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وفاة ملكة جمال لبنان السابقة ديما صافي عن 30 عاما

8/28/2024 3:18:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفيت ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب، لعام 2017، و"ملكة جمال لبنان أنترناسيونال"، ديما صافي، يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ30 عاماً، بعد إصابتها بأزمة قلبية.


نعى محبو ومتابعو صافي عبر خاصيّة "التعليقات" في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكشف البعض عن أن سبب وفاتها إصابتها بنوبة قلبية.

درست الصافي علم التغذية وحصلت على درجة الماجستير في اختصاصها، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات.


وكانت صافي حازت على لقب ملكة جمال الاغتراب في ساحل العاج في عام 2017، بالإضافة إلى لقب Miss Lebanon International في عام 2017 أيضاً. وكالات



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