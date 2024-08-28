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منتخب التايكواندو يستعد لمرحلة جديدة لاستدامة الإنجازات

8/28/2024 3:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يستعد اتحاد التايكواندو لإجراء تقييم شامل لعمله خلال الفترة الماضية، انطلاقا من حرصة على استمرار تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.
وأعلن اتحاد اللعبة حل المنتخب الوطني للكبار عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024، حيث سيتم العمل على تجميع المنتخب لاحقا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفقا لما يراه اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات الوطنية مناسبا.
ويعتبر منتخب التايكواندو مصدرا دائما لحصد الميداليات والإنجازات خلال مشاركاته المختلفة، ما يفرض على الاتحاد إعادة تقييم المرحلة لما يضمن العودة مجددا وبقوة لصعود منصات التتويج.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "بعد اختتام أولمبياد باريس تم حل المنتخب الوطني للتايكواندو، وسيتم إعادة تجميعه لاحقا، من خلال تصفيات للمنتخبات الوطنية، أو اختيار اللاعبين من قبل اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات".
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن أنظار التايكواندو تتجه الآن إلى بطولة العالم للناشئين، حيث سيشارك المنتخب الوطني بنخبة من اللاعبين المميزين الذين حققوا الإنجازات، كما حظي بإشادة من الاتحاد الدولي بعد مشاركته في بطولة تشونشون الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي أقيمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بعدما حقق لاعبوه 13 ميدالية ملونة (4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و8 ميداليات برونزية)".
وأضاف: "يتمتع المنتخب الوطني للناشئين بلاعبين ولاعبات، لديهم أساليب فنية عالية، والمستقبل أمامه لتمثيل الأردن، في البطولات الكبرى، كما أنهم نواة للمنتخب الوطني الأول". ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات التدريب في مركز الإعداد الأولمبي، استعدادا لبطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في كوريا الجنوبية.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل. كما يأتي اهتمام اتحاد اللعبة بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين، من خلال إقامة بطولات داخلية ولم يحدد بعد فترة إقامة معسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم. وفي وقت سابق أشرك الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، 20 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين، في المعسكر التدريبي الدولي، الذي أقيم قبل أولمبياد باريس في مركز الإعداد الأولمبي، بمشاركة 16 لاعبا ولاعبة ممن تأهلوا للأولمبياد من دول المغرب، تونس، صربيا، مقدونيا، روسيا، التشيك، قطر، بلاروسيا وأذربيجان.
من جهة أخرى، أصدر اتحاد التايكواندو يوم أمس تعليمات البطولة التنشيطية الخيرية التي تنطلق الجمعة في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، ويذهب ريعها لمرضى مؤسسة الحسين للسرطان.

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