إغلاق ملعب الحسن يربك المسابقات ويسبب خسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – جاء إعلان إغلاق ستاد الحسن بإربد، أمام المباريات المقبلة بدوري
المحترفين، بعد مضي 3 جولات على انطلاقة الدوري، ليفاجئ الجمهور، ويتسبب بخسائر معنوية ومادية لثلاثي الشمال الحسين إربد، الرمثا والصريح، ناهيك عن إرباك عمل دائرة المسابقات في الاتحاد.
وتفاجأت الجماهير باستمرار أعمال الصيانة في الملعب، ما يعني أن المباريات البيتية لفرق الحسين، الرمثا والصريح ستكون خارج إربد، ما يلحق الضرر بها.
وفهمت "الغد"، أن متطلبات الاتحاد الآسيوي من الملعب لاستضافة مباريات
فريق "الحسين إربد" بطل الدوري" في دوري أبطال آسيا، أحد الأسباب التي كانت وراء إغلاق الملعب، حيث يستهل "الأصفر" مشواره على ملعبه بمواجهة فريق الكويت الكويتي، يوم الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في ثاني مواجهات الفريقين في البطولة الآسيوية.
وساهم الإغلاق المفاجئ لأحد أقدم الملاعب في الأردن والتي تم بناؤه العام 1990، في توجيه ضربة قوية لدائرة المسابقات باتحاد الكرة والتي تعتمد بشكل كبير على الملعب في إقامة المباريات، وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه سيكون هناك تركيزا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء لإقامة مباريات الحسين والصريح والرمثا خلال الجولات المقبلة، كما ترك سؤالا حول دور المدن الرياضية في متابعة أعمال الصيانة بعد نهاية كل موسم.
وتترقب فرق دوري المحترفين خلال الأيام المقبلة، إعلان جدول مباريات عدد من الأسابيع التي ستقام بعد انتهاء المنتخب الوطني من مباراتيه مع الكويت وفلسطين بالدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، قبل أن يتوقف .
الشارع الرياضي أكد أن إعلان إغلاق ملعب الحسن في بداية الموسم بداعي الصيانة، يؤثر سلبا على المستويات الفنية، ويلحق الضرر بالأندية التي تفقد حقها في اللعب على ملعب مزروع بالعشب الطبيعي، وتذهب إلى ملعب مزروع بالعشب الصناعي، أو ملعب طبيعي بمدرجات أقل، ويزيد من معاناة الأندية ماديا، وسط الظروف العصبة التي تعيشها وتقلل من الحضور الجماهيري الذي هو بالأصل محدود.
وأبدى المشجع محمد القاسم، استغرابه من عدم جاهزية الملعب، مع علم الجميع أن فريق الحسين يعتمد "الحسن" ملعبا بيتيا خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا، وقال: "جاء قرار إغلاق الملعب للصيانة مفاجئا، ومن دون سابق إنذار، وبتوقيت غير مناسب وفي ذروة انشغال الجمهور بمتابعة دوري المحترفين".
وأردف: "من الذي سيعوض الجماهير التي تتابع فريقها باستمرار ماليا، عقب نقل المباريات إلى ملاعب أخرى، وعلى رأسها ملعب الأمير محمد بالزرقاء، إضافة إلى أن أندية الرمثا، الصريح والحسين إربد ستخسر أرضها في مبارياتها البيتية".
وتمنى المشجع علي عبيدات، أن تكون هناك خطط واضحة ومدروسة في عملية إغلاق الملاعب أثناء الموسم الكروي، وعدم مفاجأة الجماهير والأندية بقرارات إغلاق الملاعب، الأمر الذي يربك عمل دائرة المسابقات باتحاد الكرة ويسبب أضرارا للأندية وجماهيرها.
وقال: "نقدر جهود العاملين بالمدن الرياضية، ولكن وجود صيانة دورية تقلل من عمليات إغلاق الملاعب خلال إقامة مباريات الموسم، والمطلوب تنفيذ متطلبات الاتحاد الآسيوي سريعا، من أجل استضافه مباريات فريق الحسين البيتية في دوري الأبطال".
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