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الفحيص ينتظر رد الشارقة والقرين.. غياب أردني عن عربية الرجال

8/28/2024 3:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
الفحيص ينتظر تأكيد الشارقة والقرين
ينتظر نادي شباب الفحيص، تأكيدا رسميا من فريقي الشارقة الإماراتي والقرين الكويتي، وذلك للمشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام في صالته الخاصة بمدينة الفحيص خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكدت ستة فرق مشاركتها في البطولة العربية مع إغلاق باب التسجيل، وهي: الفحيص "مضيف البطولة"، غاز الشمال العراقي، العلا السعودي، الوحدة السوري، كوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي.
إلى ذلك، ينتظر الفحيص التحاق محترفتيه الأميركيتين بتدريباته خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك للوقوف على مستواهما قبل اعتمادهما بشكل نهائي لتمثيل "البلوز" في البطولة العربية.
هزايمة ونبالي ينضمان للأرثوذكسي
ينتظر أن يكون النادي الأرثوذكسي، أنجز أمس تعاقده مع ثمانية لاعبين بشكل رسمي، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024.
واستقر الأرثوذكسي على اللاعبين: محمود الهزايمة، فارس النبالي، أدهم الدجاني، علي كنعان، عبدالله الزعبي، نبيل كتخدا، سعيد الخوالدة وسيف أبو سالم، بقيادة المدير الفني زيد ساحوري.
شباب بشرى يستقطب النصر
أعلن نادي شباب بشرى تعاقده مع لاعب الارتكاز إبراهيم النصر، وذلك لتمثيله في الموسم السلوي الجديد، الذي ينطلق خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان بشرى الذي يقوده المدرب أمجد جبارة ويساعده عبدالرحمن الشريدة، أعلن سابقا عن تعاقده مع اللاعبين: عبود العبسي، يوسف شتات، وعلي الزيادنه، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد.
الثورة السوري يعتذر عن "العربية"
اعتذر نادي الثورة السوري عن عدم المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من بطولة الأندية العربية للسيدات، والتي يستضيفها نادي شباب الفحيص في الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال الثورة السوري في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة النادي عدم مشاركة فريق سيداتنا الغاليات والحاصل على بطولتي الدوري والكأس بكرة السلة لموسم 2023-2024 في بطولة الأندية العربية المقامة بالأردن، وذلك لعدم استطاعتنا توفير المال اللازم لها، رغم الجهود المبذولة التي قمنا بها مع عدد من محبي النادي بالتواصل مع عديد الشركات الوطنية لرعاية هذه البطولة".
وأضاف: "سنشارك بمعسكر تدريبي بدعوة من نادي الأنترنيك اللبناني مشكورا، والذي سيقام في بيروت بالفترة من 13 إلى 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي سنخوض فيه عددا من المباريات تحضيرا لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
عصفور يرفض عرضان خارجيان
رفض المدرب الوطني نايف عصفور، عرضا لتدريب أحد الأندية السعودية لسيدات كرة السلة، وعرضا آخر للعمل بصفة مدرب مساعد لفريق (NSA) اللبناني للرجال، وذلك لاتزامه مع فريق شباب الفحيص بخوض البطولة العربية.
ويدرس عصفور العديد من عروض التدريب المحلية، حيث تشير مصادر "الغد" إلى قرب التحاقه بالجهاز الفني لنادي اتحاد عمان والذي يقوده عبدالله أبو قورة.
الأندية الأردنية تغيب عن "عربية الرجال"
أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، قائمة الفرق المشاركة في النسخة السادسة والعشرين من البطولة العربية لأندية الرجال، والتي ستقام في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وغابت الفرق الأردنية عن القائمة النهائية المشاركة في البطولة والتي أعلنها الاتحاد العربي مؤخرا، وتضم 19 فريقا هي: البطائح، الشارقة، والوحدة (الإمارات)، الاتحاد السكندري، سبورتنج وسموحة (مصر)، بيروت، الأنطوني والشانفيل (لبنان)، القادسية وكاظمة (الكويت)، الغرافة والعربي الرياضي (قطر)، وداد بوفاريك والترجي درارية (الجزائر)، النصر (ليبيا)، السيب (سلطنة عمان)، جمعية سلام (المغرب)، واليمن اليمني.
الأشرفية يفاوض بسطامي وبسام وبساتنة
 كشف رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، عن دخوله في مفاوضات شفهية مع اللاعبين جلال بسطامي، سلطان بسام ورضوان البساتنة، لبحث إمكانية تمثيلهم مجددا لفريق الأشرفية، الساعي للمنافسة في بطولة الدوري الممتاز.
ويتولى المدرب يوسف ذيابات مسؤولية الإدارة الفنية للفريق القادم من الشمال ويساعده اللاعب والمدرب سيف ذيابات، إلى جانب ضمه اللاعبين: محمد ذيابات، أحمد لؤي عزايزه، عبدالله ذيابات، محمد ساهر، عبدالله مجاهد ومعاذ ماهر.
الجبيهة يفاوض كنعان
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مالك كنعان، يتصدر اهتمامات فريق الجبيهة لتمثيل فريقه الأول بالموسم الجديد.
ووفقا لمصادر "الغد"، فإنه من المنتظر أن يحسم كنعان قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالموافقة على عرض الجبيهة، أو المفاضلة مع عروض أخرى.
وكان الجبيهة، أنجز سابقا صفقة اللاعبين، باسل أبو عبود وهاني الفرج.

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