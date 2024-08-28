فيروس غامض يصيب عددا من الأميركيين.. الكسلان أول المسببين

وأكد المسؤولون الصحيون الأميركيون إصابة أكثر من 21 شخصا بالفيروس الغريب، الذي ينتقل عن طريق الحشرات بعد عودتهم من كوبا.



ويعتبر فيروس "أوروبوش"، الذي اكتشف لأول مرة عام 1955 لدى عامل يبلغ من العمر 24 عاما في جزيرة "ترينيداد"، من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحشرات، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.



ويطلق على فيروس "أوروبوش"، اسم "حمى الكسلان"، لأن العلماء يعتقدون أن حيوان الكسلان كان عاملا مهما في انتشاره بين الحشرات والحيوانات على حد سواء.



ويعتقد العلماء أن فيروس "أوروبوش" ينتقل عن طريق الحشرات، على رأسها الذباب الصغير وبعض أنواع البعوض، لذلك يوصي العلماء بتوخي الحذر من لدغات البعوض والحشرات في المناطق البرية أو الأدغال وأثناء السفر.



وتم توثيق إصابات بهذا الفيروس لدى البشر عند زيارتهم للمناطق الحراجية التي تنتشر فيها الحشرات، لكن لم يتم تسجيل انتقال هذا الفيروس بين البشر من شخص إلى آخر (العدوى) إلى اليوم.

وتظهر على المصابين علامات وأعراض مشابهة للمرضى المصابين بحمى "الضنك" أو "زيكا" أو "الملاريا"، وهي الحمى والصداع وآلام العضلات شائعة، ويعاني بعض المصابين أيضًا من الإسهال أو الغثيان أو القيء أو الطفح الجلدي.



وسُجلت أعراض أكثر شدة لدى 1 من كل 20 مصابا، مثل النزيف والتهاب السحايا والتهاب الدماغ وغيرها.



وعلى الرغم من أن الفيروس لا يعتبر مميتا إلى اليوم، ولا يوجد له لقاح أو أدوية علاجية، لكنه سجل وفاتين لشابين في البرازيل، الأمر الذي سبب قلقا لدى بعض المتخصصين. سبوتنيك

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