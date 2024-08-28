دواء شائع يبطئ شيخوخة الحيوانات.. هل يساعد البشر؟



وأظهرت "أبحاث سابقة" أن الريلمنيدين يحاكي تأثيرات تقييد السعرات الحرارية على المستوى الخلوي.



وقد ثبت أن تقليل الطاقة المتاحة مع الحفاظ على التغذية داخل الجسم يطيل العمر لدى العديد من الحيوانات.



في دراسة نُشرت في عام 2023، عاشت ديدان Caenorhabditis elegans الصغيرة والكبيرة المعالجة بالدواء، لفترة أطول.



وقال جواو بيدرو ماجالهايس، عالم الشيخوخة من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: "لأول مرة، تمكنا من إظهار أن (الريلمنيدين) يمكن أن يزيد من العمر لدى الحيوانات".



وأضاف:" نحن الآن حريصون على استكشاف ما إذا كان (الريلمنيدين) قد يكون له تطبيقات سريرية أخرى"، وفق موقع جامعة "ليفربول" بالمملكة المتحدة.



ويمكن ملاحظة نشاط الجينات المرتبط بتقييد السعرات الحرارية في أنسجة الكلى والكبد لدى الفئران المعالجة بـ"الريلمنيدين".

وتظهر بعض التغييرات التي يحدثها تقييد السعرات الحرارية في الحيوانات والتي يُعتقد أنها تمنح فوائد صحية معينة أيضا مع دواء ارتفاع ضغط الدم الذي يتناوله العديد من الناس بالفعل.



وما يجعل "الريلمنيدين" مرشحا واعدا كدواء مضاد للشيخوخة هو أنه يمكن تناوله عن طريق الفم، وهو موصوف بالفعل على نطاق واسع، وآثاره الجانبية نادرة وخفيفة نسبيا.



لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لمعرفة ما إذا كان "الريلمنيدين" سيعمل كدواء مضاد للشيخوخة لدى البشر، ولكن العلامات المبكرة في هذه الاختبارات على الديدان والفئران واعدة.



ويمثل "التشيخ" أو الزيادة السريعة في عدد المسنين "ظاهرة عالمية"، وتشيب الأمم كلما زاد المسنون بشكل أسرع بكثير من العدد الكلي للسكان.



ووفقا لـ"منظمة الصحة العالمية"، فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة أو أكثر قد تضاعف ثلاث مرات من 600 مليون في عام 2000 إلى ملياري شخص بحلول عام 2050.