شهناز تتدرب في برشلونة.. الفيصلي يفكر بمدرب سوري جديد

MENAFN - Alghad Newspaper)نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تشارك المحترفة الأردنية في فريق الاتحاد السعودي للسيدات شهناز جبرين، في تدريبات فريقها التي تقام في مدينة برشلونة الإسبانية، في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه فريق الاتحاد في إسبانيا.وغابت جبرين عن فريقها الأولى في المعسكر التدريبي، والتي كانت أمام فريق رديف سيدات نادي برشلونة، بسبب عدم الجاهزية في لقاء انتهى بفوز برشلونة 2-0.وتلعب شهناز في فريق الاتحاد للموسم الثالث على التوالي، علما أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، عامر باللاعبات الأردنيات أمثال آية المجالي ولانا فراس وروند كساب وغيرهن من النجمات الأردنية.يتولى مدير فني مهمة قيادة تدريبات فريقين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بنفس الوقت، الأمر الذي أثار استغراب البعض.وشاءت الظروف المحيطة بالناديين، أن تشهد الفترة الماضية، قيادة المدرب لتدريبات فريقه الأول الذي جرى عند الرابعة عصر، قبل أن ينتقل بنفس اليوم لقيادة تدريبات فريقه الآخر في وقت لاحق من مساء نفس اليوم.سجل المحترف الأردني في فريق الشرطة العراقي لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، أول أهدافه مع فريقه الجديد، عندما تعادل الشرطة مع فريق فاسيل الليبيري، في مباراة ودية أقيمت في مصر، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق العراقي في القاهرة.وشارك شرارة أساسيا في المباراة الودية، في مؤشر عن رضا المدرب عن إداء اللاعب الأردني، قبل أن يتم تبديله في الشوط الثاني.نفذت أندية الدرجتين الأولى والثانية تهديداتها، بالاحتجاب عن حضور قرعة الدوري التي جرت أمس في مقر اتحاد كرة القدم. وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية رفضت الدعوة التي وجهها اتحاد الكرة لحضور القرعة، واحتجبت عن الحضور، بسبب عدم تلبية مطالبها بإعادة الدعم المادي كما كان.أندية الدرجة الثانية امتنعت جميعها عن حضور القرعة، فيما احتجب 12 ناديا من الأولى عن القرعة، وحضرها فقط ناديا كفرسوم والكرمل.وشكل حضور الكرمل وكفرسوم، حالة من الغضب عند الأندية الأخرى، ما دفعها لمعاتبة الناديين لعدم التزامهما بعدم الحضور، قبل أن يتم إبعاد الناديين عن مجموعة أندية الأولى على "الواتساب".يبحث فريق الفيصلي عن بديل للمحترف الفلسطيني تامر صيام الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.ويسعى الفيصلي للتعاقد مع محترف رابع، ربما يكون في وسط الميدان، بانتظار اتضاح هوية المحترف الأجنبي، في حال نجح النادي في الاتفاق مع اللاعب.ويضم الفيصلي حاليا 3 محترفين هم الفلسطيني مصعب البطاط والسوري أحمد ريحانية والسنغالي سيمون.يفكر المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، باستقطاب مدرب لياقة بدنية سوري، بعد رحيل المدرب قيس معمر، بسبب خلاف بين الطرفين. وأدى تضارب المهام إلى إثارة أزمة داخل الجهاز الفني في فريق الفيصلي، ما استدعى مغادرة معمر احتجاجا على ما اسماه التدخل في عمله.الأزمة نشبت بين المدير الفني الجديد رأفت محمد ومدرب اللياقة البدنية قيس معمر، بسبب تدريبات اللياقة، واختلاف فكر المدير الفني مع فكر معمر، خاصة فيما يتعلق بتجهيز اللاعبين لبطولة الدرع، ما تسبب في غضب مدرب اللياقة الذي أعلن أنه لن يقبل أن يكون دوره مهمشا، ولا يمارس صلاحياته في تخصصه، وبالتالي مغادرة الفريق.وبدأ الفيصلي رحلة البحث عن مدرب لياقة بدنية بديل، بانتظار اتضاح هوية المدرب الجديد الذي ربما يكون سوريا.إلى ذلك يستعد رأفت محمد لتقديم تقرير فني إلى إدارة النادي، بعد مباراة الفريق ببطولة الدرع يوم غد، بحيث يتضمن التقرير قناعات المدرب بمستوى المحترفين الأجانب وعدد من المحليين.تفاجأ نادي القلعة السعودي، برسالة من المدرب الأردني عامر راتب، يخبره فيها بتراجعه عن العمل في الفريق، بسبب عدم قدرته على الحصول على إجازة من عمله في الأردن.وسبق لراتب أن وقع على كشوفات القلعة للتدريب في النادي، بعد حصوله على التأشيرة، قبل أن يتفاجأ بصعوبة الحصول على إجازة من عمله، ما دفعه للتوقيع مجددا على مخالصة مع نادي القلعة رغم أنه لم يباشر عمله.وتعتبر مخالصة راتب مع القلعة، أحد اسرع المخالصات، حيث قام بالتوقيع عليها رغم أنه لم يباشر عمله.منح نادي الحسين إربد، نادي الجليل مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل الحصول على خدمات اللاعب عبيدة النمارنة، الذي تبقى له موسم واحد مع الجليل.ونجح فريق الحسين إربد، في الحصول على خدمات النمارنة، الذي عاد للتو من رحلة تجريبية إلى الإمارات الإماراتي، الذي عرض على اللاعب مبلغ 2000 دولار شهريا فقط، ما دفع اللاعب للعودة إلى عمان، والموافقة على التوقيع على كشوفات الحسين إربد.ووقع النمارنة على عقد مع الحسين إربد، لمدة 4 سنوات، مقابل مبلغ مالي فضل اللاعب عدم الكشف عن قيمته، علما أن اللاعب سيحصل كل عام على جزء من المبلغ التصاعدي.

كواليس النجوم

. عدد كبير من المدربين واللاعبين في أندية الدرجتين الأولى والثانية، يتابعون ويرصدون جدية رؤساء أنديتهم في مقاطعة الدوري..لاعبون ومدربون تابعوا احتجاب أنديتهم عن حضور القرعة التي جرت أمس، بانتظار جدية رؤساء الأندية في تنفيذ قرار مقاطعة الدوري.. المدربون واللاعبون يعيشون حيرة غير مسبوقة دفعتهم لتدريبات متقطعة، ما يوحي بدوري ضعيف فنيا وبدنيا في حال عادت الأندية للمشاركة.

. المعلومات الواردة من نادي مونبلييه الفرنسي الذي يلعب في صفوفه اللاعب موسى التعمري، تفيد أن النادي رفض انتقال لاعبه لنادي الشباب السعودي، بسبب عدم ملاءمة العرض المادي.

. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، قام بزيارة مقر إقامة المنتخب الفلسطيني للناشئين المتواجد حاليا في عمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في الأردن يوم السبت المقبل.