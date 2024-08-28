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الاجتماع الفني لبطولة غرب آسيا للمبارزة يعقد اليوم

8/28/2024 3:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- يشهد مقر الاتحاد الأردني للمبارزة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الاجتماع الفني الخاص ببطولة غرب آسيا، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني وتنطلق اعتبارا من يوم غد، وتستمر حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون دول (العراق، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، فلسطين، السعودية، الإمارات، ولبنان)، يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
وسيصار خلال الاجتماع الذي تحضره اللجنة الفنية وممثلو الدول المشاركة، إلى مناقشة التعليمات الفنية والإدارية كافة، واعتماد اللاعبين واللاعبات المشاركين حسب الفئات العمرية وهي (تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 17 سنة)، إلى جانب إصدار برنامج المنافسات.
واستكمل الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور خالد العطيات الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الصالة الرياضية التابعة للجنة البارالمبية الأردنية لاحتضان المنافسات كافة، وسط توقعات بارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم بالوصول إلى منصات التتويج.
وكان الاتحاد الأردني، استضاف قبل أيام المعسكر التدريبي المشترك، الذي شهد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة من دول (الأردن، الكويت، العراق، وسلطنة عمان)، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية، وإجراء لقاءات ودية وقف من خلالها مدربو المنتخبات المشاركة على جاهزية لاعبيهم قبل الدخول في منافسات البطولة.
وكانت المنتخبات الوطنية الأردنية، حققت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية في مشاركاتها الرسمية، والتي أكدت من خلالها تطور المستوى الفني للاعبين، من خلال الكادر التدريبي الفني الذي يشرف على تدريبات اللاعبين واللاعبات في الأسلحة الثلاثة، والذي يضم كلا من: الدكتور علي أبو زمع، أنس الكايد، حسان القنة، بشار أبو عاصي، فتون الطويل، صهيب ديراوي وأسامة البلوي.
إلى ذلك، سمت لجنة الحكام بالاتحاد الأردني قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات وهم: الدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى الحكام بلقيس القضاة، أريج أبو دية، غيث مغايرة، آية أبو قورة وأسماء تايه.
وتمثل استضافة الاتحاد الأردني لبطولة غرب آسيا، أحد البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير رياضة المبارزة، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات القوية.

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