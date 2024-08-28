وفاة ملكة جمال لبنان السابقة ديما صافي عن 30 عاما



نعى محبو ومتابعو صافي عبر خاصيّة "التعليقات" في حسابها الرسمي على إنستغرام، وكشف البعض عن أن سبب وفاتها إصابتها بنوبة قلبية.



درست الصافي علم التغذية وحصلت على درجة الماجستير في اختصاصها، بالإضافة إلى الماجستير في التسويق والإعلانات.



وكانت صافي حازت على لقب ملكة جمال الاغتراب في ساحل العاج في عام 2017، بالإضافة إلى لقب Miss Lebanon International في عام 2017 أيضاً. وكالات





