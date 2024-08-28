الاجتماع الفني لبطولة غرب آسيا للمبارزة يعقد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- يشهد مقر الاتحاد الأردني للمبارزة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، الاجتماع الفني الخاص ببطولة غرب آسيا، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني وتنطلق اعتبارا من يوم غد، وتستمر حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون دول (العراق، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، فلسطين، السعودية، الإمارات، ولبنان)، يتنافسون بكل قوة في الأسلحة الثلاثة الفلوريه والسابر والإيبيه.
وسيصار خلال الاجتماع الذي تحضره اللجنة الفنية وممثلو الدول المشاركة، إلى مناقشة التعليمات الفنية والإدارية كافة، واعتماد اللاعبين واللاعبات المشاركين حسب الفئات العمرية وهي (تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 17 سنة)، إلى جانب إصدار برنامج المنافسات.
واستكمل الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور خالد العطيات الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الصالة الرياضية التابعة للجنة البارالمبية الأردنية لاحتضان المنافسات كافة، وسط توقعات بارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين من اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم بالوصول إلى منصات التتويج.
وكان الاتحاد الأردني، استضاف قبل أيام المعسكر التدريبي المشترك، الذي شهد مشاركة 150 لاعبا ولاعبة من دول (الأردن، الكويت، العراق، وسلطنة عمان)، واشتمل على التدريبات المكثفة الصباحية والمسائية، وإجراء لقاءات ودية وقف من خلالها مدربو المنتخبات المشاركة على جاهزية لاعبيهم قبل الدخول في منافسات البطولة.
وكانت المنتخبات الوطنية الأردنية، حققت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية في مشاركاتها الرسمية، والتي أكدت من خلالها تطور المستوى الفني للاعبين، من خلال الكادر التدريبي الفني الذي يشرف على تدريبات اللاعبين واللاعبات في الأسلحة الثلاثة، والذي يضم كلا من: الدكتور علي أبو زمع، أنس الكايد، حسان القنة، بشار أبو عاصي، فتون الطويل، صهيب ديراوي وأسامة البلوي.
إلى ذلك، سمت لجنة الحكام بالاتحاد الأردني قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات وهم: الدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام، إضافة إلى الحكام بلقيس القضاة، أريج أبو دية، غيث مغايرة، آية أبو قورة وأسماء تايه.
وتمثل استضافة الاتحاد الأردني لبطولة غرب آسيا، أحد البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير رياضة المبارزة، من خلال منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات القوية.
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