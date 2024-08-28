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إغلاق ملعب الحسن يربك المسابقات ويسبب خسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال

8/28/2024 3:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – جاء إعلان إغلاق ستاد الحسن بإربد، أمام المباريات المقبلة بدوري المحترفين، بعد مضي 3 جولات على انطلاقة الدوري، ليفاجئ الجمهور، ويتسبب بخسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال الحسين إربد، الرمثا والصريح، ناهيك عن إرباك عمل دائرة المسابقات في الاتحاد.
وتفاجأت الجماهير باستمرار أعمال الصيانة في الملعب، ما يعني أن المباريات البيتية لفرق الحسين، الرمثا والصريح ستكون خارج إربد، ما يلحق الضرر بها.
وفهمت "الغد"، أن متطلبات الاتحاد الآسيوي من الملعب لاستضافة مباريات فريق "الحسين إربد" بطل الدوري" في دوري أبطال آسيا، أحد الأسباب التي كانت وراء إغلاق الملعب، حيث يستهل "الأصفر" مشواره على ملعبه بمواجهة فريق الكويت الكويتي، يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في ثاني مواجهات الفريقين في البطولة الآسيوية.
وساهم الإغلاق المفاجئ لأحد أقدم الملاعب في الأردن والتي تم بناؤه العام 1990، في توجيه ضربة قوية لدائرة المسابقات باتحاد الكرة والتي تعتمد بشكل كبير على الملعب في إقامة المباريات، وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه سيكون هناك تركيزا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء لإقامة مباريات الحسين والصريح والرمثا خلال الجولات المقبلة، كما ترك سؤالا حول دور المدن الرياضية في متابعة أعمال الصيانة بعد نهاية كل موسم.
وتترقب فرق دوري المحترفين خلال الأيام المقبلة، إعلان جدول مباريات عدد من الأسابيع التي ستقام بعد انتهاء المنتخب الوطني من مباراتيه مع الكويت وفلسطين بالدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، قبل أن يتوقف .
الشارع الرياضي أكد أن إعلان إغلاق ملعب الحسن في بداية الموسم بداعي الصيانة، يؤثر سلبا على المستويات الفنية، ويلحق الضرر بالأندية التي تفقد حقها في اللعب على ملعب مزروع بالعشب الطبيعي، وتذهب إلى ملعب مزروع بالعشب الصناعي، أو ملعب طبيعي بمدرجات أقل، ويزيد من معاناة الأندية ماديا، وسط الظروف العصبة التي تعيشها وتقلل من الحضور الجماهيري الذي هو بالأصل محدود.
وأبدى المشجع محمد القاسم، استغرابه من عدم جاهزية الملعب، مع علم الجميع أن فريق الحسين يعتمد "الحسن" ملعبا بيتيا خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا، وقال: "جاء قرار إغلاق الملعب للصيانة مفاجئا، ومن دون سابق إنذار، وبتوقيت غير مناسب وفي ذروة انشغال الجمهور بمتابعة دوري المحترفين".
وأردف: "من الذي سيعوض الجماهير التي تتابع فريقها باستمرار ماليا، عقب نقل المباريات إلى ملاعب أخرى، وعلى رأسها ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى أن أندية الرمثا، الصريح والحسين إربد ستخسر أرضها في مبارياتها البيتية".
وتمنى المشجع علي عبيدات، أن تكون هناك خطط واضحة ومدروسة في عملية إغلاق الملاعب أثناء الموسم الكروي، وعدم مفاجأة الجماهير والأندية بقرارات إغلاق الملاعب، الأمر الذي يربك عمل دائرة المسابقات باتحاد الكرة ويسبب أضرارا للأندية وجماهيرها.
وقال: "نقدر جهود العاملين بالمدن الرياضية، ولكن وجود صيانة دورية تقلل من عمليات إغلاق الملاعب خلال إقامة مباريات الموسم، والمطلوب تنفيذ متطلبات الاتحاد الآسيوي سريعا، من أجل استضافه مباريات فريق الحسين البيتية في دوري الأبطال".

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