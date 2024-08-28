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مشاركة أردنية في بانكوك.. وهكذا يحسم لقب السيدات؟

8/28/2024 3:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
"الطائرة" في بانكوك
تتواجد رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائب الرئيسة جهاد قطيشات في بانكوك، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، والتي تستمر حتى 31 آب (أغسطس) الحالي، والتي سيتم فيها مناقشة العديد من الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، ومن أهمها انتخاب مجلس إدارة جديد، وبرمجة البطولات خلال المرحلة المقبلة.
وفهمت "الغد"، أن وفد اتحاد الكرة الطائرة سيعود بمكاسب إدارية وفنية مهمة للكرة الطائرة الأردنية، والذي يؤكد حضور اللعبة على المستوى القاري، ما من من شأنه أن يفتح الأبواب أمام مكاسب لاحقة في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ويعزز من مكانة الكرة الطائرة الأردنية على خريطة الاتحادين الآسيوي والدولي، ويفتح آفاقا جديدة لخطط الاتحاد المحلي الرامية إلى التطوير وتحليق الأندية والمنتخبات الوطنية عربيا وقاريا ودوليا.
مشاركتان لـ"الشاطئية"
يشارك المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الدولية التي تقام في سورية خلال الفترة (3-6) أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يمثل منتخب الناشئين الثنائي محمود شاهين وماجد هارون، فيما يشارك الرجال والسيدات في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من (4-10) الشهر المقبل، حيث يمثل الرجال ياسر عثمان وأحمد العواملة، فيما يمثل السيدات فرح العطوط ونانسي عياش، وسبق للرجال أن حقق برونزية البطولة العربية في دمشق، فيما توجت الثنائي العطوط وعياش بفضية وبرنزية البطولتين العربية وغرب آسيا اللتان أقيمتا في عمان.
وتتفق مشاركة المنتخبات الوطنية لجميع المنتخبات الوطنية سواء داخل الصالات والشاطئية، مع حراك وخطة الاتحاد في توفير المشاركات والاستضافات المتعاقبة، على المستوى العربي والإقليمي والقاري، بهدف منح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك التنافسي المتواصل، بهدف التطوير ورفع المستوى العام، وتقييم المشاركات، من حيث الأداء والنتائج والإيجابيات والسلبيات، وتقديم العلاجات المناسبة فنيا من قبل المعنيين في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية".
النصر ودي لاسال.. حسابات معقدة
يتطلع فريقا النصر بطل السوبر وكأس الأميرة آية للموسم الحالي ووصيف الدوري بالموسم الماضي، ودي لاسال حامل لقب الدوري ووصيف السوبر وكأس الأميرة آية في الموسم الماضي، بشوق إلى لقب دوري السيدات وهما قطبي اللعبة على مستوى السيدات، من خلال المباراة الختامية التي تقام عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، برعاية رئيس جامعة البترا رامي عبد الرحيم، وتحتضن صالة الجامعة الرياضية المباراة المرتقبة وسط توقع حضور جماهيري كبير.
ويقف فريقا النصر ودي لاسال أمام حسابات شائكة، ويشترك الفريقان بالفوز على جميع فرق الدوري، فيما يتصدر النصر الترتيب العام عن منافسه التقليدي، حيث حسم النصر لقاء الذهاب على حساب دي لاسال بنتيجة 3-1، لذا فإن فوز فريق النصر على دي لاسال بأي نتيجة في المباراة الختامية يتوجه بطلا للدوري لأول مرة بتاريخه، ويحقق طموحه بضم جميع ألقاب موسم السيدات 2024.
ويحتاج دي لاسال للفوز بنتيجة 3-0 للاحتفاظ بلقب الدوري، فيما بفوزه 3-1 يتم اللجوء إلى التعليمات لكسر التعادل، ولاسيما، فارق نقاط الأشواط للفريقين، حيث يتقدم فريق النصر بفارق 13 نقطة في أشواط مبارياته، وتقول تعليمات الاتحاد في موضوع كسر التعادل، بحسب المادة (19) من التعليمات.
في حالة تعادل أي فريقين بالنقاط، يتم كسر التعادل بالطرق الآتية:
- فرق المواجهات بينهما.
- نسبة الأشواط بينهما، أي ماله من أشواط على ما عليه من أشواط بين الفرق المتعادلة.
- نقاط الأشواط بين المتعادلين، أي ما له من نقاط على ما عليه من نقاط.
- إذا استمر التعادل يتم احتساب عدد مرات الفوز لكل فريق.
- نسبة الأشواط ما له وما عليه في مباريات البطولة.
- نسبة نقاط الأشواط ما له من نقاط على ما عليه من نقاط في مباريات البطولة.
- إذا استمر التعادل في حالة الصعود أو الهبوط، تقام مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد الصاعد أو الهابط.

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