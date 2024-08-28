مشاركة أردنية في بانكوك.. وهكذا يحسم لقب السيدات؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
"الطائرة" في بانكوك
تتواجد رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائب الرئيسة جهاد قطيشات في بانكوك، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، والتي تستمر حتى 31 آب (أغسطس) الحالي، والتي سيتم فيها مناقشة العديد من الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، ومن أهمها انتخاب مجلس إدارة جديد، وبرمجة البطولات خلال المرحلة المقبلة.
وفهمت "الغد"، أن وفد اتحاد الكرة الطائرة سيعود بمكاسب إدارية وفنية مهمة للكرة الطائرة الأردنية، والذي يؤكد حضور اللعبة على المستوى القاري، ما من من شأنه أن يفتح الأبواب أمام مكاسب لاحقة في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ويعزز من مكانة الكرة الطائرة الأردنية على خريطة الاتحادين الآسيوي والدولي، ويفتح آفاقا جديدة لخطط الاتحاد المحلي الرامية إلى التطوير وتحليق الأندية والمنتخبات الوطنية عربيا وقاريا ودوليا.
مشاركتان لـ"الشاطئية"
يشارك المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الدولية التي تقام في سورية خلال الفترة (3-6) أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يمثل منتخب الناشئين الثنائي محمود شاهين وماجد هارون، فيما يشارك الرجال والسيدات في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من (4-10) الشهر المقبل، حيث يمثل الرجال ياسر عثمان وأحمد العواملة، فيما يمثل السيدات فرح العطوط ونانسي عياش، وسبق للرجال أن حقق برونزية البطولة العربية في دمشق، فيما توجت الثنائي العطوط وعياش بفضية وبرنزية البطولتين العربية وغرب آسيا اللتان أقيمتا في عمان.
وتتفق مشاركة المنتخبات الوطنية لجميع المنتخبات الوطنية سواء داخل الصالات والشاطئية، مع حراك وخطة الاتحاد في توفير المشاركات والاستضافات المتعاقبة، على المستوى العربي والإقليمي والقاري، بهدف منح اللاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك التنافسي المتواصل، بهدف التطوير ورفع المستوى العام، وتقييم المشاركات، من حيث الأداء والنتائج والإيجابيات والسلبيات، وتقديم العلاجات المناسبة فنيا من قبل المعنيين في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية".
النصر ودي لاسال.. حسابات معقدة
يتطلع فريقا النصر بطل السوبر وكأس الأميرة آية للموسم الحالي ووصيف الدوري بالموسم الماضي، ودي لاسال حامل لقب الدوري ووصيف السوبر وكأس الأميرة آية في الموسم الماضي، بشوق إلى لقب دوري السيدات وهما قطبي اللعبة على مستوى السيدات، من خلال المباراة الختامية التي تقام عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، برعاية رئيس جامعة البترا رامي عبد الرحيم، وتحتضن صالة الجامعة الرياضية المباراة المرتقبة وسط توقع حضور جماهيري كبير.
ويقف فريقا النصر ودي لاسال أمام حسابات شائكة، ويشترك الفريقان بالفوز على جميع فرق الدوري، فيما يتصدر النصر الترتيب العام عن منافسه التقليدي، حيث حسم النصر لقاء الذهاب على حساب دي لاسال بنتيجة 3-1، لذا فإن فوز فريق النصر على دي لاسال بأي نتيجة في المباراة الختامية يتوجه بطلا للدوري لأول مرة بتاريخه، ويحقق طموحه بضم جميع ألقاب موسم السيدات 2024.
ويحتاج دي لاسال للفوز بنتيجة 3-0 للاحتفاظ بلقب الدوري، فيما بفوزه 3-1 يتم اللجوء إلى التعليمات لكسر التعادل، ولاسيما، فارق نقاط الأشواط للفريقين، حيث يتقدم فريق النصر بفارق 13 نقطة في أشواط مبارياته، وتقول تعليمات الاتحاد في موضوع كسر التعادل، بحسب المادة (19) من التعليمات.
في حالة تعادل أي فريقين بالنقاط، يتم كسر التعادل بالطرق الآتية:
- فرق المواجهات بينهما.
- نسبة الأشواط بينهما، أي ماله من أشواط على ما عليه من أشواط بين الفرق المتعادلة.
- نقاط الأشواط بين المتعادلين، أي ما له من نقاط على ما عليه من نقاط.
- إذا استمر التعادل يتم احتساب عدد مرات الفوز لكل فريق.
- نسبة الأشواط ما له وما عليه في مباريات البطولة.
- نسبة نقاط الأشواط ما له من نقاط على ما عليه من نقاط في مباريات البطولة.
- إذا استمر التعادل في حالة الصعود أو الهبوط، تقام مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد الصاعد أو الهابط.
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