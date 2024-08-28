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الأجسام يشارك في البطولة العربية بالبحرين

8/28/2024 3:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام، في البطولة العربية التي ستقام في البحرين، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة للموسم 2024، التي تتضمن أيضا المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية، وبطولة العالم في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر العام الحالي، بحثا عن إنجازات جديدة بعد الميداليات الملونة لمنتخبات بناء الأجسام واللياقة البدنية، وكذلك منتخبات اللياقة البدنية التي حصد الذهب والفضة والبرونز في البطولات العربية والآسيوية والدولية والعالمية
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن باب الانضمام للمنتخب الوطني مفتوحا أمام الأبطال على مدار العام، وقبيل المشاركات العربية والإقليمية والقارية، شريطة اجتياز الاختتبارات الفنية -المشاهدات -، والتي يقيمها الاتحاد بشكل دوري، ويتم الإعلان عنها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اجتياز فحص المنشطات، ضمن نهجه في المشاركة بأجسام طبيعية ونظيفة بما يعزز حضور الرياضة الجسمانية والعربية".
وأضاف: "حددنا موعدا لإجراء اختبار اختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني، لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في البطولة العربية بالبحرين، حيث ستقام المشاهدة يوم السبت السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، بإشراف اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة د.عاصم القطاونة، والتي تضم نخبة من أبطال اللعبة السابقين والمدربين البارزين على ساحة الرياضة الجسمانية حاليا، وفق شروطنا المذكورة أعلاه والتي لا يمكن التنازل عنها، حيث ستقام "المشاهدة" أو الاختبار في المقر الجديد لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الذي تم استئجاره وتجهيزه مؤخرا في منطقة الرابية".
وتابع: "لدينا رصيد وافر من المشاركات العربية والدولية والعالمية خلال الفترة المقبلة، وعدنا للتو من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان، وخطف فيها البطلان حمزة الأغبر ومحمد البدوي 4 ميداليات ملونة، منها فضيتين وبرونزيتين، وكان البطلان قريبين جدا من الذهب، واجتهد بقية زملائهما للوقوف على منصات التتويج لكن لم يحالفهم الحظ، وحققوا مراكز متقدمة، في الوقت الذي فرضت فيه بناء الأجسام الأردنية، حضورها بالمنافسة والإنجاز في فئات "البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك" في مختلف المشاركات العربية والقارية والدولية والعالمية، ونفتخر بأبطالنا في منتخب"الأجسام" وكذلك أبطالنا وبطلاتنا في منتخب تحدي اللياقة البدنية بتحقيق ما يقارب 39 مديالية ملونة للرياضة الأردنية في المشاركات الخارجية خلال موسمين".

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