دولة أفريقية تذبح 83 فيلا .. لهذا السبب!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع الجفاف الشديد الذي يجتاح جنوب القارة
الأفريقية، قالت وزارة البيئة في ناميبيا إن البلاد تعتزم ذبح 723 حيوانا
من البرية، من بينها 83 فيلا، وتوزيع لحومها على المحتاجين.
وذكرت
الوزارة في بيان، الاثنين، أن عمليات الذبح ستتم في الحدائق والمناطق
العامة التي تعتقد السلطات أن أعداد الحيوانات فيها تتجاوز أراضي الرعي
المتاحة وإمدادات المياه.
ويتعرض جنوب قارة أفريقيا لأسوأ
موجة جفاف منذ عقود استنفدت فيها ناميبيا الشهر الماضي 84 بالمئة من
احتياطياتها الغذائية، وفقا للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يعاني ما يقرب من نصف سكان ناميبيا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وأردفت
وزارة البيئة قائلة إنه من المتوقع أن تتصاعد الصراعات بين الإنسان
والحياة البرية في ظل هذا الجفاف الشديد، إذا لم تتدخل السلطات.
وأضافت "بناء عليه، سيتم ذبح 83 فيلا من مناطق محددة تشهد هذه الصراعات، وسيتم تخصيص اللحوم لبرنامج الإغاثة من الجفاف".
كما
تعتزم ناميبيا ذبح 30 من حيوانات فرس النهر و60 من الجاموس و50 من ظباء
الإمبالة و100 من ظباء النو الأزرق و300 من الحمار الوحشي و100 من العلند.
واصطاد صيادون محترفون وشركات متعاقدة مع الحكومة 157 حيوانا بالفعل، أنتجت ما يزيد عن 56800 كيلوجرام من اللحوم.
وقالت الوزارة "هذا الإجراء ضروري ويتماشى مع تفويضنا في الدستور باستخدام مواردنا الطبيعية لمصلحة المواطنين في ناميبيا".
وتشير
تقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف فيل تعيش في محمية ممتدة بين خمس دول في
جنوب القارة، هي زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وأنجولا وناميبيا، مما يجعل
المنطقة موطنا لأحد أكبر تجمعات الأفيال في العالم.
ونفقت مئات الأفيال في بوتسوانا وزيمبابوي العام الماضي بسبب الجفاف.- رويترز
MENAFN28082024000072011014ID1108612330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.