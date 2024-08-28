بطريقة ماكرة سرق لصان أشهر محل مصري للذهب



وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع يظهر عملية السرقة، التي يظهر فيها بوضوح اللصان وهم يسرقان قطعا ذهبية من متجر "أميرة الذهب" في مدينة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة، الذي يصفه البعض بأنه أشهر محل للمشغولات الذهبية في مصر، بعدما زادت شعبية صاحبته بشدة بسبب ظهورها المتكرر على مواقع التواصل.

وجاء تداول الفيديو بعدما عرض أصحاب المتجر مكافأة مالية لمن يتعرف على اللصين، وبعد ساعات أعلنت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وتسليم القطع الذهبية المسروقة.



وتمثلت الحيلة في قيام أحد اللصين بإلهاء البائع، بينما يسرق الآخر أسورة ذهبية واحدة ضمن مجموعة، وإعادة البقية مما يصعب على البائع ملاحظة حدوث سرقة. وكرر السارق الأمر مرة تلو الأخرى.



وبعد ذلك انصرفا دون شراء أي شيء.



وقالت صاحبة المتجر، أميرة حسان، في حسابها على فيسبوك إنهما "سرقا الكثير من الذهب".



ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان على حسابها في فيسبوك إنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما "أجنبيان"، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وتم ضبط المسروقات .- وكالات

