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عمر: نصحت خوري بالحفاظ على 4 جواهر وتنبأت بنجاح أبو زمع تدريبيا

8/28/2024 3:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الجريري عمان- أكد المدرب المصري محمد عمر، اعتزازه بارتباط اسمه بفريق نادي الوحدات، عندما أشرف على تدريبه لمدة 3 مواسم، وحقق معه إنجازات منحته حب وعشق جماهير "الأخضر".
وقاد عمر الوحدات لأول مرة في موسم 2004، حيث حقق معه لقب الدوري ولقب الدرع وكأس الكؤوس، وعاد منتصف عام 2007 وحقق معهم لقب الدوري، ثم عاد لقيادة فريق الوحدات عام 2011.
واستعرض عمر خلال حديث خاص لـ"الغد" أجمل الذكريات التي عاشها خلال إقامته في الأردن، خاصة عندما كان يحقق الألقاب والبطولات، رغم التحديات التي كانت تواجهه في تلك الفترة، والتي نجح في التغلب عليها.
وقال عمر: تزامن وجودي في الأردن، مع وجود المدرب المصري الراحل محمود الجوهري الذي قاد ثورة كروية في الأردن، في الوقت الذي كنت أنا أتولى تدريب الوحدات وقيادته لإحراز لقب الدوري الذي كان غائبا منذ 5 سنوات عن خزائن النادي.
رأفت والمنتخب
وأشار عمر الذي عين عضوا في مجلس الشعب المصري، تقديرا لتاريخه الرياضي المشرف، وتقديرا لنجله الشهيد في الجيش المصري، إلى بعض الكواليس التي حدثت معه في الأردن، من ضمنها اقتراحه على الجوهري باستدعاء رأفت علي لصفوف المنتخب الوطني، ليأتي رد الجوهري بأن رأفت لا يؤمن بالواجبات الدفاعية، بعكس ما يريده مدرب المنتخب، قبل أن يعود لاحقا ويتم استدعاء رأفت للمنتخب.
وكشف عمر عن صعوبة بدايات مهمتة مع الوحدات، بسبب المشاكل الإدارية وخلافات اللاعبين، ما دفعه لاستخدام أسلوب التحفيز، وبالتالي وضع الفريق على الطريق الصحيح، وتحقيق الألقاب والنتائج الجيدة، وهو ما كان بمثابة مفاجئة سارة لجماهير النادي، خاصة وأن مسيرته تحقيق العديد من الانتصارات على المنافس الفيصلي.
لا للمحترفين عن طريق الفيديو
انتقد المدرب محمد عمر آلية اختيار المحترفين الأجانب عبر مشاهدة لقطات فيديو للاعب، مؤكدا على ضرورة أن يكون اختيار المحترف ضمن أسس مدروسة وعلمية تؤكد جاهزية اللاعب وسلامته وغيرها من التفاصيل التي لا يمكن تقييمها عبر الفيديو.
وأضاف: استقدمت المحترف المصري علاء إبراهيم للعب في الوحدات، كونه هدافا بالفطرة ولمعرفتي بالدوري المصري وتحسبا لإصابة محمود شلباية في ذلك الوقت، كونه كان مهاجما للمنتخب الوطني.
و تطرق المدرب إلى مشكلة واجهته تتعلق بالمحترفين الأجانب عام 2013، تتمثل في تواجد محترفين محسوبين على أشخاص في النادي، وهذا أمر لا يمكن القبول به.
وأكد المدرب المصري أنه عمل على إستراتيجية مهمة، تتمثل في بناء جيل من الشباب، من خلال الاهتمام بفرق الفئات، والبحث عن المواهب لرفد الفريق الأول، حتى لو كلف ذلك خسارة موسم، وهو ما نجحنا به على مراحل.
استقرار في عهد خوري وإشادة بمحمود وأبو زمع
واعتبر المدرب المصري أن رئيس النادي الأسبق طارق خوري، كان له فضل كبير في استقرار النادي ومنظومة العمل فيه، وهو أمر يحسب لهذا الشخص.
وقال: بالرغم من خلافي مع طارق خوري، إلا أنه لعب دورا مهما في استقرار العمل في النادي بطريقة جيدة، ما ساهم في تحقيق البطولات.
وتطرق عمر إلى مسألة المدرب المساعد، لافتا إلى أنه سبق وأن طلب من رئيس النادي الأسبق رياض عبدالكريم، التعاقد مع مدرب من أبناء النادي المعتزلين الذين يمتلكون المحبة، مبديا إعجابه بجمال محمود وعبدالله أبو زمع لشخصيتهما الجيدة.
رشحت جمال محمود ليكون مدرب المستقبل للوحدات، لأنه مدرب ذكي ومتمكن، كما اعتبر أبو زمع من المدربين المحنكين، وهو ما كان باديا عليه خلال فترة لعبه، حيث تنبأت له بمستقبل تدريبي باهر.
4 جواهر في الوحدات
ولفت محمد عمر إلى حادثة عند رحيله عن الوحدات، من خلال الإشارة إلى 4 لاعبين يعتبرون بمثابة الجوهرة في فريق الوحدات.
وقال: عندما تركت الوحدات في إحدى السنوات، قدمت نصيحة لرئيس نادي الوحدات طارق خوري، مفادها أن النادي يمتلك أربع جواهر يجب المحافظة عليها وتتمثل بالنجوم عبدالله خالد ذيب وعيسى السباح وأحمد
عبد الحليم وعبدالله الديسي، حيث جاءت نصيحته بناء على ما لمسه من أداء جيد للاعبين الأربعة خلال فترة تدريبه للنادي.
"النشامى" قادر على بلوغ المونديال
وفيما يتعلق بالمنتخب الأردني وحظوظه بالتأهل إلى مونديال 2026، بين المدرب المصري أن منتخب النشامى قادر على بلوغ المونديال، في ظل قدراته الفنية، وهذا يتطلب تركيزا من اتحاد الكرة والمدربين واللاعبين، لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
وقال مستويات فرق المجموعة الثانية متقاربة، ولكن المنتخب الأردني قادر على التأهل بفضل روحه القتالية العالية والرغبة في تحقيق الإنجاز، متمنيا للمنتخب التوفيق في تحقيق حلم المونديال.

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