هل يزيد صبغ الشعر من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

استمرت الرغبة بالحصول على مظهرٍ جديد لآلاف السنين، إلا أن الطريقة قد تغيرت بالتأكيد، فقد استبدلت المكونات الطبيعية التي كان يستخدمها البشر قديمًا بالعديد من المواد الكيميائية التي قد تكون مرتبطةً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكٍل كبير.



هل هذا يدل على أن صبغ الشعر الحديث قد يكون ضارًا بالصحة؟ دعونا نلقي نظرة على الأبحاث مع اختصاصي الأورام الإشعاعية تشيراج شاه، واختصاصية الأورام الطبيبة تيفاني أونجر.











ماذا تحتوي صبغة الشعر؟

لا يعدُّ تغيير لون الشعر أمرًا سهلاً، والدليل على ذلك أنه عملية صباغة الشعر قد تحتاج إلى أكثر من 5000 مادة كيميائية لإتمامها.



تتضمن قائمة هذه المواد مركبات معروفة بأنها مسببة للسرطان، أو مواد قد تسبب اضطرابًا في عمل الهرمونات ومستوياتها في الجسم أيضًا، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا للدكتور شاه.



تضم هذه المواد الكيميائية الضارة فئة الأمينات العطرية، مثل:

3-أمينو-4-ميتوكسي الأنيلين.

2-نيترو-4-أمينو الأنيلين.

3-نيترو-4-هيدروكسي الأنيلين.



عادًة ما تحتوي صبغة الشعر الدائمة -التي تشكل حوالي 80٪ من الصبغات الموجودة في السوق- على المزيد من المواد الكيميائية مقارنًة بصبغات الشعر شبه الدائمة أو المؤقتة.



غالبًا ما تحتوي صبغات الشعر الداكنة على تراكيز أعلى من المواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان من الصبغات الفاتحة.



صبغ الشعر والسرطان:

أُجريت دراسات عديدة على مر السنين لاكشاف الرابط المحتمل بين صبغ الشعر والإصابةِ بأنواع مختلفة من السرطان، مثل:



سرطان المثانة.

سرطان الثدي.

اللمفوما اللاهودجكينية.

ابيضاض الدم.

سرطان الجلد (سرطان الخلايا القاعدية).

سرطان بطانة الرحم.



تقول الدكتورة أونجر أن هناك مخاوف واضحة، إذ يطبّق الناس صبغات الشعر على فروة الرأس بالرغم من معرفة المختصين أن تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية، لهذا السبب توجد أبحاث كثيرة في هذه المجال.



كانت نتائج تلك الدراسات مختلفة، وقد تم العثور على بعض الارتباطات.



لكن بشكل عام، أوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) أن استخدام صبغات الشعر الشخصية لا يمكن تصنيفه مادةً مسببة للسرطان لدى البشر.



مع ذلك، قد وجدت الوكالة زيادة في خطر الإصابة بالسرطان بين مزينات الشعر والحلاقين، خاصًة ممن يتعاملون بشكل متكرر مع صبغات الشعر، وقامت الوكالة بتصنيف هذه النوعية من التعرض للصبغات على أنها“مسببة للسرطان على الأرجح”.



نظرة عامة عن ارتباط صبغ الشعر ببعض أنواع السرطان:

سرطان المثانة:

لم تكتشف معظم الدراسات وجود زيادة في خطر الإصابة بسرطان المثانة بين الأشخاص الذين يصبغون شعرهم، وذلك وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، لكن توجد هناك بعض المخاوف التي تتعلق باستخدام صبغات الشعر الدائمة. قد ترتفع مستويات خطر الإصابة بسرطان المثانة في حال التعامل مع صبغات الشعر بانتظام وتكرار.



سرطان الثدي:

أُقيمت دراسة كبيرة نسبيًا في معهد الصحة الوطني عام 2019، دُرست فيها العلاقة بين خطر الإصابة بسرطان الثدي واستخدام صبغات الشعر ومواد تمليس الشعر الكيميائية.



شملت الدراسة أكثر من 45 ألف امرأة، ووجد الباحثون الآتي:



يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الأشخاص الذين يستخدمون صبغات الشعر الدائمة بانتظام، مقارنًة بغيرهم. قد تكون النساء السوداوات عُرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر من النساء البيضاوات.



وُجدت زيادةٌ متفاوتة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بينهن، إذ ازدادت الإصابات بنسبة 45% بين النساء السوداوات، أما بالنسبة للنساء البيض فقد ازدادت نسبة الإصابة لديهن بمقدار 7% فقط.



أشارت بعض الأبحاث إلى أن صبغات الشعر شبه الدائمة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي أيضًا. لم تكن صبغات الشعر شبه الدائمة مرتبطةً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن الأشخاص الذين استخدموها بأنفسهم -دون مساعدة كوافير محترف- وُجد لديهم ارتباط بالإصابة به.



وجدت دراسة أخرى أن مواد تمليس الشعر الكيميائية تسبب زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي، تحتوي بعض هذه المواد على الفورم ألدهيد، وهو مادة معروفة بأنها مسببة للسرطان. وقد أدى استخدام مواد تمليس الشعر الكيميائية بفترة مدتها 12 شهرًا قبل الدخول في الدراسة إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي لتكون 18%.



إن استخدام هذه المواد بتكرار أكثر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي أيضًا. على سبيل المثال، كان لدى الأشخاص الذين استخدموا مواد التمليس على مدى كامل خمسة أسابيع إلى ثمانية خطرًا بنسبة 31% للإصابة بسرطان الثدي.



الأورام الأخرى:

لا توجد دلالة إحصائية تلخص الكثير من نتائج الأبحاث المتعلقة بصبغ الشعر وزيادة خطر الإصابة بالأورام الأخرى، مثل سرطان اللمفاويات غير هودجكين، وسرطان الدم، وسرطان الرحم.



هل يجب التوقف عن استخدام صبغات الشعر؟

يقول الطبيبان شاه وأونغر: ((كل يوم، نتعرض للعديد من الأشياء التي يمكن أن تكون عوامل خطر للإصابة بالسرطان. صبغات الشعر هي مجرد عنصر واحد في القائمة)).



في حال القلق من خطر الإصابة بالسرطان، فانظر إلى جميع عوامل الخطر عند اتخاذ القرارات. تحدث مع الطبيب عن نمط حياتك وبيئات منزلك وعملك وتاريخ عائلتك حتى تتمكن من اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة لك.



يمكن أن تكون صبغات الشعر جزءًا من هذا النقاش بالتأكيد ولكن لا ينبغي أن تكون الشيء الوحيد. (مجلة: أنا أصدق العلم)

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