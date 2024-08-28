الفحيص ينتظر رد الشارقة والقرين.. غياب أردني عن عربية الرجال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان-
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
الفحيص ينتظر تأكيد الشارقة والقرين
ينتظر نادي شباب الفحيص، تأكيدا رسميا من فريقي الشارقة الإماراتي والقرين الكويتي، وذلك للمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام في صالته الخاصة بمدينة الفحيص خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكدت ستة فرق مشاركتها في البطولة العربية مع إغلاق باب التسجيل، وهي: الفحيص "مضيف البطولة"، غاز الشمال العراقي، العلا السعودي، الوحدة السوري، كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي.
إلى ذلك، ينتظر الفحيص التحاق محترفتيه الأميركيتين بتدريباته خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك للوقوف على مستواهما قبل اعتمادهما بشكل نهائي لتمثيل "البلوز" في البطولة العربية.
هزايمة ونبالي ينضمان للأرثوذكسي
ينتظر أن يكون النادي الأرثوذكسي، أنجز أمس تعاقده مع ثمانية لاعبين بشكل رسمي، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024.
واستقر الأرثوذكسي على اللاعبين: محمود الهزايمة، فارس النبالي، أدهم الدجاني، علي كنعان، عبدالله الزعبي، نبيل كتخدا، سعيد الخوالدة وسيف أبو سالم، بقيادة المدير الفني زيد ساحوري.
شباب بشرى يستقطب النصر
أعلن نادي شباب بشرى تعاقده مع لاعب الارتكاز إبراهيم النصر، وذلك لتمثيله في الموسم السلوي الجديد، الذي ينطلق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان بشرى الذي يقوده المدرب أمجد جبارة ويساعده عبدالرحمن الشريدة، أعلن سابقا عن تعاقده مع اللاعبين: عبود العبسي، يوسف شتات، وعلي الزيادنه، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد.
الثورة السوري يعتذر عن "العربية"
اعتذر نادي الثورة السوري عن عدم المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات، والتي يستضيفها نادي شباب الفحيص في الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الثورة السوري في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة النادي عدم مشاركة فريق سيداتنا الغاليات والحاصل على بطولتي الدوري والكأس بكرة السلة لموسم 2023-2024 في بطولة الأندية العربية المقامة بالأردن، وذلك لعدم استطاعتنا توفير المال اللازم لها، رغم الجهود المبذولة التي قمنا بها مع عدد من محبي النادي بالتواصل مع عديد الشركات الوطنية لرعاية هذه البطولة".
وأضاف: "سنشارك بمعسكر تدريبي بدعوة من نادي الأنترنيك اللبناني مشكورا، والذي سيقام في بيروت بالفترة من 13 إلى 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي سنخوض فيه عددا من المباريات تحضيرا لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
عصفور يرفض عرضان خارجيان
رفض المدرب الوطني نايف عصفور، عرضا لتدريب أحد الأندية السعودية لسيدات كرة السلة، وعرضا آخر للعمل بصفة مدرب مساعد لفريق (NSA) اللبناني للرجال، وذلك لاتزامه مع فريق شباب الفحيص بخوض البطولة العربية.
ويدرس عصفور العديد من عروض التدريب المحلية، حيث تشير مصادر "الغد" إلى قرب التحاقه بالجهاز الفني لنادي اتحاد عمان والذي يقوده عبدالله أبو قورة.
الأندية الأردنية تغيب عن "عربية الرجال"
أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، قائمة الفرق المشاركة في النسخة السادسة والعشرين من البطولة العربية لأندية الرجال، والتي ستقام في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وغابت الفرق الأردنية عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة والتي أعلنها الاتحاد العربي مؤخرا، وتضم 19 فريقا هي: البطائح، الشارقة، والوحدة (الإمارات)، الاتحاد السكندري، سبورتنج وسموحة (مصر)، بيروت، الأنطوني والشانفيل (لبنان)، القادسية وكاظمة (الكويت)، الغرافة والعربي الرياضي (قطر)، وداد بوفاريك والترجي درارية (الجزائر)، النصر (ليبيا)، السيب (سلطنة عمان)، جمعية سلام (المغرب)، واليمن اليمني.
الأشرفية يفاوض بسطامي وبسام وبساتنة
كشف رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، عن دخوله في مفاوضات شفهية مع اللاعبين جلال بسطامي، سلطان بسام ورضوان البساتنة، لبحث إمكانية تمثيلهم مجددا لفريق الأشرفية، الساعي للمنافسة في بطولة الدوري الممتاز.
ويتولى المدرب يوسف ذيابات مسؤولية الإدارة الفنية للفريق القادم من الشمال ويساعده اللاعب والمدرب سيف ذيابات، إلى جانب ضمه اللاعبين: محمد ذيابات، أحمد لؤي عزايزه، عبدالله ذيابات، محمد ساهر، عبدالله مجاهد ومعاذ ماهر.
الجبيهة يفاوض كنعان
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مالك كنعان، يتصدر اهتمامات فريق الجبيهة لتمثيل فريقه الأول بالموسم الجديد.
ووفقا لمصادر "الغد"، فإنه من المنتظر أن يحسم كنعان قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالموافقة على عرض الجبيهة، أو المفاضلة مع عروض أخرى.
وكان الجبيهة، أنجز سابقا صفقة اللاعبين، باسل أبو عبود وهاني الفرج.
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