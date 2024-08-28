شهناز تتدرب في برشلونة.. الفيصلي يفكر بمدرب سوري جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
شهناز تتدرب في برشلونة
تشارك المحترفة الأردنية في فريق الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم
شهناز جبرين، في تدريبات فريقها التي تقام في مدينة برشلونة الإسبانية، في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه فريق الاتحاد في إسبانيا.
وغابت جبرين عن مباراة
فريقها الأولى في المعسكر التدريبي، والتي كانت أمام فريق رديف سيدات نادي برشلونة، بسبب عدم الجاهزية في لقاء انتهى بفوز برشلونة 2-0.
وتلعب شهناز في فريق الاتحاد للموسم الثالث على التوالي، علما أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، عامر باللاعبات الأردنيات أمثال آية المجالي ولانا فراس وروند كساب وغيرهن من النجمات الأردنية.
مدرب يشرف على تدريب ناديين بنفس الدرجة
يتولى مدير فني مهمة قيادة تدريبات فريقين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بنفس الوقت، الأمر الذي أثار استغراب البعض.
وشاءت الظروف المحيطة بالناديين، أن تشهد الفترة الماضية، قيادة المدرب لتدريبات فريقه الأول الذي جرى عند الرابعة عصر، قبل أن ينتقل بنفس اليوم لقيادة تدريبات فريقه الآخر في وقت لاحق من مساء نفس اليوم.
"شرارة" يسجل لفريق الشرطة العراقي
سجل المحترف الأردني في فريق الشرطة العراقي لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، أول أهدافه مع فريقه الجديد، عندما تعادل الشرطة مع فريق فاسيل الليبيري، في مباراة ودية أقيمت في مصر، في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق العراقي في القاهرة.
وشارك شرارة أساسيا في المباراة الودية، في مؤشر عن رضا المدرب عن إداء اللاعب الأردني، قبل أن يتم تبديله في الشوط الثاني.
أندية الأولى والثانية تنفذ تهديداتها وتقسو على الكرمل وكفرسوم
نفذت أندية الدرجتين الأولى والثانية تهديداتها، بالاحتجاب عن حضور قرعة الدوري التي جرت أمس في مقر اتحاد كرة القدم. وكانت أندية الدرجتين الأولى والثانية رفضت الدعوة التي وجهها اتحاد الكرة لحضور القرعة، واحتجبت عن الحضور، بسبب عدم تلبية مطالبها بإعادة الدعم المادي كما كان.
أندية الدرجة الثانية امتنعت جميعها عن حضور القرعة، فيما احتجب 12 ناديا من الأولى عن القرعة، وحضرها فقط ناديا كفرسوم والكرمل.
وشكل حضور الكرمل وكفرسوم، حالة من الغضب عند الأندية الأخرى، ما دفعها لمعاتبة الناديين لعدم التزامهما بعدم الحضور، قبل أن يتم إبعاد الناديين عن مجموعة أندية الأولى على "الواتساب".
الفيصلي يبحث عن بديل للمحترف صيام
يبحث فريق الفيصلي عن بديل للمحترف الفلسطيني تامر صيام الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.
ويسعى الفيصلي للتعاقد مع محترف رابع، ربما يكون في وسط الميدان، بانتظار اتضاح هوية المحترف الأجنبي، في حال نجح النادي في الاتفاق مع اللاعب.
ويضم الفيصلي حاليا 3 محترفين هم الفلسطيني مصعب البطاط والسوري أحمد ريحانية والسنغالي سيمون.
الفيصلي يفكر بمدرب سوري بعد رحيل معمر
يفكر المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، باستقطاب مدرب لياقة بدنية سوري، بعد رحيل المدرب قيس معمر، بسبب خلاف بين الطرفين. وأدى تضارب المهام إلى إثارة أزمة داخل الجهاز الفني في فريق الفيصلي، ما استدعى مغادرة معمر احتجاجا على ما اسماه التدخل في عمله.
الأزمة نشبت بين المدير الفني الجديد رأفت محمد ومدرب اللياقة البدنية قيس معمر، بسبب تدريبات اللياقة، واختلاف فكر المدير الفني مع فكر معمر، خاصة فيما يتعلق بتجهيز اللاعبين لبطولة الدرع، ما تسبب في غضب مدرب اللياقة الذي أعلن أنه لن يقبل أن يكون دوره مهمشا، ولا يمارس صلاحياته في تخصصه، وبالتالي مغادرة الفريق.
وبدأ الفيصلي رحلة البحث عن مدرب لياقة بدنية بديل، بانتظار اتضاح هوية المدرب الجديد الذي ربما يكون سوريا.
إلى ذلك يستعد رأفت محمد لتقديم تقرير فني إلى إدارة النادي، بعد مباراة الفريق ببطولة الدرع يوم غد، بحيث يتضمن التقرير قناعات المدرب بمستوى المحترفين الأجانب وعدد من المحليين.
راتب يوقع أسرع مخالصة مع فريق سعودي
تفاجأ نادي القلعة السعودي، برسالة من المدرب الأردني عامر راتب، يخبره فيها بتراجعه عن العمل في الفريق، بسبب عدم قدرته على الحصول على إجازة من عمله في الأردن.
وسبق لراتب أن وقع على كشوفات القلعة للتدريب في النادي، بعد حصوله على التأشيرة، قبل أن يتفاجأ بصعوبة الحصول على إجازة من عمله، ما دفعه للتوقيع مجددا على مخالصة مع نادي القلعة رغم أنه لم يباشر عمله.
وتعتبر مخالصة راتب مع القلعة، أحد اسرع المخالصات، حيث قام بالتوقيع عليها رغم أنه لم يباشر عمله.
الحسين يمنح الجليل 10 آلاف دولار مقابل النمارنة
منح نادي الحسين إربد، نادي الجليل مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل الحصول على خدمات اللاعب عبيدة النمارنة، الذي تبقى له موسم واحد مع الجليل.
ونجح فريق الحسين إربد، في الحصول على خدمات النمارنة، الذي عاد للتو من رحلة تجريبية إلى الإمارات الإماراتي، الذي عرض على اللاعب مبلغ 2000 دولار شهريا فقط، ما دفع اللاعب للعودة إلى عمان، والموافقة على التوقيع على كشوفات الحسين إربد.
ووقع النمارنة على عقد مع الحسين إربد، لمدة 4 سنوات، مقابل مبلغ مالي فضل اللاعب عدم الكشف عن قيمته، علما أن اللاعب سيحصل كل عام على جزء من المبلغ التصاعدي.
كواليس النجوم
. عدد كبير من المدربين واللاعبين في أندية الدرجتين الأولى والثانية، يتابعون ويرصدون جدية رؤساء أنديتهم في مقاطعة الدوري..لاعبون ومدربون تابعوا احتجاب أنديتهم عن حضور القرعة التي جرت أمس، بانتظار جدية رؤساء الأندية في تنفيذ قرار مقاطعة الدوري.. المدربون واللاعبون يعيشون حيرة غير مسبوقة دفعتهم لتدريبات متقطعة، ما يوحي بدوري ضعيف فنيا وبدنيا في حال عادت الأندية للمشاركة.
. المعلومات الواردة من نادي مونبلييه الفرنسي الذي يلعب في صفوفه اللاعب موسى التعمري، تفيد أن النادي رفض انتقال لاعبه لنادي الشباب السعودي، بسبب عدم ملاءمة العرض المادي.
. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، قام بزيارة مقر إقامة المنتخب الفلسطيني للناشئين المتواجد حاليا في عمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في الأردن يوم السبت المقبل.
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