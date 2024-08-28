النشامى يجدد مواجهته الودية مع نظيره الكوري الشمالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان-
يجدد المنتخب الوطني لكرة القدم
مواجهته الودية مع نظيره المنتخب الكوري الشمالي، عندما يلتقيان خلف أبواب مغلقة، عند الساعة السابعة من مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، وذلك في إطار تحضيرات "النشامى" لمواجهة المنتخبين الكويتي في عمان يوم الخامس من الشهر المقبل، والفلسطيني يوم العاشر من الشهر نفسه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا والتاسع على الصعيد الآسيوي، فيما يتواجد منتخب
كوريا الشمالية بالمركز 110 عالميا و18 آسيويا، وجاء اختيار المنتخب الكوري لقرب مستواه مع مستوى المنتخب الكويتي الشقيق، الذي يصل إلى عمان يوم الثالث من الشهر المقبل، عقب نهاية معسكره الذي يقيمه حاليا في الإمارات.
ويرنو الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي جمال سلامي إلى البناء على الإيجابيات الفنية التي تحققت خلال المباراة الأولى بين المنتخبين أول من أمس وانتهت بالتعادل السلبي، إضافة إلى معالجة السلبيات، والوصول للتشكيلة الأقرب للقاء المنتخب الكويتي، خصوصا وأن صفوف المنتخب الوطني قد اكتملت باستثناء نجم فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، ومحترف فريق "أف سي" الكوري الجنوبي يزن العرب، اللذان سينضمان للنشامى مع بداية فترة توقف أيام الفيفا في الثاني من الشهر المقبل.
ويبحث سلامي عن تشكيلة مميزة تقدم صورة مشرقة عن الجهاز الفني الجديد والذي يقود أول مباراة رسمية له، منذ توليه مسؤولية قيادة المنتخب خلفا لمواطنه الحسن عموتة، والذي ترك النشامى بعد التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، والدور الثالث من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يملك سلامي خيارات متنوعة في الخطوط من اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القائمة النهائية للنشامى لن تخرج عن القائمة التي كانت مع عموتة، مع إضافة واستبعاد عدد محدود من اللاعبين.
وتضم قائمة المنتخب الأولية للمعسكر الداخلي الحالي 34 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبد الله العطار، علي علوان، علي العزايزة، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا، بحسب لائحة التصفيات التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يجب على كل منتخب تسجيل 23 لاعبا لكل مباراة قبل 90 دقيقة من بدايتها بشرط أن يكونوا ضمن القائمة الأولية التي تم تقديمها سلفا، وخلال المباراة اشترط الاتحاد الآسيوي تسجيل 11 شخصا ضمن الطاقمين الفني والإداري لكل منتخب كحد أقصى، مع اشتراط وجود المدرب ومدير المنتخب والمنسق الإعلامي وطبيب المنتخب.
وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية، التركيز على تطبيق بعض الأفكار الفنية والجمل التكتيكية، ومواصلة الخطط التي رسمها سلامي وبدأها في المعسكر الذي أقامه النشامى في تركيا وشهد غياب عدد من اللاعبين المحترفين عنه، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، حث فاز على فريق اسبارطة التركي 9-0، وتغلب على بوكا سبور التركي 3-0، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع الخور القطري.
ويعيش لاعبو المنتخب أجواء مثالية في معسكرهم الحالي، حيث شكلت زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للمنتخب ومتابعته جانيا من التدريبات، دفعة معنوية كبيرة ومهمة للنشامى وحافزا لتحقيق أحلام الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في إنجاز غير مسبوق.
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