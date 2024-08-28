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النشامى يجدد مواجهته الودية مع نظيره الكوري الشمالي

8/28/2024 3:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- يجدد المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهته الودية مع نظيره المنتخب الكوري الشمالي، عندما يلتقيان خلف أبواب مغلقة، عند الساعة السابعة من مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، وذلك في إطار تحضيرات "النشامى" لمواجهة المنتخبين الكويتي في عمان يوم الخامس من الشهر المقبل، والفلسطيني يوم العاشر من الشهر نفسه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا والتاسع على الصعيد الآسيوي، فيما يتواجد منتخب كوريا الشمالية بالمركز 110 عالميا و18 آسيويا، وجاء اختيار المنتخب الكوري لقرب مستواه مع مستوى المنتخب الكويتي الشقيق، الذي يصل إلى عمان يوم الثالث من الشهر المقبل، عقب نهاية معسكره الذي يقيمه حاليا في الإمارات.
ويرنو الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي جمال سلامي إلى البناء على الإيجابيات الفنية التي تحققت خلال المباراة الأولى بين المنتخبين أول من أمس وانتهت بالتعادل السلبي، إضافة إلى معالجة السلبيات، والوصول للتشكيلة الأقرب للقاء المنتخب الكويتي، خصوصا وأن صفوف المنتخب الوطني قد اكتملت باستثناء نجم فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، ومحترف فريق "أف سي" الكوري الجنوبي يزن العرب، اللذان سينضمان للنشامى مع بداية فترة توقف أيام الفيفا في الثاني من الشهر المقبل.
ويبحث سلامي عن تشكيلة مميزة تقدم صورة مشرقة عن الجهاز الفني الجديد والذي يقود أول مباراة رسمية له، منذ توليه مسؤولية قيادة المنتخب خلفا لمواطنه الحسن عموتة، والذي ترك النشامى بعد التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، والدور الثالث من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يملك سلامي خيارات متنوعة في الخطوط من اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القائمة النهائية للنشامى لن تخرج عن القائمة التي كانت مع عموتة، مع إضافة واستبعاد عدد محدود من اللاعبين.
وتضم قائمة المنتخب الأولية للمعسكر الداخلي الحالي 34 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبد الله العطار، علي علوان، علي العزايزة، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا، بحسب لائحة التصفيات التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يجب على كل منتخب تسجيل 23 لاعبا لكل مباراة قبل 90 دقيقة من بدايتها بشرط أن يكونوا ضمن القائمة الأولية التي تم تقديمها سلفا، وخلال المباراة اشترط الاتحاد الآسيوي تسجيل 11 شخصا ضمن الطاقمين الفني والإداري لكل منتخب كحد أقصى، مع اشتراط وجود المدرب ومدير المنتخب والمنسق الإعلامي وطبيب المنتخب.
وشهدت التدريبات خلال الأيام الماضية، التركيز على تطبيق بعض الأفكار الفنية والجمل التكتيكية، ومواصلة الخطط التي رسمها سلامي وبدأها في المعسكر الذي أقامه النشامى في تركيا وشهد غياب عدد من اللاعبين المحترفين عنه، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، حث فاز على فريق اسبارطة التركي 9-0، وتغلب على بوكا سبور التركي 3-0، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع الخور القطري.
ويعيش لاعبو المنتخب أجواء مثالية في معسكرهم الحالي، حيث شكلت زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للمنتخب ومتابعته جانيا من التدريبات، دفعة معنوية كبيرة ومهمة للنشامى وحافزا لتحقيق أحلام الشارع الرياضي الأردني ببلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في إنجاز غير مسبوق.

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