألكاراز: "لم أعلن بشأن هذه الإحصائية وأنا سعيد، نحاول أن نكون أفضل للفوز بالمباريات، وأن نمنح أنفسنا الفرصة للوصول إلى النهائي في كل بطولة، خاصة في البطولات الأربع الكبرى".
وأضاف: "يا لها من خسارة أن يتفوق علي ماكنرو بفارق مباراة واحدة، بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أتمكن من مشاركة هذه الأنواع من الإحصائيات مع أساطير الرياضة العظماء".
واستهل الإسباني صاحب الـ21 عاما، مشواره في بطولة أميركا المفتوحة الكبرى بالفوز في الدور الأول على الأسترالي لي تو بنتيجة 6-2 و4-6 و6-3 و6-1 في لقاء استغرق ساعتين و42 دقيقة.
ويطمح ألكاراز للفوز باللقب الكبير الخامس له في مشواره، ليكون أيضا اللاعب الثالث في تاريخ اللعبة خلال الحقبة المفتوحة الذي يفوز برولان جاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة في عام واحد، بعد رود ليفر (1969) ورافائيل نادال (2010).
وسبق لألكاراز الفوز بلقب فلاشينج ميدوز في العام ،2022 على حساب النرويجي كاسبر رود. إلى ذلك، أطاح البريطاني دانييل إيفانز بالروسي كارين خاشانوف في مباراة ماراثونية استمرت خمس ساعات و35 دقيقة في أول أدوار أميركا المفتوحة، لتصبح بذلك أطول مباراة في تاريخ البطولة الكبرى.
وشهدت البطولة يوما لا ينسى بمباراة دور أول مبهرة وماراثونية فاز بها إيفانز، المصنف الـ 184 عالميا، على خاشانوف (22)، بنتيجة 6-7 (6-8)، 7-6 (7-2)، 7-6 (7-4)، 4-6 و6-4. وما جعل انتصار البريطاني أكثر ملحمية حقيقة، أنه كان متأخرا بـ4 أشواط في المجموعة الأخيرة، قبل أن يفوز بـ6 أشواط متتالية ليحقق فوزا لا ينسى.
وبذلك تأهل إيفانز إلى ثاني أدوار البطولة الكبرى، حيث سيواجه الأرجنتيني ماريانو نافوني، المصنف الـ36 عالميا والذي فاز على الألماني دانييل ألتماير (89) بواقع 1-6 و6-2 و6-4 و6-1.
وكان الرقم القياسي السابق يعود إلى مباراة نصف نهائي العام 1992، بين ستيفان إدبيرج ومايكل تشانج، والتي استمرت خمس ساعات و26 دقيقة. -(وكالات)

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