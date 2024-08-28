الأجسام يشارك في البطولة العربية بالبحرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام، في البطولة العربية التي ستقام في البحرين، والتي تأتي ضمن خطة اتحاد اللعبة للموسم 2024، التي تتضمن أيضا المشاركة في بطولة الفجيرة الدولية، وبطولة العالم في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر العام الحالي، بحثا عن إنجازات جديدة بعد الميداليات الملونة لمنتخبات بناء الأجسام واللياقة البدنية، وكذلك منتخبات اللياقة البدنية التي حصد الذهب والفضة والبرونز في البطولات العربية والآسيوية والدولية والعالمية
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن باب الانضمام للمنتخب الوطني مفتوحا أمام الأبطال على مدار العام، وقبيل المشاركات العربية والإقليمية والقارية، شريطة اجتياز الاختتبارات الفنية -المشاهدات -، والتي يقيمها الاتحاد بشكل دوري، ويتم الإعلان عنها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اجتياز فحص المنشطات، ضمن نهجه في المشاركة بأجسام طبيعية ونظيفة بما يعزز حضور الرياضة الجسمانية والعربية".
وأضاف: "حددنا موعدا لإجراء اختبار اختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني، لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في البطولة العربية بالبحرين، حيث ستقام المشاهدة يوم السبت السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، بإشراف اللجنة الفنية للاتحاد برئاسة د.عاصم القطاونة، والتي تضم نخبة من أبطال اللعبة السابقين والمدربين البارزين على ساحة الرياضة الجسمانية حاليا، وفق شروطنا المذكورة أعلاه والتي لا يمكن التنازل عنها، حيث ستقام "المشاهدة" أو الاختبار في المقر الجديد لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الذي تم استئجاره وتجهيزه مؤخرا في منطقة الرابية".
وتابع: "لدينا رصيد وافر من المشاركات العربية والدولية والعالمية خلال الفترة المقبلة، وعدنا للتو من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان، وخطف فيها البطلان حمزة الأغبر ومحمد البدوي 4 ميداليات ملونة، منها فضيتين وبرونزيتين، وكان البطلان قريبين جدا من الذهب، واجتهد بقية زملائهما للوقوف على منصات التتويج لكن لم يحالفهم الحظ، وحققوا مراكز متقدمة، في الوقت الذي فرضت فيه بناء الأجسام الأردنية، حضورها بالمنافسة والإنجاز في فئات "البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك" في مختلف المشاركات العربية والقارية والدولية والعالمية، ونفتخر بأبطالنا في منتخب"الأجسام" وكذلك أبطالنا وبطلاتنا في منتخب تحدي اللياقة البدنية بتحقيق ما يقارب 39 مديالية ملونة للرياضة الأردنية في المشاركات الخارجية خلال موسمين".
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