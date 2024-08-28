سحب قرعة التشامبيونزليغ بنظامها الجديد اليوم.. وجائزة خاصة لرونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تسحب قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
بنظامه الجديد عند الساعة 7 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة في مدينة موناكو الفرنسية.
ويشارك في المسابقة 36 فريقا بدلا من 32، بهدف احتلال المراكز الثمانية الأولى في الترتيب المؤهل بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، على أن تحجز تذاكر العبور الثمانية المتبقية إلى الدور عينه عبر مباريات
فاصلة.
ويتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة، تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، ويواجه كل فريق فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراة
واحدة على أرضه والأخرى خارج أرضه بمبدأ "الذهاب والإياب".
وتلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16، حيث تقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائيا من كل المسابقات القارية، وفي الأدوار الإقصائية، تلتقي الفرق ذهابا وإيابا باستثناء النهائي الذي يقام من مباراة واحدة.
ونظرا لنظام القرعة المعقد وصعوبة إجرائه يدويا، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر إجراء القرعة بشكل آلي، حيث ستوفر إحدى الشركات المتخصصة برنامجا لإجراء القرعة مباشرة وتحديد المنافسين الثمانية لكل فريق يتم اختياره بعد سحب كرته يدويا من الوعاء الموجود على المسرح.
وستشاهد كل الفرق الـ36، بدءا من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولا إلى المستوى الرابع (أو السادس بدوري المؤتمر الأوروبي)، كراتها تسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.
وتراعي القرعة الإلكترونية معيارين، حيث لا يمكن لأي فريق أن يواجه منافسا ينتمي إلى الدوري نفسه (البلد نفسه)، كما لا يواجه أكثر من فريقين من البلد نفسه، فعلى سبيل المثال، لا يمكن لباريس سان جيرمان الفرنسي أن يواجه مواطنه موناكو، وأن يواجه أكثر من فريقين من فرق الدوري الإنجليزي، وسيتم التحقق من نتائج "القرعة الإلكترونية" على الفور من خلال نظامين مستقلين، والتحقق من كل شيء والإشراف عليه من طرف شركة التدقيق.
وضمن 30 فريقا من أصل 36 مراكزهم في البطولة القارية، وهي: مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا (إنجلترا)، ريال مدريد، برشلونة، جيرونا وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن، شتوتغارت بايرن ميونيخ، لايبزيغ وشتوتغارت (ألمانيا)، الإنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس وأتالانتا (إيطاليا)، باريس سان جيرمان، موناكو وبريست (فرنسا)، آيندهوفن وفينورد (هولندا)، سبورتينغ وبنفيكا (البرتغال)، كلوب بروج (بلجيكا)، سلتيك (اسكتلندا)، شتورم غراتس (النمسا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، فيما تتبقى 7 مراكز تحسم في التصفيات.
وحسمت هويات الفرق في المستويين الأول والثاني وفقا لـ"يويفا"، وهي: مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند، لايبزيغ وبرشلونة (المستوى الأول)، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار دونيتسك وميلان (المستوى الثاني).
واستقرت فرق عدة، في المستويين الثالث والرابع، وهي: فينورد، آيندهوفن، سبورتينغ وسلتيك (المستوى الثالث)، موناكو، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتغارت، بريست وشتورم غراتس (المستوى الرابع).
وتنطلق مباريات دوري المجموعات في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستمر حتى 29 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، فيما تقام مباريات التصفيات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي في الفترة من 11 إلى 19 شباط (فبراير) المقبل.
ويقام الدور ثمن النهائي في الفترة من 4 إلى 12 آذار (مارس) المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل.
وحدد يوما 29 و30 نيسان (أبريل) لإقامة ذهاب مباريات نصف النهائي، على أن يقام الإياب يومي 15 و16 أيار (مايو) من العام المقبل، فيما يقام النهائي يوم 31 أيار (مايو) المقبل، في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونيخ.
في المقابل، سيحصل النجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو على جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خلال قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، تقديرا لإنجازاته القياسية في المسابقة القارية.
يتربع رونالدو على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال برصيد 140 هدفا، خلال 183 مباراة لعبها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
وحصد رونالدو جائزة هداف البطولة في 7 مواسم، بينها موسم 2013-2014 الذي شهد إحرازه 17 هدفا، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالبطولة القارية، علما أنه اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي هز الشباك في 3 مباريات نهائية.
وكان رونالدو (39 عاما)، - قائد النصر السعودي - أول لاعب يفوز بالبطولة 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين: "إن كريستيانو رونالدو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا"، مضيفا: "يبدو أن إنجازاته المذهلة في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحديا رائعا للأجيال القادمة".
وأكد سيفرين أن تفوقه المستمر على أعلى مستوى برهان على سعيه الدؤوب لتحقيق الألقاب الجماعية والفردية، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان عمل باستمرار على تطوير وتحسين أسلوب لعبه مع الحفاظ على شغفه الشبابي بتسجيل الأهداف والاحتفال بها.
وأتم حديثه: "أداؤه الاحترافي وأخلاقياته في العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير هي صفات ينبغي على لاعبي كرة القدم في كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها". -(وكالات)
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