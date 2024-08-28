منتخب التايكواندو يستعد لمرحلة جديدة لاستدامة الإنجازات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يستعد اتحاد التايكواندو لإجراء تقييم شامل لعمله خلال الفترة الماضية، انطلاقا من حرصة على استمرار تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.
وأعلن اتحاد اللعبة حل المنتخب الوطني للكبار عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024، حيث سيتم العمل على تجميع المنتخب لاحقا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفقا لما يراه اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات الوطنية مناسبا.
ويعتبر منتخب
التايكواندو مصدرا دائما لحصد الميداليات والإنجازات خلال مشاركاته المختلفة، ما يفرض على الاتحاد إعادة تقييم المرحلة لما يضمن العودة مجددا وبقوة لصعود منصات التتويج.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "بعد اختتام أولمبياد باريس تم حل المنتخب الوطني للتايكواندو، وسيتم إعادة تجميعه لاحقا، من خلال تصفيات للمنتخبات الوطنية، أو اختيار اللاعبين من قبل اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات".
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن أنظار التايكواندو تتجه الآن إلى بطولة العالم للناشئين، حيث سيشارك المنتخب الوطني بنخبة من اللاعبين المميزين الذين حققوا الإنجازات، كما حظي بإشادة من الاتحاد الدولي بعد مشاركته في بطولة تشونشون الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي أقيمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بعدما حقق لاعبوه 13 ميدالية ملونة (4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و8 ميداليات برونزية)".
وأضاف: "يتمتع المنتخب الوطني للناشئين بلاعبين ولاعبات، لديهم أساليب فنية عالية، والمستقبل أمامه لتمثيل الأردن، في البطولات الكبرى، كما أنهم نواة للمنتخب الوطني الأول". ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات التدريب في مركز الإعداد الأولمبي، استعدادا لبطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في كوريا الجنوبية.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل. كما يأتي اهتمام اتحاد اللعبة بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، من خلال إقامة بطولات داخلية ولم يحدد بعد فترة إقامة معسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم. وفي وقت سابق أشرك الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، 20 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين، في المعسكر التدريبي الدولي، الذي أقيم قبل أولمبياد باريس في مركز الإعداد الأولمبي، بمشاركة 16 لاعبا ولاعبة ممن تأهلوا للأولمبياد من دول المغرب، تونس، صربيا، مقدونيا، روسيا، التشيك، قطر، بلاروسيا وأذربيجان.
من جهة أخرى، أصدر اتحاد التايكواندو يوم أمس تعليمات البطولة التنشيطية الخيرية التي تنطلق الجمعة في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، ويذهب ريعها لمرضى مؤسسة الحسين للسرطان.
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