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لاس بالماس يستقبل ريال مدريد.. وفوز حزين لبرشلونة

8/28/2024 3:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يحل فريق ريال مدريد الإسباني عند الساعة 10:30 من مساء اليوم ضيفا على فريق لاس بالماس في ملعبه "دي جران كاناريا" ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد أربع نقاط، بينما يحتل لاس بالماس المركز الخامس عشر برصيد نقطة.
ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام لاس بالماس بهدف تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من فرق المقدمة، وذلك بعد فوز برشلونة بأول ثلاث مباريات له في الليغا.
وواجه ريال مدريد منافسه لاس بالماس 70 مرة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث فاز الريال في 48 لقاء وخسر في 7 وتعادل الفريقان في 15 مباراة.
ونجح ريال مدريد في تسجيل 182 هدفا في شباك لاس بالماس، الذي سجل 63 هدفا في شباك "الميرينغي"، ويعد ألفريدو دي ستيفانو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدوري برصيد 13 هدفا بالمناصفة مع سانتيلانا.
ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد لم يخسر أمام لاس بالماس في بطولة الدوري خلال آخر 9 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات مقابل تعادله في مباراتين.
إلى ذلك، تحسر هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة مارك بيرنال، لاعب خط وسطه الشاب، في مواجهة رايو فاليكان، التي حسمها النادي الكتالوني لصالحه بنتيجة 2-1 أول من أمس.
ولم يستطع بيرنال خوض الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليترك فريقه بعشرة لاعبين فوق أرضية الميدان.
وعلمت صحيفة "سبورت" الإسبانية من خلال مصادرها المقربة من غرفة تبديل الملابس أن بيرنال أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
وعلق فليك بعد صافرة نهاية المواجهة، والتي أسفرت عن تفوق برشلونة بنتيجة 2-1: "إنه انتصار حزين بسبب إصابة بيرنال".
وأضاف: "بيرنال ليس على ما يرام، وغرفة تبديل الملابس متأثرة للغاية، إن وضعه يؤلمنا بشدة"، مشيدا في الوقت ذاته، بأحقية فريقه في الفوز بالمباراة.
وأشار: "استحققنا الانتصار بشكل واضح لأننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني ولعبنا بجماعية وبسرعة بالغة".
واعترف المدرب الألماني: "دقائقنا الأولى في المباراة لم تكن جيدة، فلم نضغط بالشكل الكافي، ولم نلعب بالشكل الأمثل جماعيا".
وتغنى فليك بداني أولمو، والذي سجل أول ظهور له مع برشلونة، إذ تأخر قيده في كشوفات الفريق حتى انتهاء أول جولتين من الدوري الإسباني.
وقال ابن الـ59 عاما: "بوجوده فوق أرضية الميدان، حظينا بسيطرة أكثر على الكرة وجماعية أفضل، الكرة في أمان معه، وهو يسجل الأهداف حينما يقترب من المنطقة، ولهذا تعاقدنا معه". في المقابل، أبدى داني أولمو سعادته بالمشاركة في الانتصار بنتيجة (2-1) في مواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".
وقال أولمو خلال تصريحاته التي أعقبت المباراة: "في الواقع انتظرت هذه اللحظة طويلا، وكنت أتشوق لخوض مباراتي الأولى مع الفريق، وسعيد بالانتصار، كانت لدي رغبة كبيرة في أن أسجل هذا الهدف، وكنت جاهزا للمشاركة، وسعيد جدا لمساعدة الفريق".
وعن مركزه مع الفريق، أوضح: "أحاول أن أقدم أقصى ما لدي، وهذه مباراتي الأولى مع برشلونة، ولعبت اليوم خلف ليفاندوفسكي وأستطيع اللعب أيضا على الأطراف، وأحاول دائما التسجيل وصناعة الأهداف".
وأتم حديثه بالقول: "لحسن حظي كنت متواجدا في مكان مميز في منطقة الجزاء، ونجحت في تسجيل هدف الانتصار".
وسجل هدفي برشلونة بيدري وداني أولمو في الدقيقتين 60 و82، بينما سجل أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في المباراة. وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 4 نقاط في المركز الثامن. -(وكالات)

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