لاس بالماس يستقبل ريال مدريد.. وفوز حزين لبرشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن – يحل فريق ريال مدريد
الإسباني عند الساعة 10:30 من مساء اليوم ضيفا على فريق لاس بالماس في ملعبه "دي جران كاناريا" ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري
الإسباني لكرة القدم
"الليغا".
ويتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد أربع نقاط، بينما يحتل لاس بالماس المركز الخامس عشر برصيد نقطة.
ويدخل ريال مدريد مباراة
اليوم أمام لاس بالماس بهدف تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من فرق المقدمة، وذلك بعد فوز برشلونة بأول ثلاث مباريات
له في الليغا.
وواجه ريال مدريد منافسه لاس بالماس 70 مرة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث فاز الريال في 48 لقاء وخسر في 7 وتعادل الفريقان في 15 مباراة.
ونجح ريال مدريد في تسجيل 182 هدفا في شباك لاس بالماس، الذي سجل 63 هدفا في شباك "الميرينغي"، ويعد ألفريدو دي ستيفانو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدوري برصيد 13 هدفا بالمناصفة مع سانتيلانا.
ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد لم يخسر أمام لاس بالماس في بطولة الدوري خلال آخر 9 مباريات، حيث فاز في 7 مباريات مقابل تعادله في مباراتين.
إلى ذلك، تحسر هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة مارك بيرنال، لاعب خط وسطه الشاب، في مواجهة رايو فاليكان، التي حسمها النادي الكتالوني لصالحه بنتيجة 2-1 أول من أمس.
ولم يستطع بيرنال خوض الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليترك فريقه بعشرة لاعبين فوق أرضية الميدان.
وعلمت صحيفة "سبورت" الإسبانية من خلال مصادرها المقربة من غرفة تبديل الملابس أن بيرنال أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.
وعلق فليك بعد صافرة نهاية المواجهة، والتي أسفرت عن تفوق برشلونة بنتيجة 2-1: "إنه انتصار حزين بسبب إصابة بيرنال".
وأضاف: "بيرنال ليس على ما يرام، وغرفة تبديل الملابس متأثرة للغاية، إن وضعه يؤلمنا بشدة"، مشيدا في الوقت ذاته، بأحقية فريقه في الفوز بالمباراة.
وأشار: "استحققنا الانتصار بشكل واضح لأننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني ولعبنا بجماعية وبسرعة بالغة".
واعترف المدرب الألماني: "دقائقنا الأولى في المباراة لم تكن جيدة، فلم نضغط بالشكل الكافي، ولم نلعب بالشكل الأمثل جماعيا".
وتغنى فليك بداني أولمو، والذي سجل أول ظهور له مع برشلونة، إذ تأخر قيده في كشوفات الفريق حتى انتهاء أول جولتين من الدوري الإسباني.
وقال ابن الـ59 عاما: "بوجوده فوق أرضية الميدان، حظينا بسيطرة أكثر على الكرة وجماعية أفضل، الكرة في أمان معه، وهو يسجل الأهداف حينما يقترب من المنطقة، ولهذا تعاقدنا معه". في المقابل، أبدى داني أولمو سعادته بالمشاركة في الانتصار بنتيجة (2-1) في مواجهة رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".
وقال أولمو خلال تصريحاته التي أعقبت المباراة: "في الواقع انتظرت هذه اللحظة طويلا، وكنت أتشوق لخوض مباراتي الأولى مع الفريق، وسعيد بالانتصار، كانت لدي رغبة كبيرة في أن أسجل هذا الهدف، وكنت جاهزا للمشاركة، وسعيد جدا لمساعدة الفريق".
وعن مركزه مع الفريق، أوضح: "أحاول أن أقدم أقصى ما لدي، وهذه مباراتي الأولى مع برشلونة، ولعبت اليوم خلف ليفاندوفسكي وأستطيع اللعب أيضا على الأطراف، وأحاول دائما التسجيل وصناعة الأهداف".
وأتم حديثه بالقول: "لحسن حظي كنت متواجدا في مكان مميز في منطقة الجزاء، ونجحت في تسجيل هدف الانتصار".
وسجل هدفي برشلونة بيدري وداني أولمو في الدقيقتين 60 و82، بينما سجل أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في المباراة. وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 4 نقاط في المركز الثامن. -(وكالات)
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