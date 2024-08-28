وفاة ملكة جمال لبنان السابقة ديما صافي عن 30 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت ملكة جمال لبنان السابقة للاغتراب، لعام 2017، و"ملكة جمال لبنان أنترناسيونال"، ديما صافي، يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ30 عاماً، بعد إصابتها بأزمة قلبية.
نعى محبو ومتابعو صافي عبر خاصيّة "التعليقات" في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكشف البعض عن أن سبب وفاتها إصابتها بنوبة قلبية.
درست الصافي علم التغذية وحصلت على درجة الماجستير في اختصاصها، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات.
وكانت صافي حازت على لقب ملكة جمال الاغتراب في ساحل العاج في عام 2017، بالإضافة إلى لقب Miss Lebanon International في عام 2017 أيضاً. وكالات
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