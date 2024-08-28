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كيف يقلب نقص فيتامين B12 صحتك رأساً على عقب ؟

8/28/2024 3:18:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على الرغم أن نقص فيتامين ((B 12)) هو مشكلة صحية واسعة النطاق ذات آثار خطيرة محتملة، إلا أن الأطباء غالباً ما يتجاهلونها.
وعلى رغم أن المتطلب اليومي صغير، فإن مستويات الفيتامين غير الكافية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة وخطيرة، بحسب ما أكده أطباء لموقع ((تايمز أوف إنديا)).


ويعتبر هذا الفيتامين ضروريا لوظيفة خلايا الدم السليمة، وصحة الأعصاب، وغيرهما من العمليات الجسدية الحرجة، ويوجد بشكل أساسي في مصادر الغذاء الحيوانية.

وأحد الأعراض الأساسية لنقصه الشعور بالتعب أو الإرهاق العميق الذي يؤثر على أنشطة الحياة اليومية.

وتشمل الأعراض الأخرى مشكلات عصبية مثل الوخز في الأطراف والارتباك وفقدان الذاكرة والاكتئاب وصعوبة الحفاظ على التوازن.

ويمكن أن تصبح هذه الأعراض دائمة إذا لم تتم معالجتها على الفور، وقد يتجاهل مقدمو الرعاية الصحية نقص الفيتامين؛ لأن العديد من الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أعراضا مماثلة. كما قد يعطي النظام الغذائي الصحي أيضاً شعوراً زائفاً بالأمان في ما يتعلق بنقص العناصر الغذائية.

بعيداً عن التغذية، ما أسباب نقص فيتامين ((B 12)) الأكثر خطورة؟
اضطرابات الجهاز الهضمي
مشكلات الجهاز الهضمي، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون، تعيق قدرة جسمك على امتصاص الفيتامين.

التهاب المعدة
يعد التهاب المعدة أحد الأسباب الرئيسية لنقص هذا الفيتامين، وهو التهاب بطانة المعدة، الذي يسبب انخفاضاً في حمض الهيدروكلوريك الضروري لعملية الامتصاص.

فقر الدم الخبيث
لا يتمكن أولئك الذين يعانون من هذا المرض غير الشائع من إنتاج بروتين المعدة المعروف باسم العامل الجوهري. ويحتاج جسمك إلى عامل جوهري من أجل امتصاص فيتامين ((B 12)).

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