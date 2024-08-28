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سحب قرعة التشامبيونزليغ بنظامها الجديد اليوم.. وجائزة خاصة لرونالدو

8/28/2024 3:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تسحب قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد عند الساعة 7 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة في مدينة موناكو الفرنسية.
ويشارك في المسابقة 36 فريقا بدلا من 32، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهل بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، على أن تحجز تذاكر العبور الثمانية المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات فاصلة.
ويتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة، تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، ويواجه كل فريق فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه بمبدأ "الذهاب والإياب".
وتلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16، حيث تقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائيا من كل المسابقات القارية، وفي الأدوار الإقصائية، تلتقي الفرق ذهابا وإيابا باستثناء النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.
ونظرا لنظام القرعة المعقد وصعوبة إجرائه يدويا، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إجراء القرعة بشكل آلي، حيث ستوفر إحدى الشركات المتخصصة برنامجا لإجراء القرعة مباشرة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق يتم اختياره بعد سحب كرته يدويا من الوعاء الموجود على المسرح.
وستشاهد كل الفرق الـ36، بدءا من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولا إلى المستوى الرابع (أو السادس بدوري المؤتمر الأوروبي)، كراتها تسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.
وتراعي القرعة الإلكترونية معيارين، حيث لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري نفسه (البلد نفسه)، كما لا يواجه أكثر من فريقين من البلد نفسه، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لباريس سان جيرمان الفرنسي أن يواجه مواطنه موناكو، وأن يواجه أكثر من فريقين من فرق الدوري الإنجليزي، وسيتم التحقق من نتائج "القرعة الإلكترونية" على الفور من خلال نظامين مستقلين، والتحقق من كل شيء والإشراف عليه من طرف شركة التدقيق.
وضمن 30 فريقا من أصل 36 مراكزهم في البطولة القارية، وهي: مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا (إنجلترا)، ريال مدريد، برشلونة، جيرونا وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن، شتوتغارت بايرن ميونيخ، لايبزيغ وشتوتغارت (ألمانيا)، الإنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس وأتالانتا (إيطاليا)، باريس سان جيرمان، موناكو وبريست (فرنسا)، آيندهوفن وفينورد (هولندا)، سبورتينغ وبنفيكا (البرتغال)، كلوب بروج (بلجيكا)، سلتيك (اسكتلندا)، شتورم غراتس (النمسا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، فيما تتبقى 7 مراكز تحسم في التصفيات.
وحسمت هويات الفرق في المستويين الأول والثاني وفقا لـ"يويفا"، وهي: مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند، لايبزيغ وبرشلونة (المستوى الأول)، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار دونيتسك وميلان (المستوى الثاني).
واستقرت فرق عدة، في المستويين الثالث والرابع، وهي: فينورد، آيندهوفن، سبورتينغ وسلتيك (المستوى الثالث)، موناكو، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتغارت، بريست وشتورم غراتس (المستوى الرابع).
وتنطلق مباريات دوري المجموعات في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستمر حتى 29 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، فيما تقام مباريات التصفيات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي في الفترة من 11 إلى 19 شباط (فبراير) المقبل.
ويقام الدور ثمن النهائي في الفترة من 4 إلى 12 آذار (مارس) المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل.
وحدد يوما 29 و30 نيسان (أبريل) لإقامة ذهاب مباريات نصف النهائي، على أن يقام الإياب يومي 15 و16 أيار (مايو) من العام المقبل، فيما يقام النهائي يوم 31 أيار (مايو) المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونيخ.
في المقابل، سيحصل النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، تقديرا لإنجازاته القياسية في المسابقة القارية.
يتربع رونالدو على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا، خلال 183 مباراة لعبها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
وحصد رونالدو جائزة هداف البطولة في 7 مواسم، بينها موسم 2013-2014 الذي شهد إحرازه 17 هدفا، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبطولة القارية، علما أنه اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي هز الشباك في 3 مباريات نهائية.
وكان رونالدو (39 عاما)، - قائد النصر السعودي - أول لاعب يفوز بالبطولة 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين: "إن كريستيانو رونالدو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا"، مضيفا: "يبدو أن إنجازاته المذهلة في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحديا رائعا للأجيال القادمة".
وأكد سيفرين أن تفوقه المستمر على أعلى مستوى برهان على سعيه الدؤوب لتحقيق الألقاب الجماعية والفردية، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان عمل باستمرار على تطوير وتحسين أسلوب لعبه مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها.
وأتم حديثه: "أداؤه الاحترافي وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير هي صفات ينبغي على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها". -(وكالات)

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