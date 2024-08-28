عمر: نصحت خوري بالحفاظ على 4 جواهر وتنبأت بنجاح أبو زمع تدريبيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الجريري
عمان- أكد المدرب المصري محمد عمر، اعتزازه بارتباط اسمه بفريق نادي الوحدات، عندما أشرف على تدريبه لمدة 3 مواسم، وحقق معه إنجازات منحته حب وعشق جماهير "الأخضر".
وقاد عمر الوحدات لأول مرة في موسم 2004، حيث حقق معه لقب الدوري
ولقب الدرع وكأس الكؤوس، وعاد منتصف عام 2007 وحقق معهم لقب الدوري، ثم عاد لقيادة فريق الوحدات عام 2011.
واستعرض عمر خلال حديث خاص لـ"الغد" أجمل الذكريات التي عاشها خلال إقامته في الأردن، خاصة عندما كان يحقق الألقاب والبطولات، رغم التحديات التي كانت تواجهه في تلك الفترة، والتي نجح في التغلب عليها.
وقال عمر: تزامن وجودي في الأردن، مع وجود المدرب المصري الراحل محمود الجوهري الذي قاد ثورة كروية في الأردن، في الوقت الذي كنت أنا أتولى تدريب الوحدات وقيادته لإحراز لقب الدوري الذي كان غائبا منذ 5 سنوات عن خزائن النادي.
رأفت والمنتخب
وأشار عمر الذي عين عضوا في مجلس الشعب المصري، تقديرا لتاريخه الرياضي المشرف، وتقديرا لنجله الشهيد في الجيش المصري، إلى بعض الكواليس التي حدثت معه في الأردن، من ضمنها اقتراحه على الجوهري باستدعاء رأفت علي لصفوف المنتخب الوطني، ليأتي رد الجوهري بأن رأفت لا يؤمن بالواجبات الدفاعية، بعكس ما يريده مدرب المنتخب، قبل أن يعود لاحقا ويتم استدعاء رأفت للمنتخب.
وكشف عمر عن صعوبة بدايات مهمتة مع الوحدات، بسبب المشاكل الإدارية وخلافات اللاعبين، ما دفعه لاستخدام أسلوب التحفيز، وبالتالي وضع الفريق على الطريق الصحيح، وتحقيق الألقاب والنتائج الجيدة، وهو ما كان بمثابة مفاجئة سارة لجماهير النادي، خاصة وأن مسيرته تحقيق العديد من الانتصارات على المنافس الفيصلي.
لا للمحترفين عن طريق الفيديو
انتقد المدرب محمد عمر آلية اختيار المحترفين الأجانب عبر مشاهدة لقطات فيديو للاعب، مؤكدا على ضرورة أن يكون اختيار المحترف ضمن أسس مدروسة وعلمية تؤكد جاهزية اللاعب وسلامته وغيرها من التفاصيل التي لا يمكن تقييمها عبر الفيديو.
وأضاف: استقدمت المحترف المصري علاء إبراهيم للعب في الوحدات، كونه هدافا بالفطرة ولمعرفتي بالدوري المصري وتحسبا لإصابة محمود شلباية في ذلك الوقت، كونه كان مهاجما للمنتخب الوطني.
و تطرق المدرب إلى مشكلة واجهته تتعلق بالمحترفين الأجانب عام 2013، تتمثل في تواجد محترفين محسوبين على أشخاص في النادي، وهذا أمر لا يمكن القبول به.
وأكد المدرب المصري أنه عمل على إستراتيجية مهمة، تتمثل في بناء جيل من الشباب، من خلال الاهتمام بفرق الفئات، والبحث عن المواهب لرفد الفريق الأول، حتى لو كلف ذلك خسارة موسم، وهو ما نجحنا به على مراحل.
استقرار في عهد خوري وإشادة بمحمود وأبو زمع
واعتبر المدرب المصري أن رئيس النادي الأسبق طارق خوري، كان له فضل كبير في استقرار النادي ومنظومة العمل فيه، وهو أمر يحسب لهذا الشخص.
وقال: بالرغم من خلافي مع طارق خوري، إلا أنه لعب دورا مهما في استقرار العمل في النادي بطريقة جيدة، ما ساهم في تحقيق البطولات.
وتطرق عمر إلى مسألة المدرب المساعد، لافتا إلى أنه سبق وأن طلب من رئيس النادي الأسبق رياض عبدالكريم، التعاقد مع مدرب من أبناء النادي المعتزلين الذين يمتلكون المحبة، مبديا إعجابه بجمال محمود وعبدالله أبو زمع لشخصيتهما الجيدة.
رشحت جمال محمود ليكون مدرب المستقبل للوحدات، لأنه مدرب ذكي ومتمكن، كما اعتبر أبو زمع من المدربين المحنكين، وهو ما كان باديا عليه خلال فترة لعبه، حيث تنبأت له بمستقبل تدريبي باهر.
4 جواهر في الوحدات
ولفت محمد عمر إلى حادثة عند رحيله عن الوحدات، من خلال الإشارة إلى 4 لاعبين يعتبرون بمثابة الجوهرة في فريق الوحدات.
وقال: عندما تركت الوحدات في إحدى السنوات، قدمت نصيحة لرئيس نادي الوحدات طارق خوري، مفادها أن النادي يمتلك أربع جواهر يجب المحافظة عليها وتتمثل بالنجوم عبدالله خالد ذيب وعيسى السباح وأحمد
عبد الحليم وعبدالله الديسي، حيث جاءت نصيحته بناء على ما لمسه من أداء جيد للاعبين الأربعة خلال فترة تدريبه للنادي.
"النشامى" قادر على بلوغ المونديال
وفيما يتعلق بالمنتخب الأردني وحظوظه بالتأهل إلى مونديال 2026، بين المدرب المصري أن منتخب النشامى قادر على بلوغ المونديال، في ظل قدراته الفنية، وهذا يتطلب تركيزا من اتحاد الكرة والمدربين واللاعبين، لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.
وقال مستويات فرق المجموعة الثانية متقاربة، ولكن المنتخب الأردني قادر على التأهل بفضل روحه القتالية العالية والرغبة في تحقيق الإنجاز، متمنيا للمنتخب التوفيق في تحقيق حلم المونديال.
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